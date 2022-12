Sonia Reig, IT-Managerin bei CIO: “Big Data und maschinelles Lernen, der Schlüssel zur digitalen Transformation”

Sonia Reig Alvarez ist die IT-Managerin der Gesellschaft der westlichen Inseln (CIO). Die CIO-Gruppe bietet allgemeine Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen und Industrie an. Sie sind auch im Industriesektor tätig, wo sie Quellwasser auf den Kanarischen Inseln abfüllen und vertreiben. Die Unternehmen der Gruppe sind eine Referenz im Hotel- und Industriesektor, wie einige der Auszeichnungen belegen, die sie erhalten haben. Sie haben sich nun entschlossen, Impulsa Startups ein Interview über das Geschäftspanorama zu geben.

F: Welche Botschaft möchten Sie über Ihr Unternehmen vermitteln?

A: Die digitale Transformation ist eine Realität, die in allen Unternehmen präsent sein muss. Es besteht ein unbestreitbarer Bedarf an der Integration von Technologie in alle Unternehmensbereiche, um die Prozesse zu rationalisieren und die Dienstleistungen für die Kunden, die im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stehen müssen, zu verbessern. Die Innovation muss sich durch den gesamten Prozess der digitalen Transformation ziehen, da die meisten dieser Prozesse neu erfunden werden müssen. Aus der Tradition heraus innovativ zu sein, ist der Geist unserer Organisation.

F: Was sind Ihre Haupttätigkeitsbereiche?

A: Mobilität und der Zugang zu Informationen zu jeder Zeit sind für uns von grundlegender Bedeutung. Die Automatisierung von Prozessen und Integrationen zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwands, zur Minimierung von Fehlern und zur Beschleunigung der Konsolidierung von Informationen ist ein weiterer Bereich, an dem wir im Laufe der Jahre gearbeitet haben. Kurz- bis mittelfristig möchten wir uns stärker auf Projekte zur Informationsanalyse und Entscheidungsfindung konzentrieren und dabei auf Technologien wie Big Data, künstliche Intelligenz und machine learning zurückgreifen...

F: Waren Sie aufgrund der Pandemie gezwungen, Ihren digitalen Prozess zu beschleunigen?

A: Wir hatten keine Probleme, da alle unsere Maßnahmen schon seit einiger Zeit feststanden und daher für die Organisation transparent waren. Wir haben einige Dienste eingeführt, um unseren Kunden mehr Vertrauen und Sicherheit zu geben, wie z. B. die Möglichkeit, online in unserem Hotel einzuchecken oder QR-Codes für Restaurantmenüs. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran, das Erlebnis für unsere Kunden zu verbessern. Nachhaltigkeit und gute Konnektivität für digitale Nomaden oder Telearbeiter sind weitere wichtige Aspekte, die unsere Kunden ebenfalls schätzen.

F: Welche Rolle spielen die neuen Technologien in Ihrem Unternehmen?

A: Um ein gutes Kundenerlebnis zu verbessern und zu gewährleisten, können Technologien, die auf künstlicher Intelligenz, Big Data und machine learning beruhen, in unserem Sektor einen großen Beitrag leisten. Den Kunden, seinen Geschmack und seine Bedürfnisse zu kennen, schafft Mehrwert. Daher ist eine digitale Interaktion mit dem Kunden über verschiedene Kanäle (Apps, Webapps, RRSS, ...) erforderlich. Es ist nicht einfach, die richtige Balance zwischen Alter und Trends zu finden. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die Arbeitsabläufe an die Analyse und Nutzung der Informationen anzupassen, die diese Art von Technologie liefern kann.

F: Planen Sie eine zukünftige Implementierung von Startups in Ihrem Unternehmen?

A: Ich denke, das ist eine Option, die man in Betracht ziehen könnte und die sich wahrscheinlich auf den Kundenservice und die Kundenzufriedenheit mit den Erfahrungen, die wir bieten können, konzentrieren würde. Das ist unsere Essenz und unser Ziel.

F: Im Studienjahr 2022/2023 beginnt die duale Berufsausbildung, bei der die Studierenden fast das gesamte Studienjahr über in Unternehmenspraktika eingebunden sind. Planen Sie, mit Hilfe der Studierenden Open-Innovation-Prozesse und Startups zu realisieren?

A: Es gibt eine Menge Kreativität und Talent da draußen, und das ist eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Ja, wir haben in der Vergangenheit mit Pilotprojekten auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und Big Data Innovationserfahrungen gesammelt, aber es stimmt, dass wir immer noch einen Mangel an Vertrauen der Kunden in die Interaktion mit bestimmten Technologien feststellen.

F: Und arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen weltweit?

A: Unser Hauptmarkt ist Europa, und die kommerzielle Arbeit, die wir in diesem Zusammenhang leisten, ist ziemlich intensiv. Es werden Anstrengungen unternommen, um das Wachstum auf anderen Märkten wie dem amerikanischen Markt zu fördern, dank der neuen Verbindungen, die zu diesen Zielen bestehen. Ich glaube, dass die Globalisierung den Sektor stark beeinflusst hat. Durch den verbesserten Zugang zu Informationen werden die Dienstleistungen, die Marken ihren Kunden anbieten müssen, standardisiert, und es ist wichtig, die Identität nicht zu verlieren, die einen vom Rest der Angebote unterscheiden kann. Die Herausforderung besteht darin, interessante Werte wie die Nachhaltigkeit hervorzuheben.

