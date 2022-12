Ana Durán: “Innobooster ist eine super-vitaminierte Beratung, weil wir auch als strategischer Partner an Projekten teilnehmen”

Ana Durán Moreno ist Mitbegründerin und CEO von Innobooster, einer privaten Innovationsagentur, die technologische und innovative Projekte auf nationaler und internationaler Ebene fördert. Jetzt schenkt sie uns einen Teil ihrer Zeit, um an einer Reihe von Interviews für den Impulsa Startups-Kanal teilzunehmen.

F. Warum Innovation?

A. Die Wahrheit ist, dass ich schon immer sehr kreativ war, seit ich ein Kind war, ich mochte schon immer kreative Aktivitäten. Und ich habe eine echte Begeisterung für die Optimierung von Arbeit, Zeit und Projekten. Es ist wie eine Besessenheit, die ich schon seit meiner Jugend habe. Ich glaube immer daran, dass man es besser machen kann, und ich denke, das ist eine Eigenschaft, die mich auch unweigerlich auf Innovation setzen lässt.

F. Und Innobooster wurde also aus dem Wunsch geboren, Kreativität anzuwenden?

A. Ja. Ich hatte zuvor in anderen Innovationsberatungsunternehmen gearbeitet und sah, dass es Dinge gab, die ich anders machen wollte: Kundenservice, Exzellenz bei der Erstellung von Projekten, Anwendung besserer Methoden... Und so wurde Innobooster vor sechs Jahren mit diesem Ziel vor Augen gegründet. Es ist einem Beratungsunternehmen recht ähnlich, aber es ist wie eine Art super-vitaminiertes Beratungsunternehmen, weil wir auch an Projekten teilnehmen. Wir beteiligen uns derzeit an europäischen Projekten zum Wissenstransfer und zur Methodik von Schulungsmaßnahmen.

F. Es ist klar, dass Innobooster den gewünschten Erfolg erzielt hat, denn es ist ein nationaler Maßstab bei der Suche nach öffentlichen Mitteln. Wie hat Innobooster es geschafft, ein so hohes Niveau zu erreichen?

A: Mit viel täglichem Einsatz, konstant und kreativ. Und die Initiativen, von denen wir glauben, dass sie erfolgreich sein könnten, und bei denen wir feststellen, dass sie es nicht sind, sollten wir uns nicht entmutigen lassen. Ich denke, das ist das perfekte Rezept für Unternehmer. Um noch einmal darauf zurückzukommen, wie wir diesen Erfolg bei Innobooster erreicht haben: Anstrengung ist von grundlegender Bedeutung, und wir haben gelernt, uns auf das zu konzentrieren, was wir sehr gut können, und schrittweise zu wachsen. Wer zu viel begreift, begreift zu wenig.

P. Wenn ein Unternehmen ein Unternehmen gründen möchte, wonach suchen sie, wenn sie zu Innobooster kommen?

A. Sie bitten uns vor allem um Hilfe bei der Suche nach Zuschüssen und öffentlichen Mitteln. Jetzt bitten sie uns, ihnen bei der Suche nach öffentlichen Geldern zu helfen, und sie wenden sich auch häufig an uns, wenn es um unsere Beratungsprojekte geht. Sie bitten uns zum Beispiel, ihnen bei der Umsetzung unserer Go-to-Market-Methode zu helfen. Diese Methodik haben wir übrigens für Innovationsprojekte entwickelt, mit denen Produkte mit hohem Mehrwert auf den Markt gebracht werden sollten. Diese Methodik wird in vielen Technologieunternehmen mit großem Erfolg eingesetzt.

P. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie auch an einigen Projekten beteiligt waren. Wenden Sie bei diesen Projekten Ihre GTM-Methodik an?

A. Dabei kann es sich um Projekte handeln, bei denen wir unsere Methodik anwenden oder andere Aufgaben übernehmen, wie z. B. Kommunikation, Forschung oder Management. Wir haben mehrere Aktivitäten, mit denen wir ein sehr attraktiver Partner in Europa sind. Derzeit führen wir hauptsächlich Erasmus+-Projekte durch, die darauf abzielen, Wissen auf bestmögliche Weise zu vermitteln und zur Verbesserung von Ausbildungsmethoden, Talenten, Wissenstransfer usw. beizutragen.

F. Sind Sie der Meinung, dass die öffentlichen Stellen, die die Gründungszuschüsse verwalten, gut ausgerichtet sind?

A. Ja, aber es gibt noch einiges zu tun. Innobooster hat soeben eine Vereinbarung mit der Gemeinschaft von Madrid getroffen. Wir werden der Gemeinschaft helfen, eine bessere Beziehung zu den begünstigten Unternehmen aufzubauen, um ihre Hilfe erfolgreicher und transparenter zu gestalten. Ich weiß, dass dieses Projekt auch auf viele andere Bereiche ausgeweitet wird. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die öffentlichen Stellen, die Beihilfen gewähren, diese Art von Studien durchführen, um immer wieder Verbesserungen vornehmen zu können.

F. Innobooster hilft einer großen Anzahl von Unternehmern und Organisationen beim Start. Wie entscheiden Sie, welche Bewerbungen weitergehen?

A. Wir erhalten eine Vielzahl von Projekten. Wir versuchen zu sehen, welche Möglichkeiten sie im Rahmen der nationalen, regionalen und europäischen Fonds haben. Manchmal ist das Projekt zu unausgereift. Dann empfehlen wir, sich an Beschleuniger und Gründerzentren zu wenden, wo sie mit institutioneller und strukturierter Unterstützung die ersten Schritte unternehmen können, um dann Zuschüsse zu beantragen.

P. Wenn Sie das Potenzial eines Projekts erkannt haben, wie können Sie diesem Projekt helfen, seine Ziele zu erreichen?

A. Zunächst vergewissern wir uns, dass das Projekt den Anforderungen des Zuschusses entspricht; wir müssen Ihnen helfen, Ihr Projekt zu definieren. Zweitens schlagen wir eine Anpassung des Projekts an die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vor. Und wenn dies für das Unternehmen geeignet, akzeptiert und richtig ist, dann entwerfen und bereiten wir das Projekt für die Einreichung bei der entsprechenden Ausschreibung oder Förderlinie vor.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana