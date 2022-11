Das Programm “Ineco RuralTIC” wird ins Leben gerufen, eine innovative Lösung, die zur Digitalisierung des ländlichen Raums und zur Förderung der Telearbeit beiträgt

Ineco, das öffentliche Ingenieurbüro des Ministeriums für Verkehr, Mobilität und urbane Agenda (Mitma), hat dieses Programm als Instrument im Dienste der Bürgerinnen und Bürger in Städten und kleinen Gemeinden in Spanien eingeführt.

Es handelt sich um ein Kooperationsmodell, das zur sozialen und wirtschaftlichen Digitalisierung der in ländlichen Gebieten lebenden Gesellschaft beitragen und die Barrieren abbauen soll, die sie von den neuen Technologien fernhalten.

Die Möglichkeit, die Kommunikation mit Familienmitgliedern in abgelegenen Gebieten zu gewährleisten oder Verwaltungsvorgänge (Bankgeschäfte, Gesundheitsfürsorge, Transport usw.) über ein mobiles Gerät abzuwickeln, wird zu einer der wichtigsten Variablen bei der Entscheidung, den gewöhnlichen Wohnsitz in ländlichen Gebieten beizubehalten.

Maßnahmen, die auf die soziale und wirtschaftliche Digitalisierung kleiner Gemeinden und Dörfer abzielen, sind ein grundlegender Hebel in der Ansiedlungspolitik in diesem Umfeld und schaffen ein Tor für die Rückkehr der Bewohner großer Städte und Dörfer zu einem nachhaltigeren Lebensmodell.

Soziale und wirtschaftliche Digitalisierung

Dank des Know-hows von Ineco im Bereich der Digitalisierung, wo sich die Zahl der Fachkräfte in den letzten zehn Jahren vervierzehnfacht hat und derzeit mehr als 700 Profile mit einem hohen Wissensstand in der Anwendung neuer Technologien und künstlicher Intelligenz vorhanden sind, sieht das Programm zwei Aktionslinien vor.

Das erste ist die soziale Digitalisierung mit Schulungen und Unterstützung bei der Nutzung der neuen Technologien für die Landbevölkerung, wobei der Schwerpunkt auf älteren Menschen liegt.

Der zweite Bereich, die wirtschaftliche Digitalisierung, unterstützt und berät ländliche Unternehmen bei der Stärkung ihrer digitalen Positionierung, der Erstellung oder Verbesserung ihrer Webdienste, der Implementierung ihrer Präsenz in sozialen Netzwerken und der Entwicklung spezifischer Apps zur Optimierung ihrer Tätigkeit.

Die Personen, die an dem Programm mitarbeiten, sind professionelle Freiwillige aus dem Unternehmen, die vorübergehend von den ländlichen Gemeinden aus, in denen das Programm entwickelt wird, Telearbeit leisten und die vielen Vorteile des Lebens in dieser Umgebung genießen können, da sie die Möglichkeit haben, ein einzigartiges Natur- und Kulturerbe sowie ein exklusives touristisches Angebot zu nutzen. Diese Formel wird dazu beitragen, 50 Gemeinden im ganzen Land sichtbar zu machen und zu digitalisieren und so ihre lokale Wirtschaft anzukurbeln.

Ein weiteres Ziel des Programms ist der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Arbeit, um die Grundlagen für ein nachhaltiges Verwaltungsmodell zu schaffen, das die Lebensqualität der Bürger verbessert. Dies wird zu einer Verringerung der öffentlichen Ausgaben führen, was eine Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen ermöglicht und die Wirtschaftstätigkeit anzieht und somit den Fortschritt fördert.

“Ineco RuralTIC” richtet sich an Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern, die bestimmte Ausgangsvoraussetzungen erfüllen (4G, Übernahme der Kosten für den Aufenthalt der Ineco-Freiwilligen und Räume für Workshops), wobei während des Auswahlverfahrens weitere ergänzende Parameter bewertet werden (Bildungs- und Gesundheitsdienste, Vorhandensein von jungen unternehmerischen KMU, touristisches Angebot, kulturelles und natürliches Erbe, Anzahl kleiner lokaler Einheiten in der Gemeinde usw.).

Ineco wird diese Initiative auf der Konferenz “Innovation gegen Entvölkerung” vorstellen, die COTEC am 10. und 11. Juni in Otero de Herreros veranstaltet.

Im Einklang mit der Strategie der spanischen Regierung

Die IKT für den ländlichen Raum tragen nicht nur zur Verwirklichung von SDG 17 (Partnerschaften), 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) bei, sondern stützen sich auch auf zwei der Säulen der Strategie der spanischen Regierung zur Bekämpfung der Landflucht: die Hauptlinie für die Koordinierung und Zusammenarbeit aller öffentlichen Verwaltungen unter der Leitung des Ministeriums für Territorialpolitik; und der Plan 130 des Ministeriums für den ökologischen Übergang und die demografische Herausforderung, der auf den Plan für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz und seine vier Prioritätsachsen abgestimmt ist, um die Einbindung der kleinen Gemeinden in einen grünen, digitalen, geschlechtsspezifischen und integrativen Wiederaufbau zu gewährleisten.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana