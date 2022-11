Digitaler Ausweis: eine Revolution in den Beziehungen zwischen der Verwaltung und dem Privatsektor

Innenminister Fernando Grande-Marlaska kündigte an, dass die Nationalpolizei die künftige Einführung des virtuellen Personalausweises vorbereite, der unter anderem “eine tiefgreifende Revolution” in den Beziehungen zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Privatsektor bedeuten werde.

Bei der Abschlussveranstaltung der XIV. Jornadas CERES, die von der Fábrica Nacional de Moneda y Timbre in Madrid organisiert wurde, erklärte Grande-Marlaska, dass das neue virtuelle Format es den Bürgern ermöglichen wird, “auf ihre in der DNI-Datei gespeicherten Daten zuzugreifen und sich mit der gleichen Gültigkeit zu akkreditieren, als ob sie das physische Dokument verwenden würden”.

Der Minister stellte klar, dass vor der Einführung eines virtuellen Personalausweises die EU-Verordnung über die elektronische Identifizierung und den elektronischen Geschäftsverkehr im Binnenmarkt geändert werden muss, “an der die Europäische Union bereits arbeitet”.

“Die technischen Spezifikationen der Gemeinschaft sind das Gerüst, das es ermöglichen wird, das Netz der digitalen Identität sicher zu unterstützen, ein Netz, das für den Bürger unsichtbar und für uns nicht wahrnehmbar ist, das aber unerschütterlich solide und zuverlässig sein muss”, fügte er hinzu.

Mobile Anwendung

Bis zum Erscheinen des virtuellen Personalausweises hat Grande-Marlaska angekündigt, dass die Nationale Polizei bereits an der Erstellung einer Anwendung für Mobiltelefone arbeitet, die kostenlos heruntergeladen werden kann und es den Bürgern ermöglichen wird, ihre digitale Identität nachzuweisen und elektronisch zu unterschreiben.

“Dies ist der nächste Schritt, den ich Ihnen hoffentlich sehr bald vorstellen kann, denn er muss nicht auf die spezifische regulatorische Entwicklung in der Europäischen Union warten”, sagte der Minister.

“Es wird eine virtuelle Darstellung der physischen DNI sein, die es den Bürgern ermöglicht, sich zu identifizieren und ihre Identität nachzuweisen, indem sie ein elektronisches Bild ihrer DNI anzeigen. Dieses Bild würde von der Polizei elektronisch signiert, die einen Online-Dienst für den Erhalt und die Überprüfung des Bildes bereitstellen würde”, erklärte Grande-Marlaska bei der Abschlussveranstaltung der CERES-Konferenz.

