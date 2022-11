Die digitale Kluft in Spanien: Arten, Folgen und Strategien zu ihrer Verringerung

Trotz des technologischen Fortschritts und aller Vorteile, die sich daraus ergeben, verläuft die Digitalisierung nicht für alle gleich. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die digitale Kluft in Spanien zu verringern.

Das ständige Bedürfnis der Gesellschaft, informiert zu sein, und die Weiterentwicklung der Technologien haben dazu geführt, dass sie zu einem Schlüssel für unser Leben geworden sind. All dies bedeutet einen tiefgreifenden Wandel in unserer Gesellschaft, in der der Erwerb digitaler Kompetenzen und die Fähigkeit, sich mit dem Internet zu verbinden, immer wichtiger werden.

Dieser digitale Wandel betrifft jedoch nicht alle Menschen oder Regionen des Landes gleichermaßen. Alter, Geschlecht, Bildung oder Region sind Aspekte, die unsere Interaktion mit der digitalen Welt beeinflussen können.

In diesem Sinne hat Spanien eine Reihe von Vorteilen im Hinblick auf den gesamten Digitalisierungsprozess im Land. Laut dem Digital Economy and Society Index 2021 (DESI), einem Index, der relevante Indikatoren für die digitale Leistung in der Europäischen Union zusammenfasst, liegt Spanien mit einem Wert von 57,4 auf Platz 9 der 27 EU-Mitgliedstaaten. Nicht schlecht, oder?

Diese Indikatoren zeigen jedoch einen besorgniserregenden Trend in Bezug auf die digitale Kluft, die in bestimmten Bevölkerungsgruppen auf europäischer Ebene besteht. Die Daten deuten darauf hin, dass es beim Zugang zum Internet, zu IKT und zu digitalen Fähigkeiten Ungleichheiten gibt, insbesondere zwischen ländlichen und städtischen Gebieten.

Darüber hinaus wird deutlich, dass es sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ein erhebliches geschlechtsspezifisches Gefälle in Bezug auf digitale Fachkenntnisse gibt. In Spanien beispielsweise arbeiten nur 1,6 % der Frauen im IKT-Sektor, verglichen mit 5,6 % der Männer. Dies geht aus dem Women in Digital Scoreboard 2021 (WiD 2021) hervor, dem Anzeiger, der die digitale Geschlechterkluft auf europäischer Ebene untersucht und Teil des DESI-Projekts ist.

Was können wir also tun, um die digitale Kluft in Spanien zu verringern? Beginnen wir damit, zu verstehen, welche Arten von Kluft es gibt und welche Folgen sie hat!

Arten der digitalen Kluft

Zugangslücke

Dies bezieht sich auf die Fähigkeit bestimmter Personengruppen, Zugang zu IKT zu erhalten. Die Lücke für diese Kluft sind häufig sozioökonomische Ungleichheiten zwischen den Menschen und zwischen verschiedenen geografischen Regionen. Das liegt daran, dass nicht alle Orte über die nötige Infrastruktur verfügen, um eine Internetverbindung zu ermöglichen, oder dass nicht alle Menschen die Mittel haben, sich die Geräte und Dienste zu leisten, die eine solche Verbindung ermöglichen.

Verwendungslücke

Dies bezieht sich auf den Mangel an digitalen Fähigkeiten, die für die Nutzung von IKT auf persönlicher oder beruflicher Ebene erforderlich sind. Dies hat zur Folge, dass Menschen, die nicht über diese Fähigkeiten verfügen, keine Arbeitsplätze im Zusammenhang mit den neuen Technologien erhalten oder z. B. keine Verwaltungsverfahren online durchführen können.

Die Folgen der digitalen Kluft

Die digitale Transformation eines Landes kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jede Veränderung direkte Auswirkungen auf die Menschen hat und nicht alle gleichermaßen betrifft. Hier sind einige der Auswirkungen der digitalen Kluft.

Nichtkommunikation oder Isolation: Personen, die keinen Zugang zu einer ultraschnellen Internetverbindung haben, können weniger effektiv über Telematik kommunizieren.

Personen, die keinen Zugang zu einer ultraschnellen Internetverbindung haben, können weniger effektiv über Telematik kommunizieren. Lernhindernis: Das Aufkommen der Pandemie hat deutlich gemacht, dass alle Schüler und Lehrer Zugang zu den technologischen und digitalen Fähigkeiten haben müssen, die für eine staatsbürgerliche Erziehung erforderlich sind.

Das Aufkommen der Pandemie hat deutlich gemacht, dass alle Schüler und Lehrer Zugang zu den technologischen und digitalen Fähigkeiten haben müssen, die für eine staatsbürgerliche Erziehung erforderlich sind. Vergrößerung der sozialen Kluft : Fehlende digitale Kompetenzen verringern die Chancen auf eine große Zahl von Arbeitsplätzen, was sich unmittelbar auf die Wirtschaft dieser Arbeitnehmer auswirkt.

: Fehlende digitale Kompetenzen verringern die Chancen auf eine große Zahl von Arbeitsplätzen, was sich unmittelbar auf die Wirtschaft dieser Arbeitnehmer auswirkt. Geschlechterdiskriminierung: Wie bereits erwähnt, sind Frauen stärker von der digitalen Kluft betroffen als Männer, was einen Verstoß gegen die Grundsätze der Geschlechtergleichstellung darstellt.

Strategien zur Verringerung der digitalen Kluft in Spanien

Obwohl Spanien bei der Konnektivität sehr leistungsfähig ist und in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Einführung von Glasfasernetzen gemacht hat, gibt es immer noch eine digitale Kluft. Aus diesem Grund ist der Erwerb und die Entwicklung digitaler Kompetenzen eine der Prioritäten der Regierung. Die Regierung hat eine Reihe von Strategien, Plänen und Maßnahmen entwickelt, um die digitale Kluft im Land zu überbrücken.

Beispiele hierfür sind: der Plan für Konjunkturbelebung, Transformation und Widerstandsfähigkeit, die Digitale Agenda 2026 für Spanien, die Strategie zur Förderung der 5G-Technologie und der Plan für digitale Kompetenzen.

All diese Initiativen zielen darauf ab, den Erwerb und die Entwicklung digitaler Kompetenzen in der Bevölkerung zu fördern, um die digitale Kluft zu überwinden. Sie sollen auch die Einführung digitaler Technologien fördern, um die Wirtschaft und eine bessere Lebensqualität für alle zu erreichen.