Gran Canaria billigt seine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft

Das Cabildo de Gran Canaria hat seine “Inselstrategie zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft” verabschiedet und ist damit die erste Institution auf dem Archipel, die einen solchen Plan hat. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, weil Studien zufolge die Kanarischen Inseln in 50 Jahren durch Dürren, Wüstenbildung, Waldbrände, den Anstieg des Meeresspiegels und extreme Wetterereignisse gefährdet sein könnten.

Ziel dieser Initiative ist es, ein emissionsarmes Energiemodell zu fördern, die Energieeffizienz und die Integration bioklimatischer Kriterien in Gebäude zu unterstützen, die Widerstandsfähigkeit der Bürger und Infrastrukturen gegenüber Klimaereignissen und deren Folgen zu erhöhen und die Bevölkerung Gran Canarias für den Klimawandel zu sensibilisieren und zu erziehen.

Darüber hinaus zielt der Plan der Kanarischen Inseln darauf ab, den Primärsektor vor den Folgen der globalen Erwärmung zu schützen, die Widerstandsfähigkeit des Tourismussektors zu erhöhen, Innovationen zur Anpassung an den Wandel zu fördern, die Widerstandsfähigkeit in Bezug auf die Bewältigung von Klimanotfällen zu erhöhen, die Raumplanung an neue Klimasituationen anzupassen, die Effizienz des Entsalzungs-, Reinigungs- und Wasserverteilungssystems zu erhöhen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt der Inseln zu fördern.

Der Plan enthält zwölf strategische Aktionslinien in vier Bereichen: Natur, Infrastruktur, Governance und Technologie. Dafür sind bis 2030 Investitionen in Höhe von schätzungsweise 147,93 Millionen Euro erforderlich.

Wie Antonio Morales, Präsident von Gran Canaria, sagt, ist diese Initiative “ein entscheidender Schritt in der Klimapolitik des Cabildo, und da sie in das Mac-Clima-Projekt integriert ist, wird sie auch den Transfer von Wissen und bewährten Praktiken an die anderen Partner beinhalten und gleichzeitig einen Fahrplan zur Verbesserung der Klimaresistenz der Insel aufstellen. Damit nehmen wir auf den Kanarischen Inseln eine Vorreiterrolle bei der Anpassung an den Klimawandel ein und legen die Leitlinien für die Umgestaltung unserer Wirtschaft fest. Es stimmt, dass die Lage ernst ist, aber es stimmt auch, dass es eine Lösung gibt und dass Gran Canaria einen Plan hat”.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Inselregierung bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen hat, wie den Beitritt der 21 Gemeinden zum Konvent der Bürgermeister seit 2015, die Entwicklung von Aktionsplänen für Klima und nachhaltige Energie in allen Gemeinden und die Identifizierung von Risiken und Schwachstellen auf der Insel im Rahmen eines von der Stiftung für biologische Vielfalt finanzierten Projekts.

Darüber hinaus waren die Kanarischen Inseln Vorreiter bei der Anwendung von Subventionen für den Eigenverbrauch, verfügen über ein öffentliches Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, leiten das Interreg-Projekt Mac-Clima“ zur Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und fördern eine industrielle Energiegemeinschaft.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana