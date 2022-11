Startups in den Bereichen Meereswissenschaften, biologische Vielfalt oder erneuerbare Energien haben im Kanarischen Pakt für Wissenschaft und Innovation einen Verbündeten

Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, führte den Vorsitz bei der Unterzeichnung des Paktes für Wissenschaft und Innovation auf den Kanarischen Inseln, einem Dokument, “das die Unterzeichner dazu verpflichtet, sich aktiv für die Förderung von Forschung und Innovation auf den Inseln einzusetzen, für deren Transfer in das Produktions- und Sozialgefüge und für den Fortschritt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit”. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen unter anderem die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, sowie Vertreter der verschiedenen politischen Parteien, der öffentlichen Verwaltungen und der Zivilgesellschaft teil, die sich dieser Initiative angeschlossen haben.

Der Pakt für Wissenschaft und Innovation auf den Kanarischen Inseln wurde vom regionalen Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung mit dem Ziel gefördert, die politischen, wirtschaftlichen, technischen und sozialen Akteure zusammenzubringen, die am besten in der Lage sind, ihn zu verwirklichen. Nach monatelanger Arbeit und dem Austausch von Vorschlägen und Beiträgen wurde ein Konsens über das heute unterzeichnete Dokument erzielt, in dem sich die Unterzeichner verpflichten, sich für eine Verbesserung der Finanzierung und der Ressourcen einzusetzen, um europäische Investitionsquoten zu erreichen, die Governance und die Beteiligung am FuEuI-Ökosystem zu stärken und den Schwerpunkt auf Talente, die Förderung wissenschaftlicher Laufbahnen, Berufe in jungen Jahren, Unternehmertum, die Schließung der Geschlechterkluft usw. zu legen.

Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Unterzeichnung betonte Torres, dass es angesichts der wichtigen Fragen für die Zukunft der Inseln “keine Spaltungen zwischen den Parteien und den Gruppen der Zivilgesellschaft gibt, wie es bei der Pandemie, dem Vulkan oder dem jüngsten Brand in Los Realejos der Fall war. Dies ist ein Pakt, der uns für die Zukunft verpflichtet, und das ist sehr wichtig”. Der Präsident betonte, dass die Inseln allen Grund haben, das Nationale Zentrum für Vulkanologie zu beherbergen und den Sitz der spanischen Weltraumbehörde anzustreben, weshalb er in beiden Fällen die Kandidatur der Kanarischen Inseln ankündigte. “Wir wollen konkurrieren; wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, aber wir werden erreichen, was wir uns vorgenommen haben”, sagte er.

“Die Pandemie, der Vulkan und die Brände haben gezeigt, wie wichtig die Wissenschaft ist”

Der Leiter der Exekutive ist der Ansicht, dass die heutige Veranstaltung, mit der Unterstützung für diesen Pakt erreicht, macht “Worte sind fast überflüssig, weil ein solcher Konsens ist nicht einfach. Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, in der die Bedeutung der Wissenschaft deutlich geworden ist. Im selben Jahr, in dem die Pandemie ausbrach, wurde ein Impfstoff entwickelt, den es zuvor weltweit noch nie gegeben hatte. Das Gleiche gilt für den Vulkan La Palma, denn ohne die Wissenschaft hätten wir nicht gewusst, woher der Ausbruch kommen würde, und die Wissenschaftler haben sich fast dafür entschuldigt, dass sie sich um 300 Meter geirrt haben, obwohl dies Leben gerettet hat. Das gilt auch für den jüngsten Brand im Norden Teneriffas, wo Drohnen das Auffinden der Brandherde ermöglicht haben. All dies ist Wissenschaft und zeigt, dass die größtmöglichen Investitionen in diesem Bereich erforderlich sind. Wir haben den Wissenschaftshaushalt um 85 % aufgestockt, aber das ist immer noch nicht genug, denn wir müssen aus der Gegenwart lernen.

In diesem Zusammenhang erinnerte Torres daran, dass die Agenda 2030 der Kanarischen Inseln am 2. Dezember in Jameos del Agua (Lanzarote) unterzeichnet wurde, “in der ein Gesetz über die Wissenschaft und andere Fortschritte festgeschrieben sind, einschließlich des Haushaltsanteils, was auch im heutigen Pakt enthalten ist”. Er betonte auch, dass die europäischen Mittel optimal genutzt werden müssen.

Die Ministerin für Wissenschaft und Innovation erklärte ihrerseits, dass dies ein ganz besonderer Tag sei, obwohl ihre ersten Worte an die Familien gerichtet waren, die von dem Waldbrand im Norden Teneriffas betroffen sind, der am vergangenen Donnerstag (21. Juli) ausgebrochen war. Morant beglückwünschte die Behörden dazu, dass sie das Ausmaß der Flammen verringert haben (der Notstand wurde auf Stufe 1 zurückgesetzt, so dass die Verwaltung wieder beim Cabildo liegt), und betonte die grundlegende Rolle, die die Wissenschaft bei diesem Erfolg gespielt hat.

Seiner Meinung nach ist die Unterzeichnung “eine Übung in Reife und politischer und sozialer Statur”. Es ist nicht nur irgendeine Unterschrift, sondern ein Bekenntnis zur Zukunft, zur Hoffnung. Als wir mit der Vulkankrise oder der Pandemie konfrontiert waren, als unsere Bürger in Lebensgefahr schwebten, schauten wir alle auf die Wissenschaftler und erwarteten von ihnen eine Antwort. Sie haben sich der Herausforderung gestellt, und heute danken ihnen Politik und Gesellschaft der Kanarischen Inseln für ihr Engagement für Wissenschaft und Innovation als Hebel für den Fortschritt. Aus diesem Grund möchte ich meine Anerkennung für den von ihnen unterzeichneten Pakt zum Ausdruck bringen“, den er mit der ebenfalls mit den Parteien und der Zivilgesellschaft unterzeichneten nationalen Vereinbarung verband.

