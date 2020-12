El fuerte oleaje en Fuerteventura arrastra a dos personas en una playa de Betancuria

La Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura ha informado a través de su cuenta de Twitter de que dos personas han sido arrastradas este martes por una ola en la playa del Valle, en Betancuria.

Las autoridades han señalado que una de ellas pudo salir por su propio pie y que la otra tuvo que ser rescatada por el Grupo de Emergencias y Salvamento.

🚨INFORMACIÓN 🚨 Dos personas, arrastradas por una ola 🌊, en la playa Del Valle, Betancuria, una salió por sus propios medios, la otra recuperada del mar 🌊 en PCR por el MI-21 del GES, 🚁🚑🚒🚔 pic.twitter.com/YHQTPgtw9w — Fuerteventura Emergencias (@ftvEmergen) 29 de diciembre de 2020

Aviso amarillo en Lanzarote

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias ha emitido este martes un aviso amarillo por fenómenos costeros en la isla de Lanzarote, que traerán consigo mar combinada que podrá llegar a los cinco metros.

El aviso ha comenzado a las 9:00 horas de este martes y finalizará el miércoles sobre las cuatro de la mañana.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canarias, a través de su cuenta de Twitter, ha lanzado una serie de recomendaciones para no correr riesgos frente a los fenómenos costeros. "No situarse en extremos de muelles o espigones", no bañarse si hay bandera roja, así como evitar las "prácticas deportivas en zonas afectadas por el mar", son algunas de los consejos de "autoprotección" del cuerpo de seguridad.