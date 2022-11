“Transit Housing”, eine Innovationspolitik des Cabildo de Gran Canaria in Verbindung mit Energie, Nachhaltigkeit und Armutsbekämpfung

Das zum Cabildo gehörende Wohnungskonsortium von Gran Canaria hat der Gemeindeverwaltung von Tejeda das Sanierungsprojekt für zwei Übergangswohnungen in Lomo de los Santos übergeben. Diese beiden Gebäude sollen als Ausweichquartiere für Notsituationen dienen. Im Rahmen dieses Projekts wird die alte Schule in Lomo de Los Santos, die seit Jahren nicht mehr genutzt wird, renoviert, um ihr ein zweites Leben zu geben und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Diese Maßnahme folgt der Vereinbarung, die im April letzten Jahres zwischen dem Stadtrat von Tejeda und dem Wohnungskonsortium von Gran Canaria unterzeichnet wurde. Die Inselgesellschaft übernimmt die Ausarbeitung des Sanierungsprojekts (das soeben vorgelegt wurde) und die Finanzierung der Arbeiten, und der Gemeinderat wird die Arbeiten zur Ausführung ausschreiben.

All dies ist Teil einer Aktion, bei der der Beigeordnete für Architektur und Wohnungsbau, Conchi Monzón, betont, dass “das Gebäude den Kriterien der Nachhaltigkeit und Qualität entspricht und durch die deutliche Reduzierung des Verbrauchs an nicht erneuerbarer Primärenergie zur Eindämmung des Klimawandels beiträgt”. Diese gemeinsame Aktion der Stadtverwaltung von Tejeda und des Konsortiums für Wohnungsbau auf Gran Canaria steht im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und trägt zur Beendigung der Armut (Ziel 1), zu erschwinglicher und sauberer Energie (7), zur Verringerung von Ungleichheiten (10), zu nachhaltigen Städten und Gemeinden (11), zum Klimaschutz (13), zu Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (17) und zur städtischen Agenda zur Gewährleistung des Zugangs zu Wohnraum (8) bei.

Das Gebäude besteht aus zwei Stockwerken über dem Erdgeschoss. Im Erdgeschoss, der alten Schule, befinden sich zwei Klassenräume mit offenem Grundriss. Das Obergeschoss wurde als Wohnung für die Lehrer genutzt. In diesem Stockwerk werden die Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die bestehenden Trennwände werden abgerissen, um eine neue Aufteilung der Wohnungen zu ermöglichen, die alle Anforderungen der geltenden Vorschriften in Bezug auf Bewohnbarkeit, Sicherheit und Komfort erfüllen, als ob es sich um neu gebaute Wohnungen handeln würde.

So entstehen zwei Obergeschosswohnungen mit einem Doppel- und zwei Einzelzimmern, einem Bad, einer Wohnküche, einem Abstellraum und einem Hauswirtschaftsraum. Der Zugang erfolgt direkt über das Erdgeschoss. Jede der 2 Wohnungen wird 63 Quadratmeter Nutzfläche und 80 Quadratmeter bebaute Fläche haben. Insgesamt wirkt sich der Eingriff auf 170,42 m² bebaute Fläche und 135,03 m² Nutzfläche aus (Innen- und Außenbereich). Das Budget für die Inbetriebnahme dieser Wohnungen beträgt 185.000 Euro einschließlich Steuern.

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften wurden die Wohnungen mit einer Wärmedämmung an der gesamten Gebäudehülle versehen und Solarkollektoren für die Warmwasserbereitung installiert, ebenso wie Außenschreinerarbeiten mit thermischer Trennung und Doppelverglasung. Dadurch werden die Häuser nicht nur thermisch komfortabler, sondern auch der Gesamtenergieverbrauch der Häuser wird im Vergleich zur Ausgangssituation um rund 80 % gesenkt, was einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels darstellt.

Diese Renovierung ermöglicht es dem Rathaus von Tejeda, Menschen, die sich in einer Notsituation befinden, Zugang zu Transitunterkünften zu verschaffen, die mit allen grundlegenden Dienstleistungen ausgestattet sind, um ihnen in ihren prekärsten Momenten eine vorübergehende Lösung zu bieten und einem derzeit leer stehenden Gebäude ein zweites Leben zu geben, wodurch die Ressourcen der Gemeinde effizient genutzt werden. Mit der Übergabe des Projekts beginnt der Stadtrat von Tejeda die Verfahren für die Vergabe der Arbeiten und deren Ausführung.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana