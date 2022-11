Una popular cadena de hamburgueserías abrirá su primer restaurante en Canarias

La famosa cadena de hamburgueserías Goiko va a abrir su primer restaurante en Canarias. Para celebrar su primera apertura en las Islas, está realizando un sorteo a través de sus redes sociales en el que regalará 50 Kevin Bacon, su hamburguesa más icónicas: “Mención a un único amigo (real) (no me mencionéis a Pepe Benavente ni a Quevedo, no cuela)”, pide la empresa en tono bromista en su cuenta de Twitter.

CHOOOSSS LOCO



Llegamos a Canarias y se vienen 50 KEVIN BACON GRATIS.



Cómo participar:

✨Síguenos

🍔Menciona tu mejor coleguita

🔁RT a este tweet



AGÜITA NIÑO pic.twitter.com/ApjkAn7xIw — GOIKO (@goiko) 15 de noviembre de 2022

Fin del sorteo 20/11



Mención a un único amigo (real) (no me mencionéis a Pepe Benavente ni a Quevedo, no cuela) por tweet.



Más tweets, más posibilidades (de cajón) — GOIKO (@goiko) 15 de noviembre de 2022

Su primer establecimiento estará situado en la calle Triana, una de las vías más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el número 8 de esa calle.

¿Cuándo abre Goiko su nuevo restaurante?

La cadena aún no ha confirmado cuándo es la fecha exacta de la apertura del restaurante, aunque tal y como se puede ver en varias imágenes compartidas por diferentes usuarios en redes sociales, Goiko ha colocado en la entrada del local una lona anunciando su próxima apertura.