Nieves Hernández, Soziales, Gleichberechtigung und Jugend des Cabildo de La Palma: “Wir wollen die Unternehmerinnen auf der Insel sichtbar machen”

Nieves María Hernández Pérez, Stadträtin für Soziales, Gleichberechtigung, Vielfalt und Jugend des Cabildo de La Palma, begrüßte Impulsa Startups, um über politische Maßnahmen zur Überwindung der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Bereich des innovativen Unternehmertums und der Unternehmensgründung zu sprechen. Sie hat einen Abschluss in Mathematik von der Universität von La Laguna und ist Berufsbeamtin im Korps der Sekundarschullehrer. Sie war Vizepräsidentin der Spanischen Vereinigung gegen Krebs auf der Insel La Palma und wird 2019 ihre politische Karriere als Nummer zwei im Cabildo von La Palma beginnen und Juan José Cabrera bei der Kandidatur der Volkspartei in der Inselhauptstadt begleiten.

F. Verfügt das Cabildo de La Palma im Bereich des Unternehmertums im Allgemeinen über eine Strategie für die Gleichstellungspolitik oder eine Art von Aktion oder Programm?

N.M.H. Zum Thema Unternehmertum kann ich Ihnen nichts sagen, weil es nicht die Abteilung ist, die ich entwickle. Die Zuständigkeit der Consejería de Acción Social des Cabildo de La Palma liegt vielmehr in der Betreuung von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt, von Minderjährigen unter Vormundschaft und des gesamten Abhängigkeitsnetzes des Cabildo Insular de La Palma.

Es stimmt, dass es einen Strategieplan für Gleichstellung und Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt gibt, in dem eine der strategischen Linien die Förderung des Unternehmertums in verschiedenen Bereichen ist.

F. Was tun Sie in diesem Bereich oder haben Sie vor, in Zukunft zu tun?

N.M.H. Wie ich bereits sagte, handelt es sich um einen strategischen Vierjahresplan, in dem eine der Linien, die in diesem zweiten Jahr auftaucht, genau die Förderung des Unternehmertums ist. Das Problem ist, dass wir nicht in der Lage waren, sie zu entwickeln, weil wir derzeit durch den Vulkanausbruch überschattet werden. Wir konzentrieren uns auf die Betreuung der Menschen, die von der Eruption betroffen sind, und der Strategieplan ist im Moment zwangsläufig in den Hintergrund getreten.

Wir haben einen Vorschlag, um einige Maßnahmen zur Förderung bzw. Aufwertung der Unternehmerinnen auf der Insel La Palma voranzubringen, aber bisher konnten wir nur darüber sprechen, aber keine konkreten Maßnahmen durchführen, da wir uns vorrangig um die vom Vulkanausbruch betroffenen Menschen kümmern. Dies ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind, die wir aber unter den gegebenen Umständen noch nicht wirksam umsetzen konnten.

In meinem Zuständigkeitsbereich, der alle Kindertagesstätten und Seniorenzentren, meine Abteilung und meine drei genannten Hauptverantwortungsbereiche umfasst, habe ich einen kleinen Teil, der der Gleichstellung im Rahmen eines globalen Plans für die Insel gewidmet ist (in dem unter anderem geschlechtsspezifische Gewalt, geschlechtsspezifische Erziehung und die Präsenz von Frauen im Sport vorkommen), und es gibt auch einen Teil innerhalb des strategischen Sektors, der das Unternehmertum von Frauen anregen und fördern soll.

F. Halten Sie es für interessant, vor allem junge Menschen - insbesondere junge Frauen - in einen Bereich zu führen, in dem es darum geht, die Kluft zwischen den Geschlechtern bei der Gründung von mehr technologiebasierten Unternehmen zu überwinden, und zwar in Anbetracht des zunehmenden Mainstreaming von Technologie in öffentlichen Verwaltungen?

N.M.H. Als Beraterin kann ich nicht fördern oder ermutigen, aber ich kann durch Aktionen die Präsenz und die Ermächtigung sichtbar machen, die einige Frauen erfahren haben und die andere als Referenz nehmen können.

Leider habe ich keine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Unterstützung von Unternehmerinnen und noch weniger für Unternehmerinnen, die digitale Fähigkeiten benötigen, um in diese Welt einzutreten. Das liegt daran, dass das Thema nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fällt, so dass ich nicht über eigene finanzielle Mittel verfüge.

Unternehmertum geht uns alle an, ebenso wie die Förderung der Gleichstellung. In diesem Fall ist es so, dass das Unternehmertum, die Aufrufe für Selbstständige, KMU und andere von der Abteilung für Wirtschaftsförderung kommen. Aber ich kann die Sichtbarkeit der verschiedenen Treffen, die wir haben können, unterstützen.

Im Bereich Jugend versuchen wir, junge Menschen in ihrer Ausbildung nach dem Studium zu begleiten, um sie bei ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt zu unterstützen. Ich glaube, dass es in diesem Sinne mehr Raum für die Förderung einer Aktion gibt, um junge Menschen darüber zu informieren, was ein Start-up ist, und um Aktionslinien zu identifizieren, durch die sie ihre Ausbildung entwickeln können, um in die Welt des Unternehmertums einzusteigen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana