Digitale Transformation und Konnektivität: Pfeiler der Europäischen Tourismus-Insel-Konvention

Klima, digitaler Wandel und Konnektivität stehen im Mittelpunkt des Programms der 1. Convention of European Tourist Islands, die diese Woche auf Gran Canaria stattfindet und an der die Direktoren der wichtigsten nationalen und internationalen Tourismusunternehmen sowie Vertreter der Europäischen Union, der Welttourismusorganisation (UNWTO) und von Inseln wie Gozo, Korsika, Kreta, den Azoren, Guyana, Madeira, Sardinien und den Balearen teilnehmen.

Der Präsident der regionalen Exekutive, Ángel Víctor Torres, und die regionale Ministerin für Tourismus, Industrie und Handel der Kanarischen Regierung, Yaiza Castilla, werden den Vorsitz bei diesem Treffen führen, das Turismo de Canarias gemeinsam mit dem Verband für Forschung, Studium und Exzellenz im Tourismussektor der Kanarischen Inseln, Excelcan, organisiert. Der Kongress findet am 1. und 2. Dezember im Konferenzzentrum ExpoMeloneras statt und wird von multinationalen Unternehmen wie Telefónica, Atos und Amadeus mitorganisiert und von der Starlight Foundation gesponsert.

Am Tag zuvor, am Mittwoch, den 30. November, findet im Rahmen dieser Veranstaltung, die von der Industrie-, Handels- und Schifffahrtskammer von Gran Canaria gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen, Haushalt und europäische Angelegenheiten der Kanarischen Regierung organisiert wird, die Generalversammlung des Netzes der Inselhandelskammern der Europäischen Union (Insuleur) statt.

Das Treffen, dessen Programm, Inhalt und Ziele unter https://convencionislasturisticaseuropeas.com/ eingesehen werden können, beginnt mit Reden von Vertretern von Atos, Telefónica und Amadeus, gefolgt von einem von Insuleur gesponserten Rundtischgespräch zum Thema “Überwachung der europäischen Tourismusübergangsroute”. An der Debatte nehmen u.a. Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, der Konferenz der peripheren Küstenregionen (KPKR) und der Beobachtungsstelle für den Tourismus auf den europäischen Inseln (OTIE) teil.

Am Freitag hält die Leiterin des Referats Tourismus der Europäischen Kommission, Marie-Hélène Pradines, einen Vortrag zum Thema “Die Bedeutung der Tourismusinseln im europäischen Tourismuskontext”, gefolgt von einem Vortrag des Vorstandsvorsitzenden der TUI, Sebastian Ebel, zum Thema “Neue Reisemodelle: Die Zukunft der Freizeitreisen”.

An der Diskussionsrunde zum Thema “Die Herausforderungen der Luftverkehrsanbindung”, die vom Geschäftsführer der Tourismusbehörde der Kanarischen Inseln, José Juan Lorenzo, moderiert wird, nehmen Carlos Gómez, CEO von Iberia Express, Jesús Nuño de la Rosa, CEO von Air Europa, Eddie Wilson, CEO von Ryanair, Rodolfo Núñez, Präsident von Binter, Javier Gándara, Präsident der Airline Association (ALA) und Generaldirektor von easyJet für die Kanarischen Inseln teil; Eddie Wilson, CEO von Ryanair; Rodolfo Núñez, Präsident von Binter; Javier Gándara, Präsident der Association of Airlines (ALA) und Geschäftsführer von easyJet für Südeuropa; und Alessandro Dassi, CEO von Thomas Cook und Vizepräsident der Fosun Tourism Group.

An der Diskussionsrunde mit öffentlichen Vertretern der europäischen Tourismusinseln Gozo, Korsika, Kreta, Azoren, Guayana, Madeira, Sardinien und Balearen nehmen die Tourismusbeauftragte Yaiza Castilla sowie Dirk Glasser, Direktor für Nachhaltigkeit der Welttourismusorganisation (UNWTO), teil.

Die Konvention

“Wir sind Inseln, die durch ein gemeinsames Problem vereint sind, das auf dem Gefühl der Abgeschiedenheit und Isolation beruht. Die Vorstellung gemeinsamer Projekte würde uns daher innerhalb der Europäischen Union eine große politische Stärke verleihen und die strategische Bedeutung des Tourismus sowie die Notwendigkeit eines Konsenses über eine neue gemeinsame Tourismuspolitik unterstreichen”, so Castilla.

Wie das Ratsmitglied erklärt, ist die Konvention der europäischen Tourismusinseln als “ein Raum für Dialog, Koordination, Studien und Projektentwicklung” gedacht. Ziel ist es, ein Forum für die Debatte über die neue europäische Tourismuspolitik zu schaffen, die auf der Entschließung des Ausschusses für Tourismus und Verkehr des Europäischen Parlaments vom März 2021 basiert.

Darüber hinaus werden dem Konvent, insbesondere den europäischen Behörden und den Behörden der EU-Mitgliedstaaten, seine Schlussfolgerungen zur neuen europäischen Tourismuspolitik und der Vorschlag zur Schaffung einer Europäischen Tourismusagentur vorgelegt.

“Wir wollen den Europäischen Verband der Tourismusinseln dazu bringen, gemeinsam zu handeln und einen Aktionsplan für die Ziele des grünen Wandels, der digitalen Transformation und des Kampfes gegen den Klimawandel zu erstellen, der auf den Kriterien des Glasgower Gipfels basiert”, erklärt der Stadtrat.

Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Anpassung von Unternehmen an neue nachhaltige und wettbewerbsfähige Tourismusmodelle durch Digitalisierung und Modernisierung. “Wir müssen in der Lage sein, die von der Europäischen Union auferlegten Herausforderungen des ökologischen Übergangs zu bewältigen, indem wir den Kohlenstoff-Fußabdruck verringern und nachhaltigere Ressourcen nutzen”, erinnert Castilla.

Europäische Tourismusinseln sind Inseln mit einer minimalen wirtschaftlichen und territorialen Dimension, bei denen der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig ist. Nach der von Eurostat im Jahr 2018 erstellten Typologie gibt es in der EU-27 61 Inselregionen, die 11 Ländern entsprechen und in denen 20,5 Millionen Menschen leben, was 4,6 % der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union entspricht.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana