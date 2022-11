Die Insel Teneriffa ist Gastgeber der ersten Ausgabe von TEDNOMAD

Tenerife Digital & Nomad Fest, TEDNOMAD, ist der Name des neuen Festivals, das am 2. Juni am Lago Martiánez in Puerto de la Cruz stattfindet. Es handelt sich um eine neue Veranstaltung, die sich der Reflexion über den Wandel unserer Beziehung zur Arbeit und den neuen Technologien widmet, die mit einer immer näher rückenden Zukunft verbunden sind. Sie dauerte vier Tage und umfasste mehr als dreißig Redner, die in 20 Aktivitäten unterteilt waren, mit Vertretern einiger der wichtigsten Unternehmen des Sektors. Dazu gehörten Bit2Me, Fellow Funders, Flexjobs und Plaiground. Außerdem wurden diese Aktivitäten in englischer und spanischer Sprache durchgeführt und umfassten auch Konferenzen, runde Tische, Konzerte und Treffen.

Einige der weltweit führenden Unternehmen des Sektors nahmen an dem Festival teil, um sicherzustellen, dass die Gespräche und Begegnungen mit den Protagonisten den Ort, an dem es stattfand, prägen. Darüber hinaus war TEDNOMAD von großem Nutzen für Unternehmer im Tourismus- oder Technologiesektor, Inhaber von Start-ups, Anbieter von Coworking- oder Coliving-Dienstleistungen sowie Selbstständige und Arbeitnehmer, die sich über den Lebensstil informieren möchten, der durch das Ende des Präsentismus vorgeschlagen wird.

Die Unternehmen auf Teneriffa, einer der größten und vielseitigsten Gemeinschaften von Fernarbeitern in der Welt, stehen vor der Herausforderung, sich auf diesen bevorstehenden Paradigmenwechsel einzustellen. Experten untersuchen daher die neuen Formen von Lebensräumen, die dieses Phänomen vorschlägt, sowie die Möglichkeiten, dieselben Räume an die neuen Bedürfnisse anzupassen.

Im Rahmen des Festivals fand eine Podiumsdiskussion statt, die sich mit den bürokratischen Herausforderungen befasste, mit denen digitale Nomaden oder Visa konfrontiert sind, und die Koordinatorin für Innovation und IKT der Handelskammer von Teneriffa, María Victoria Cairós, erklärte, warum Teneriffa ein idealer Ort zum Arbeiten ist.

Ein weiteres Thema der Veranstaltung war die Cybersicherheit, an der exklusiv Marcus Hutchins, einer der bekanntesten Internet-Hacker der Welt, und Susana Fernández, Juristin und Präsidentin der National Association of Ethical Hacking Professionals, teilnahmen.

Das Digital Nomad Fest hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigsten Veranstaltungen im Technologiesektor in Spanien anzuführen. Es wird daher einerseits als Lernlabor fungieren, das sich mit allen Aspekten der intelligenten Arbeit befasst, von den bürokratischen Herausforderungen, mit denen jeder Selbstständige konfrontiert ist, über Visa bis hin zum Umgang mit persönlichen Beziehungen in einem nomadischen Umfeld.

Auf diesem ersten Gipfeltreffen, das der Kreativität und der Technologie gewidmet ist, werden die besten Fachleute aus dem digitalen Bereich erwartet. TEDNOMAD wird in diesem Jahr auch in Málaga stattfinden. Beide Ausgaben dienen als Raum zum Nachdenken über ein wachsendes Phänomen, dem bis 2030 schätzungsweise mehr als eine Milliarde Menschen angehören werden.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana