Telde feiert ein Projekt zur Beratung und Unterstützung des Unternehmertums

Die Gemeinde Telde (Gran Canaria) hat ein Projekt zur Beratung von Unternehmern und Unternehmen zwischen Ende September und Anfang Oktober 2021 durchgeführt. Diese Initiative ist Teil der Initiative der Abteilung für lokale Entwicklung von Telde zur Förderung der wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Erholung nach der Pandemie. Unter dem Titel “Förderung von Beschäftigung, Unternehmertum und Unternehmenskonsolidierung” hilft dieses Projekt Geschäftsleuten und Unternehmern, die ihr eigenes Unternehmen oder eine Neugründung gründen wollen. Diese Initiative ist die zweite Auflage des Projekts “Despierta Juventud Telde”.

Diese Werkstätten helfen arbeitslosen Jugendlichen bei der Aufnahme einer Beschäftigung. Während der siebenmonatigen Laufzeit nahmen insgesamt 78 Personen an dem Projekt teil. Bei der Wahl des Beschäftigungssektors, auf den sich das Projekt konzentrieren sollte, fiel die Wahl der Teilnehmer vor allem auf den Dienstleistungssektor. In der Zeit, in der das Projekt aktiv war, sind bis zu 15 neue Unternehmen entstanden. Trotz der Möglichkeit, das Projekt persönlich durchzuführen, hat ein Teil der Teilnehmer (38 %) es telematisch durchgeführt. Die am meisten interessierte Altersgruppe unter den Teilnehmern ist etwa 45 Jahre alt.

Jeder, der schon einmal investieren wollte oder dies in Erwägung gezogen hat, hat sich Fragen zur Gründung seines Unternehmens oder Start-ups, zur Finanzierung oder zu Subventionen gestellt. Dies sind einige der Themen, die im Mittelpunkt des Projekts “Förderung von Beschäftigung, Unternehmertum und Unternehmenskonsolidierung” stehen. Neben der Begleitung von Unternehmensgründungen bietet dieses Projekt auch eine Beschäftigungsberatung an. In diesem Bereich haben sich mehr als 300 Nutzer registriert, die meisten von ihnen sind über 45 Jahre alt.

Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Projekt durchgeführt wird, da an der aktuellen Ausgabe auch Unternehmen beteiligt sind, die bereits bei früheren Ausgaben dabei waren. Neben der Beratung zum Unternehmertum und der Berufsberatung werden auch die sozialen Netzwerke genutzt, die in der heutigen Gesellschaft sehr nützlich sind. In den letzten Tagen des Projekts bedankte sich Lidia Mejías, Stadträtin für lokale Entwicklung in Telde, bei der Stadtverwaltung für ihre Unterstützung bei der “Bereitstellung von Instrumenten zur Förderung der Beschäftigung in Telde”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana