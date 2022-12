Die endgültige Version von “My Citizen Folder” wird eingeführt, die eine mobile Anwendung, eine erneuerte Website und einen virtuellen Assistenten umfasst

Das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation führt über den Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz die erste offizielle Version von “My Citizen Folder” ein, die eine mobile Anwendung, eine neu gestaltete Website und einen virtuellen Assistenten umfasst.

Diese Instrumente zielen darauf ab, die Beziehungen über das Internet zu vereinfachen und die Interaktion zwischen der Verwaltung und den Bürgern auf eine zugängliche, proaktive und personalisierte Weise von jedem Gerät aus zu verbessern.

Der Start wurde im Rahmen der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft auf den Kanarischen Inseln bekannt gegeben, auf der das Erreichen einer effizienten und innovativen digitalen Verwaltung eines der Hauptthemen der Diskussion war.

Mit dieser Einführung kann jeder Nutzer bestimmte personenbezogene Daten und frühere Termine, die von den öffentlichen Verwaltungen verwaltet werden, in aggregierter und flexibler Form abrufen, auf ausstehende Mitteilungen der staatlichen Verwaltung, zahlreicher autonomer Gemeinschaften und lokaler Einrichtungen zugreifen und sich über den Stand der Bearbeitung seiner Akten informieren. Die Website enthält einen virtuellen Assistenten, der durch natürliche Sprachverarbeitung die Beziehung zur Verwaltung erleichtert.

Dieser Start ist einerseits der Abschluss des in den letzten drei Monaten entwickelten Pilotprogramms zur Umsetzung von “Mein Bürgerordner” und andererseits der Beginn und die Konsolidierung einer wichtigen Maßnahme zur Verbesserung der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.

Das grundlegende Interesse während des Pilotprogramms bestand darin, die Meinung der verschiedenen Interessengruppen, insbesondere der Bürger selbst, einzuholen, um ihre Interessen der öffentlichen Politik näher zu bringen und Verbesserungen, neue Funktionen oder die Integration von Daten bestimmter öffentlicher Einrichtungen vorzuschlagen.

Die Daten belegen den großen Zuspruch, den die Bürgerinnen und Bürger in diesen Monaten erfahren haben: 140.000 Menschen haben die mobile Anwendung “Mein Bürgerordner”, die sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar ist, bereits auf ihren Mobilgeräten installiert. Darüber hinaus haben 490.000 verschiedene Nutzer die verschiedenen verfügbaren Kanäle genutzt: mobile Anwendungen und Webservice. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 1,7 Millionen Zugriffe auf “Mi Carpeta Ciudadana” verzeichnet.

In den Stores der verschiedenen mobilen Anwendungsplattformen sind zahlreiche Kommentare eingegangen. Die wertvollsten Beiträge sind jedoch die 850, die über die eigens zu diesem Zweck eingerichteten Kanäle eingegangen sind und in denen Wünsche nach neuen Funktionalitäten, nach neuen oder interessanteren Daten, nach der Aufnahme neuer Verwaltungen in das Dienstleistungsangebot usw. geäußert wurden.

Alle diese Anfragen wurden unter Berücksichtigung von Machbarkeits- und Auswirkungsfaktoren analysiert, um einen Fahrplan auf der Grundlage der Nachfrage und in Zusammenarbeit mit den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen zu erstellen, die die Ausgangsinformationen bereitstellen müssen, die über die Mappe “Meine Bürger” aggregiert und gemeinsam genutzt werden sollen.

Zu den wichtigsten Forderungen der Bürger, die in der offiziellen Fassung enthalten sind, gehört die Einbeziehung der Konsultation des wirtschaftlichen Betrags und des Zeitraums, in dem mehr als 40 Sozialleistungen wie Vaterschaft, Mutterschaft, lebensnotwendiges Mindesteinkommen, vorübergehende Invalidität, dauerhafte Invalidität, schwere Invalidität, Ruhestand, Witwenschaft, Waisenschaft usw. gewährt werden.

Abschließend wird auch eine globale Bestandsaufnahme des gesamten Pilotprogramms veröffentlicht. Darüber hinaus wird im Sinne der Transparenz und des Engagements auch der erste Fahrplan von “Meine Bürgermappe” für die Jahre 2023 und 2024 veröffentlicht, in dem die eingegangenen Vorschläge berücksichtigt werden.

Obwohl das Pilotprogramm vorsah, dass die erste Phase der Sammlung von Vorschlägen am 31. Oktober endet, werden die Mechanismen für die Einreichung von Vorschlägen weiterhin aktiv sein, um einen festen Kanal einzurichten, der es uns ermöglicht, immer offen zu sein, um die Anforderungen der Bürger besser zu erfüllen und einen Raum für die gemeinsame Gestaltung zu erhalten.

Für die künftige Entwicklung ist ein schrittweiser und kontinuierlicher Entwicklungsansatz vorgesehen, mit dem Ziel, alle 1-2 Monate neue Versionen von “Meine Bürgermappe” anzubieten, die neue Funktionalitäten oder neue Organisationen enthalten, ganz im Sinne eines Projekts, das sich in ständigem Wachstum befindet.

Der Fahrplan, der öffentlich zugänglich sein wird, wird daher ein sich weiterentwickelndes Dokument sein, das an neue Bedürfnisse angepasst werden kann, sobald diese auftreten und zukünftige Pläne widerspiegeln.

In diesem Sinne ist eine kollektive Anstrengung unter Beteiligung der verschiedenen Organe der öffentlichen Verwaltungen erforderlich, da die Fortschritte und der Fortschritt eines Dienstes mit diesen Merkmalen das Ergebnis aller beteiligten öffentlichen Verwaltungen sind und sein werden, immer mit dem Ziel, die Bereitstellung von Dienstleistungen für alle unsere Bürger zu verbessern.

In “Mi carpeta ciudadana” verfügbare Dienste.

“Mi carpeta ciudadana” umfasst eine mobile Anwendung, eine Webanwendung und einen Gesprächsassistenten als Kommunikationskanäle.

Um Zugang zu erhalten, muss sich der Nutzer mit den im clave-System, der gemeinsamen Identifizierungsplattform für öffentliche Dienste, verfügbaren Methoden authentifizieren: PIN, permanenter Schlüssel, elektronisches Zertifikat oder DNIe. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie dies auch per Videoidentifikation mit einem Operator tun. Weitere Informationen dazu und zur Anmeldung erhalten Sie auf dem Cl@ve-Informationsportal.

Zu den verfügbaren Funktionen und Diensten gehören eine persönliche Zusammenfassung des Benutzers und ein Kalender, in dem frühere Termine oder Ablaufdaten für Verfahren im Zusammenhang mit Ausweisen, Pässen, Führerscheinen und dem TÜV eingesehen werden können.

Verschiedene Dienste werden auch für die Abfrage personenbezogener Daten in den Bereichen Bildung (universitäre und nicht-universitäre Abschlüsse, Status als Stipendiat oder Immatrikulation an einer Universität), Wohnen (Immobilien- und Volkszählungsdaten) sowie Gesundheit und Soziales (Grad und Grad der Behinderung und Zugang zur Beantragung des COVID-Zertifikats) angeboten; Persönliche und familiäre Situation (Status einer kinderreichen Familie, keine Vorstrafen oder sexuelle Straftaten); Arbeit und Ruhestand (Zugang zum Arbeitsleben; Sozialleistungen wie Vaterschaft, Mutterschaft, Mindesteinkommen, vorübergehende und dauerhafte Invalidität, Verwitwung, Verwaisung, Ruhestand usw.; Bewerbung um eine Stelle und Arbeitslosengeld usw.); Beschäftigungsnachfrage und Arbeitslosengeld. (Zugang zur Beschäftigung, Bewerbung und Leistungen bei Arbeitslosigkeit sowie gleichwertige Dienste für öffentliche Bedienstete der allgemeinen Staatsverwaltung) und Fahrzeuge und Verkehr (Fahrerdaten, Punktestand und Fahrzeugdaten).

Darüber hinaus können Sie mit “Mi Carpeta Ciudadana” den Stand der laufenden Akten sowohl in der Allgemeinen Staatsverwaltung als auch in den bereits beigetretenen Autonomen Gemeinschaften abfragen. Außerdem können Sie sich über die Bescheide und Verwaltungsmitteilungen informieren, die von der staatlichen Verwaltung und den zahlreichen autonomen Gemeinschaften, Gebietskörperschaften und Universitäten, die ihre Bescheide über die einheitliche elektronische Adresse (Dirección Electrónica Habilitada Única - DEHú) bereitstellen, ausstehen.

Mit dieser Einführung treibt Mi Carpeta Ciudadana die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen im Rahmen des Plans für Konjunkturbelebung, Transformation und Widerstandsfähigkeit, der Agenda für das digitale Spanien und des Plans zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen voran.

Konkret handelt es sich um die erste mobile Anwendung im Rahmen der Media App Factory des Digitalisierungsplans für die öffentliche Verwaltung, dessen Ziel es ist, die Entwicklung hochwertiger mobiler Dienste für die wichtigsten öffentlichen Dienste zu fördern und eine Gemeinschaft von Open-Source-Entwicklern rund um die Verwaltung zu schaffen. Bis Ende 2025 sollen die meisten digitalen öffentlichen Dienste des Staates über das Handy zugänglich sein.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana