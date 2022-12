IES Vega de San Mateo bereitet sein neues Klassenzimmer für Unternehmertum vor

Wie läuft das Genehmigungsverfahren für das Klassenzimmer für unternehmerische Initiative?

D.P. Nun, die Idee des Klassenzimmers für Unternehmertum besteht zunächst darin, eine Parallele zu einem Projekt zu suchen, das wir entwickelt haben, das José Ramón gestartet hat, wenn Sie den Namen nennen wollen.

J.D. Die offizielle Bezeichnung lautet derzeit “vitigranca”.

D.P. Die Idee ist es, dieses Projekt mit dem Klassenzimmer für Unternehmertum zu verbinden, denn der Zweck dieses Projekts und des Klassenzimmers für Unternehmertum ist es, dass die Schüler nach Abschluss des Zyklus einen beruflichen Ausweg haben, so dass die Ausbildung innerhalb dieses höheren Zyklus nicht nur dazu dient, sie vorzubereiten, damit sie dann ihre Geschichten in der Arbeitswelt suchen, sondern es so zu verbinden, dass sie einen beruflichen Ausweg haben, entweder in Verbindung mit einer autonomen Art und Weise oder in der Art und Weise, wie sie in Arbeitsplätzen, die wir bereits ein wenig mit dem Niveau der Vereinbarung mit dem Zentrum haben, in Betracht ziehen.

Wie schreitet der Prozess der Erstellung voran?

J.D. Wie Daniel schon sagte, wurde der Zyklus dieses Jahr zum ersten Mal eingeführt, und wir fingen bei Null an, es gab nichts, das einzige, was existierte, war eine Infrastruktur, nur das Gebäude. Hier versuchen die lokalen Verwaltungen, insbesondere das Cabildo de Gran Canaria, alles, was mit Wein zu tun hat, zu fördern, und wir nutzen ihre Infrastruktur im Rahmen einer Vereinbarung. In Anbetracht der Marktmöglichkeiten, der Tatsache, dass die Bevölkerung, die früher im Weinbau tätig war, immer älter wird, und der Tatsache, dass es keine professionelle Erneuerung gibt, kamen wir auf die Idee, den Studenten ein Projekt vorzuschlagen, das es ihnen ermöglicht, nicht nur zu lernen, sondern das Gelernte auch in die Praxis umzusetzen und sich beruflich in diesem Sektor zu positionieren. Im Moment ist es so, dass wir uns zumindest bei den nächstgelegenen Weinkellereien und den Besitzern guter Weingüter auf eine Art und Weise bekannt gemacht haben, die mehr auf die Region ausgerichtet ist, in der wir uns befinden.

Wir haben die Absicht, die Projektion fortzusetzen und Kooperationen oder Assoziationen mit anderen Einrichtungen zu schaffen, so dass wir, sobald wir das Klassenzimmer für Unternehmertum physisch eingerichtet haben, auf diese Einrichtungen zählen können, nicht nur, um die Studenten auszubilden, die an den Zyklen teilnehmen, sondern auch, um parallel dazu andere Personen auszubilden, die in irgendeiner Weise innerhalb dieses Gefüges, das wir schaffen wollen, Dienstleistungen anbieten oder erbringen können, denn wir wollen die Studenten in gewisser Weise dazu anleiten, Dienstleistungen zu erbringen, nicht, dass sie Landbesitzer sind, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass sie Dienstleistungen für Menschen erbringen, die diese Grundstücke, Lagerhallen oder was auch immer haben, das ist es, wonach wir suchen.

Halten Sie es für möglich, dass Studenten Startups gründen?

J.D. Eines der Dinge, die wir in Betracht ziehen, aber einer der wichtigsten Teile ist das, was wir sozusagen die Personalisierung der Arbeit nennen. In der Welt des Weins ist das möglich. Was wir also versuchen, wir wissen nicht, ob individuell oder kollektiv, denn es gibt einige, die planen, ein kreatives Unternehmen zu gründen, ich weiß nicht, ob rechtlich oder physisch, ist es, in den ersten Jahren, nachdem wir den Zyklus beendet haben, ein Unternehmen zu gründen, damit sie irgendwie neues Saatgut bekommen können, in diesem Fall neue Produktions- und Verarbeitungssysteme, die neu sind und von denen wir wissen, dass sie an anderen Orten eingeführt werden, und das gibt ihnen auch die Chance, neue Dinge zu schaffen, wozu wir sie ermutigen.

Halten Sie es für möglich, Start-ups in diese Welt zu integrieren?

D.P. Ja, eines der Dinge, die hier gefördert werden, ist der Einsatz von Anwendungen und Systemen, die traditionell in der Weinindustrie nicht verwendet wurden, von der Verwendung von Kartographien, der Verwendung von Klimastudien zur Auswahl von Rebsorten für die Anpflanzung, das sind Dinge, die hier gefördert werden.

J.D. Ja, wir versuchen zum Beispiel, geografische Informationssysteme im Pflanzenbau einzusetzen.

Glauben Sie, dass es wichtig ist, dass die Regierung diese Art von Klassenzimmern und Unterstützung schafft?

D.P. Wir halten dies für ein sehr wirkungsvolles Instrument, das uns das Regionalministerium zur Verfügung stellt, um unsere Arbeit sichtbar zu machen und den Schülern das nötige Rüstzeug zu geben, damit sie später mit der Arbeit beginnen können, von der ich Ihnen erzählt habe. Es geht hier nicht darum, dass sie nach Abschluss ihrer Ausbildung auf die Suche nach ihrem Lebensunterhalt gehen, nein, sie gehen mit einem vorgezeichneten Weg. Sie gehen mit einem vorgezeichneten Weg, auf dem sie ihre Aufgaben als Techniker wahrnehmen können.

Ist die Gründung von Startups durch Studenten sinnvoll und erfolgreich?

J.D. Ja, gerade bei den Eigentümern, mit denen wir im Laufe des Kurses zusammengearbeitet haben, sind Arbeitsvorschläge entstanden, so dass wir in gewisser Weise wollen, dass gerade in diesem Bereich ein wenig mehr technische Strenge herrscht, dass es Kriterien gibt, denn je nachdem, mit wem man zusammenarbeitet, werden die Fragen auf die eine oder andere Weise für die gleiche Sache gestellt, und es gibt eine gewisse Strenge, die es uns ermöglicht, uns vor allem an die Umstände anzupassen, die wir gerade haben, nicht nur in Bezug auf die Arbeit, sondern auch in Bezug auf das Umfeld. Das ist im Primärsektor sehr wichtig. Wir versuchen also, den Schülern bewusst zu machen, was sie umgibt, Technologien zu nutzen, die das Beste aus ihrer Umgebung machen, und Kriterien irgendwie zu kombinieren, was das Wichtigste ist, wenn es darum geht, bestimmte Aktionen durchzuführen, insbesondere im Primärsektor. Wenn man bei bestimmten Dingen einen Fehler macht, kann man ein Problem verursachen, sogar ein Umweltproblem, also suchen wir danach, und in diesem Sinne verstehen wir, dass es einen Markt gibt, und es ist uns klar, dass Studenten diesen Markt nutzen können, um Dienstleistungen zu erbringen, sie müssen nicht unbedingt Eigentümer oder so etwas sein. Die Nachfrage ist vorhanden.

Wann wird das Klassenzimmer für Unternehmertum Ihrer Meinung nach eingerichtet werden?

D.P. Was die physische Form und die Einrichtung betrifft, so hoffen wir, dass sie im Laufe des Jahres physischer eingerichtet werden kann. Wie ich bereits sagte, macht dieses Projekt, das mit dem Projekt “vitigranca” zusammenhängt, bereits Fortschritte, wir arbeiten daran durch die Vereinbarungen, die mit den verschiedenen Arbeitsbereichen entwickelt werden. Wir kommen also langsam voran, aber parallel zum Hauptprojekt.

Wie wir bereits sagten, ist dies das erste Jahr des Zyklus hier auf der Insel, und im nächsten Jahr, wenn unsere Schüler in das zweite Jahr wechseln und neue Erstklässler hinzukommen, werden die Schüler des zweiten Jahres durch die Entwicklung des Projekts, das sie im zweiten Jahr des höheren Zyklus durchführen müssen, noch enger mit diesem Unterrichtsraum für Unternehmertum verbunden sein.

J.D. Im zweiten Jahr gibt es ein Modul mit dem Titel “Business Project”, so dass wir all dies so ausrichten, dass es sich nicht um eine theoretische Frage handelt, sondern um eine praktische, so dass sie von diesem speziellen Modul profitieren können, so dass sie, beraten von den Lehrkräften und der Verwaltung selbst, das Element einrichten können, für das sie sich entscheiden, um ihre berufliche Tätigkeit auszuüben. Physisch haben wir bereits einen Raum, in dem wir alle unternehmerischen Fragen zentralisieren wollen, und jetzt müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Es gibt kein Geld, wenn man es will oder wenn man es braucht, und schon gar nicht jetzt unter den gegebenen Umständen, also kommen wir so gut wie möglich voran, und die Absicht ist vor allem, dass all dies mit den europäischen Richtlinien verbunden ist, und wir versuchen, die Studenten in diesem Projekt in diesem Sinne zu unterstützen. Es geht also nicht darum, mit einem Projekt aufzuwarten, das vielleicht nicht in irgendeine Linie oder Entwicklung in europäischen Angelegenheiten passt. Dies ist im Gesetz über die biologische Vielfalt von 2007 enthalten und fällt unter eine bestimmte Zahl, nämlich die der Landbewirtschaftung. Hier unterstützen wir also die Schüler, damit sie einen Ort haben, an dem sie sich festhalten und den Vorschlag bekräftigen können.

Welche Unterstützung würden sie benötigen?

J.D. Wir haben das gesamte Projekt auch mit Empleaverde verknüpft, einer Linie, die von der UNO selbst unterstützt wird. Der Gedanke ist also, dass die Studenten, wenn es einmal läuft und sie diese kleinen Unternehmen oder wie auch immer sie sie nennen wollen, irgendwie an die Hilfe kommen können, die direkt aus Europa kommt, zum Beispiel über die Biodiversitätsstiftung, und dann einige Linien, die direkt für Fragen der Landbewirtschaftung herauskommen, weil das grundlegende Ziel darin besteht, die Aktivität wiederherzustellen und zu fördern. In diesem Sinne sollten wir abwarten, ob das neue Gesetz über die biologische Vielfalt jetzt veröffentlicht wird, da es die Finanzierungslinien festlegt, und andererseits sollten zumindest die lokalen Verwaltungen dies berücksichtigen und unterstützen, nicht mit Geld, sondern mit bestimmten Verfahren, die wichtig sind, wenn es zum Beispiel um die Bearbeitung von Genehmigungen oder bestimmten Fragen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Grundstücke geht, die manchmal in diesem administrativen Prozess stecken bleiben, und das ist der Punkt, an dem man anfängt, Probleme zu bekommen.

D.P. Was die Verbreitung anbelangt, so werden die Schüler des Zyklus in der nächsten Woche darüber berichten, was sie im Rahmen des Zyklus tun und was sie vorhaben, und wir werden in andere Bildungszentren gehen, um über den Zyklus zu sprechen, was getan wird und zu erklären, was die Projektion all dessen ist, damit die Leute, die Kinder in den Zentren und die Bildungsteams, eine Vorstellung davon haben, was getan wird, und das Projekt der Inselkellerei in der Sekundarschule Vega de San Mateo verbreiten.

