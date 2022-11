Carmen Alonso, Transport und Erreichbarkeit der Inselregierung von Fuerteventura: “Bei der digitalen Transformation haben wir auf der Insel noch einen weiten Weg vor uns”

Carmen Alonso Saavedra, Stadträtin für Verkehr, Kommunikation, Zugänglichkeit und Mobilität der Inselregierung von Fuerteventura, begrüßte Impulsa Startups, um über den digitalen Transformationsprozess und neue Formen der Mobilität auf der Insel zu sprechen. Carmen Alonso hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Management und kann auf eine umfangreiche Karriere im Finanzsektor zurückblicken.

F. Wie geht das Cabildo von Fuerteventura den digitalen Wandel an und wie spiegelt er sich in den Bereichen Verkehr, Kommunikation, Zugänglichkeit und Mobilität wider?

Carmen Alonso. Auf Fuerteventura sind die Intercity-Verkehrssysteme, die wir haben, ein Erbe, sie haben einen Vertrag, sie sind gültig und - bis sie auslaufen - die Änderungen, die wir vornehmen, sind die, die in unserer Reichweite liegen, wie die Erhöhung der Frequenz einiger Linien. Wenn wir eine neue Konzession haben, wird sie an die aktuellen Bedürfnisse der Insel angepasst sein. Was die digitale Transformation betrifft, so haben wir auf der Insel noch einen langen Weg vor uns.

F. Beobachten Sie auf Fuerteventura neue Arten von Mobilität und Fahrzeugen?

C.A. Wenn es einen wirklichen Bedarf gibt, werden Lösungen gesucht. Ein Beispiel dafür sind Videokonferenzen. Es bedurfte der COVID-19, um die Notwendigkeit eines Systems zu erkennen, das für alle zugänglich ist. Das Gleiche gilt für die Mobilität. Wenn neue Bedürfnisse festgestellt werden, suchen wir nach anderen Alternativen. So wird beispielsweise das Thema Elektroroller jetzt in den Stadträten aufgegriffen. Die Menschen nutzen sie vor allem für kurze Strecken, entweder aufgrund ihrer Kaufkraft oder aufgrund anderer Bedingungen. Fuerteventura ist eine sehr lange Insel, sehr weitläufig, wir haben keine Autobahn, die den Norden mit dem Süden verbindet. Das macht es schwierig, neue Verkehrsmittel zu integrieren.

F. Wie sehen Sie die Entwicklung der Elektroroller in Puerto del Rosario?

C.A. Puerto del Rosario ist keine so große Stadt wie Madrid, es gibt andere Bedürfnisse. Es stimmt, dass Motorroller und Elektroautos nach Fuerteventura kommen. Vor Jahren gab es sie noch nicht, aber sie werden immer häufiger. Es ist ein Weg, den die Institutionen und auch die Bürger auf der Straße wahrnehmen. Wir müssen das Ziel einer flexiblen, bedarfsgerechten Mobilität erreichen.

F. Arbeiten die Kommunen an Plänen, um diese neuen Arten der Mobilität zu erleichtern?

C.A.: Ja, ich weiß. Wir haben einen Mobilitätsplan, aber im Moment geht es sehr langsam voran, weil zu viel Infrastruktur erforderlich ist. Was zum Beispiel das Skateboarding betrifft, so befasst sich die Stadtverwaltung damit, weil es immer häufiger vorkommt und immer mehr Menschen es benutzen. Es handelt sich also um etwas, das reguliert werden muss. Wir benutzen den Roller sogar, um spazieren zu gehen. Dies sind Fragen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Cabildo fallen, so dass es Sache der Stadträte ist, sich damit zu befassen.

F. Wenn Sie von Zugänglichkeit sprechen, meinen Sie dann Zugänglichkeit in Gebäuden?

C.A. In der Tat. Die Befugnisse, die wir im Cabildo haben, bestehen hauptsächlich in Vereinbarungen mit den Gemeinderäten, um die täglichen Probleme in jeder Gemeinde zu beseitigen, wie z. B. Barrieren auf den Straßen. Das Cabildo arbeitet mit ihnen zusammen. Wir sind für alles zuständig, was mit der Infrastruktur zu tun hat.

F. Was würde die Kommunikation in Ihrem Fall umfassen?

C.A. Wir haben keine spezielle Rubrik, die sich mit Kommunikation befasst. Wir versuchen, eine größere Mobilität oder ein Verkehrsmittel mit der von uns angestrebten Zugänglichkeit zu finden und alle Menschen zu erreichen, sowohl diejenigen, die in irgendeiner Weise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, als auch diejenigen, die es nicht sind. Es soll ihnen die Nutzung dieses Verkehrsmittels im täglichen Leben erleichtern.

F. Könnten Sie sich vorstellen, dass digitale Unternehmer aus Fuerteventura mit dem Mobilitätsbereich des Cabildo zusammenarbeiten, um neue Geschäftsmodelle oder Startups im Bereich der Mobilität zu entwickeln oder zu gründen?

C.A. In der Region Fuerteventura haben wir in Bezug auf Verkehr, Zugänglichkeit und Mobilität noch einen weiten Weg vor uns. Wir versuchen, Fortschritte bei der Barrierefreiheit zu machen, aber das ist ein relativ neuer Bereich. Das Gleiche gilt für die Mobilität, denn auf Fuerteventura sind wir sehr abgelegen. Wir haben überall auf der Insel kleine Bevölkerungsgruppen, aber auch eine sehr große Insel. Wir müssen an allem arbeiten, um die Mobilität zu verbessern und voranzukommen, mit einem Transport, der die Bedürfnisse abdeckt und allen Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang dazu ermöglicht.

Damit eine solche Aktion zustande kommt, muss es eine öffentliche Verwaltung geben, die über ein technisches Team verfügt, das uns beraten kann. Wenn ich an Treffen mit Experten auf diesem Gebiet teilnehme, höre ich ihnen gerne zu, denn so lernt man und hat die Möglichkeit, mit Menschen aus anderen Ländern und mit anderen Problemen zu sprechen, was bei der Lösung der eigenen Probleme hilfreich sein kann.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana