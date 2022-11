Die digitale Plattform eTwinning, ein Instrument für die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern in ganz Europa

In dieser Ausgabe werden die Bemühungen und die hervorragende Arbeit von 32 Lehrkräften, die für 12 Bildungsprojekte verantwortlich sind, gewürdigt.

Die Veranstaltung fand auf dem IFEMA-Gelände statt, wo der Minister auch die SIMO EDUCACIÓN 2022, die Internationale Ausstellung für Bildungstechnologie und Innovation, eröffnete. Alegría besichtigte die Einrichtungen in Begleitung von Juan Arrizabalaga, dem Generaldirektor von IFEMA MADRID, und Lola González, der Direktorin von SIMO EDUCACIÓN, sowie anderen Behörden. Das Nationale Institut für Bildungstechnologien und Lehrerausbildung (INTEF), eine Abteilung des Ministeriums für Bildung und Berufsausbildung, stellt auf der Messe seine Programme und Projekte im Bereich Bildungstechnologie vor.

“Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Arbeit und Ihren Bemühungen, die zweifellos eine Quelle der Inspiration und Motivation für Ihre Kolleginnen und Kollegen, für die Schülerinnen und Schüler in Ihren Schulen und für die Bildungsgemeinschaft insgesamt sein werden”, sagte der Minister zu Beginn der Preisverleihung.

Die eTwinning-Initiative bietet Bildungsteams eine sichere Plattform, über die Schulen gemeinsame Projekte mit Schulen in anderen Ländern durchführen können. Es erleichtert auch den Kontakt zwischen Lehrern in ganz Europa zum Austausch von Erfahrungen und Ideen. Mit den nationalen eTwinning Awards würdigt das spanische Ministerium für Bildung und Berufsbildung die besten internationalen Kooperationsprojekte, die von spanischen Lehrkräften über diese Plattform durchgeführt wurden.

Die Preise fördern die Zusammenarbeit, die ein natürlicher Hebel für Innovationen ist, und sind ein Beispiel dafür, wie digitale Werkzeuge zur Verbesserung der Qualität der Bildung beitragen, wie der Minister betonte. “Deshalb ist dieses Programm zu einem wirksamen Instrument für den Wandel und die Verbesserung der Bildungssysteme auf unserem Kontinent geworden”, sagte sie.

“Ich möchte insbesondere die Bemühungen, das Engagement und die Geduld aller Lehrerinnen und Lehrer in dieser Zeit des Wandels in unserem Land hervorheben”, sagte der Minister und verwies auf die Digitalisierung und die Notwendigkeit, “die Art und Weise des Lehrens und Lernens in einer Welt zu überdenken, in der sich die Quellen, die Verbreitung und der Zugang zu Wissen radikal verändern”. “Die 32 Lehrerinnen und Lehrer, die heute ausgezeichnet wurden, sind ein hervorragendes Beispiel für diese Arbeit”, sagte sie abschließend.

Die ausgezeichneten Projekte befassen sich u. a. mit Themen wie digitale Sicherheit, gesunde Ernährung, Fake News, wissenschaftliche Berufe und die Verbesserung sozialer und staatsbürgerlicher Kompetenzen.

Mehr als 700.000 Lehrkräfte in ganz Europa sind auf der eTwinning-Plattform registriert, darunter 45.128 in Spanien, sowie 14.000 spanische Schulen und 3.170 aktive Bildungsprojekte.

Die von der Europäischen Kommission geförderte Initiative eTwinning wird von Erasmus+, dem europäischen Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, kofinanziert.

Mónica Domínguez García, Generaldirektorin für Evaluierung und territoriale Zusammenarbeit des Ministeriums, Patricia del Pozo Fernández, andalusische Ministerin für Bildungsentwicklung und Berufsbildung, und Julio Albalad, Generaldirektor des INTEF, nahmen ebenfalls an der Preisverleihung teil.