“Wir müssen in alle Gebiete investieren, da sie alle über ein Potenzial verfügen, das wir nutzen müssen. Wir setzen uns für die Dezentralisierung von Forschungszentren wie der spanischen Raumfahrtbehörde oder dem Nationalen Zentrum für Vulkanologie ein”.

Morant griff den Vorschlag von Torres auf, die Kanarischen Inseln als Sitz der Weltraumbehörde zu wählen. Er erklärte auch, dass das Ministerium für Wissenschaft und Innovation von 2018 bis 2021 81 Millionen Euro für Forschungsprojekte (von Universitäten und Unternehmen) auf den Inseln bereitstellt, “22 % mehr als der Jahresdurchschnitt vor der Regierung Pedro Sánchez”. Das Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) hatte einen außerordentlichen Beitrag von 9 Millionen im Jahr 2021 und 13 Millionen im Jahr 2022. Darüber hinaus betonte er, dass das größte öffentliche Beschäftigungsangebot im Wissenschaftsbereich gestartet wird, “mit 20 zusätzlichen Stellen für verbeamtete Forscher am IAC, 40 % mehr als das derzeitige Personal”.

Der Minister hebt hervor, dass die Kanarischen Inseln ihre Investitionen in die Wissenschaft fast verdoppelt haben

Der Minister lobte die Tatsache, dass die Kanarischen Inseln unter der Regierung von Ángel Víctor Torres die Investitionen in die Wissenschaft fast verdoppelt haben (85% mehr), “denn das ist die überzeugendste Rolle, die haushaltsmäßige, die mit Zahlen und Fakten belegt ist”. Er hob auch die einzigartigen wissenschaftlichen Infrastrukturprojekte auf den Inseln hervor, “mit Exzellenzzentren, die nicht nur Forschung von internationalem Rang betreiben, sondern uns auch auf das Weltpodium stellen, wie das Gran Telescopio de Canarias, die Plataforma Oceánica de Canarias, die Observatorien Teide und Roque de los Muchachos, RedIris (Hochleistungs-Dunkelfasernetz seit 30 Jahren) und der Supercomputing-Knoten des IAC auf La Palma.

Er wies auch auf die Forschungslinien in den Bereichen Meereswissenschaften, biologische Vielfalt und erneuerbare Energien auf dem Archipel hin. Er betonte, dass “wir wollen, dass diese Inseln völlig nachhaltig sind, mit sauberer Energie, dem Schutz der biologischen Vielfalt durch die Meeresumwelt und dem Einsatz modernster Technologie für diese Kontrolle. ”Damit positionieren sich die Kanarischen Inseln einmal mehr in zukunftsweisenden Beschäftigungsnischen“.

Der Wissenschaftspakt wird auf der Website der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft zugänglich sein, so dass er von jedem, der dies wünscht, eingesehen und gegebenenfalls unterzeichnet werden kann. Heute wurde es von Ángel Víctor Torres Pérez, Präsident der Kanarischen Inseln, Nira Fierro Díaz (PSOE), José Miguel Barragán Cabrera (CC), Poli Suárez Nuez (PP), Luis Alberto Campos Jiménez (NC), María del Río Sánchez (Sí Podemos), Jesús Ramón Ramos Chinea (ASG), Ricardo Fernández de la Puente Armas (Cs) und Ernesto Pereda de Pablo, Vizerektor für Forschung und Transfer der Universität von La Laguna unterzeichnet; Lluís Serra Majem, Rektor der Universität von Las Palmas de Gran Canaria; Pedro Alfonso Martín, Präsident von CEOE-Teneriffa; José Cristóbal García García, Vizepräsident der Confederación Canaria de Empresarios; Manuel Navarro Ramos, Generalsekretär der UGT-Canarias, und Inocencio González Toscón, Generalsekretär der Comisiones Obreras auf den Kanarischen Inseln. Das Projekt wird auch von der Kanarischen Föderation der Gemeinden und der Kanarischen Föderation unterstützt, mit der Unterschrift der Präsidentin der Fecam, Mari Brito, und des Präsidenten des Cabildo von Teneriffa, Pedro Martín.

Die Kanarischen Inseln bewerben sich um den Sitz des Nationalen Zentrums für Vulkanologie

Darüber hinaus erörterten der Wissenschaftsminister und der Präsident der Region den Stand der Gründung des Konsortiums zwischen den beiden Regierungen mit dem Ziel, dass die Kanarischen Inseln das künftige Nationale Zentrum für Vulkanologie beherbergen. Die Aufgabe des Konsortiums besteht darin, die wissenschaftliche, technische, innovative, wirtschaftliche und verwaltungstechnische Zusammenarbeit der im Konsortium zusammengeschlossenen Einrichtungen für den Bau, die Ausstattung und den Betrieb dieses Referenzzentrums zu verwalten.

Das Nationale Zentrum für Vulkanologie wird eine Infrastruktur sein, die dem integrierten Management vulkanischer Phänomene in vulkanisch aktiven Regionen gewidmet ist und den Wissensaustausch zwischen Forschungsgruppen und die Stärkung der Zusammenarbeit fördert, um seine internationale Sichtbarkeit zu erhöhen und zur nachhaltigen Entwicklung vulkanischer Regionen beizutragen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana