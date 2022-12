Die Diskrepanz bei der Einhaltung der Mehrwertsteuer in Spanien und in der EU

Steuerbetrug ist nach wie vor ein großes Problem in der Europäischen Union. Laut dem jüngsten Bericht der Europäischen Kommission über die EU-Mehrwertsteuerlücke entgingen Spanien im Jahr 2020 aufgrund von Steuerbetrug und -hinterziehung, Steueroptimierungspraktiken, Konkursen und Finanzinsolvenzen oder Verwaltungsfehlern insgesamt 3,396 Milliarden Euro. Diese Zahl entspricht 5,3 % der Einnahmen der Steuerbehörde aus dieser Steuer im Jahr 2020 und bestätigt einen rückläufigen Trend im Vergleich zu den Vorjahren.

EU-weit klaffte eine Lücke zwischen den erhobenen und den erwarteten Einnahmen in Höhe von 93 Mrd. EUR, d. h. 9,1 % des Gesamtbetrags. Das sind zwar 30 Milliarden Euro weniger als 2019, aber die Europäische Kommission hält die Mehrwertsteuerlücke nach wie vor für ein dringendes Problem, das es zu lösen gilt.

In dem Bericht wird auch festgestellt, dass die COVID-19-Pandemie zu einem Rückgang der MwSt.-Einnahmen geführt hat, der auf einen Rückgang des Gesamtverbrauchs sowie auf die von den meisten europäischen Regierungen genehmigten vorübergehenden Ermäßigungen der MwSt.-Belastung zurückzuführen ist. Ein Viertel der Verluste, etwa 24 Milliarden, werden jedoch direkt durch Steuerbetrug im innergemeinschaftlichen Handel verursacht.

Um diese Situation zu bekämpfen, hat die Europäische Kommission zwei neue Initiativen zur Angleichung des Steuersystems und zur Verbesserung der Digitalisierung mit dem Ziel der Betrugsbekämpfung vorgelegt. Darüber hinaus werden in dem Bericht auch die großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Einhaltung der MwSt-Vorschriften hervorgehoben, die von 1,3 % in Finnland bis zu 35,7 % in Rumänien reichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spanien und die Europäische Union im Allgemeinen durch Steuerbetrug und -hinterziehung im Jahr 2020 erhebliche Einnahmen verloren haben. Obwohl sich die Situation im Vergleich zu 2019 leicht verbessert hat, muss noch viel getan werden, um sie zu verringern. Die Europäische Kommission hat Initiativen zur Bekämpfung des Problems vorgeschlagen, aber es bedarf zusätzlicher Anstrengungen der Regierungen und Steuerbehörden, um es wirksam zu bekämpfen.

übersetz von Bella Irene Fernández Santana.