Wie haben 70 ULPGC-Studenten auf den Workshop zur Gründung eines Startups in einem Inkubator reagiert?

Die Universität von Las Palmas de Gran Canaria und der Startup-Inkubator Impulsa Ventures haben bereits zwei Workshops zur Gründung von Startups organisiert, die im NEXO-Gebäude auf dem Tafira-Campus stattfanden. Unter dem Namen “Practical Startup Workshop” wurden die Studenten vom Vizerektorat für Studenten, Alumni und Beschäftigungsfähigkeit unter der Leitung von David Sánchez und speziell von der Abteilung für Alumni und transversale Ausbildung von Javier Santana eingeladen.

Der Aufruf war innerhalb von Minuten nach dem Start des Mailings gefüllt, “was nicht so üblich ist”, so die Organisation. Die Kommunikation des Aufrufs begann folgendermaßen: “Wussten Sie, dass der gegenwärtige Moment die größten Chancen und Ressourcen in unserer Geschichte bietet, um ein Startup zu gründen? Möchten Sie Startups entdecken, die jetzt nach Teams von Mitgründern suchen?”

“Wir bieten Ihnen einen dreistündigen praktischen Workshop unter der Leitung des Geschäftsführers eines Startup-Inkubators an, in dem Sie 8 reale Startups in verschiedenen Sektoren kennenlernen und in deren Gründerteam eintreten können. Ziel ist es, eine Teamdynamik zu entwickeln, die auf den vom Inkubator vorgestellten gewinnbringenden Geschäftsideen basiert. Es handelt sich nicht um einen theoretischen Workshop, sondern um eine ECHTE Gelegenheit für Ihren nächsten wichtigen Schritt zur Gründung eines Start-ups innerhalb eines Teams”, heißt es in dem Schreiben.

In dem Aufruf, der sofortige Resonanz fand, hieß es weiter: “In dem Workshop werden Sie entdecken, warum heute die einzige Voraussetzung für die Gründung eines Start-ups der Wille und die Leidenschaft sind, in einem kompakten Team zu arbeiten. Es ist nicht einmal eine eigene Geschäftsidee erforderlich, denn es gibt zahlreiche Ressourcen, um Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen oder zu finden. Sie werden sehen, wie ein Inkubator ständige Unterstützung und Hilfe bei der Beschaffung der notwendigen Finanzierung bietet.

Wie war die Reaktion der ULPGC-Studenten?

Beide Workshops, die im Rahmen des Santander-Programms zur Förderung des Unternehmertums stattfanden, richteten sich an Studenten im letzten Studienjahr “oder an alle, die wirklich die Möglichkeit in Betracht ziehen, in relativ kurzer oder unmittelbarer Zeit ein Start-up zu gründen oder sich einem bereits bestehenden Unternehmen anzuschließen, und zwar mit dem vollen Einsatz, den dies erfordert”.

Innerhalb von 30 Minuten waren die angebotenen Plätze besetzt, 25 im ersten Workshop (3 Stunden) und 35 im zweiten (4 Stunden). Aber die Mundpropaganda führte dazu, dass der zweite Workshop von 45 Personen besucht wurde, 10 mehr als die Zahl der angebotenen Plätze, und sie wurden untergebracht.

“Das Beste war die praktische Ebene. Die Beteiligung der Menschen, die Dynamik, die Arbeit mit echten Daten. Die Praxis und die Organisation, alles klar und direkt”, betonten die Teilnehmer. “Ich zeige den Weg zur Verbesserung der Gruppendynamik und der Leistung auf, der an anderen Orten kaum praktiziert wird. Ich konnte sehr gut lernen, wie man ein Start-up gründet, wie man es verkauft und wie man mit Leuten umgeht, die ich nicht kenne.

“Organisation, feste Zeiten, Infrastruktur, Verbindung mit dem universitären Umfeld: alles”, “es hilft einem zu wissen, wie man in einem Team arbeitet, es gibt einem die Möglichkeit, die technologische Welt auf Unternehmensebene besser zu verstehen”, so die nach den Workshops gesammelten Meinungen in einer Form, in der eine Bewertung von 9 auf einer Skala von 0 bis 10 erreicht wurde.

Der Hauptkritikpunkt: Der Workshop war zu kurz“. ”Es war kurz, ich hätte meine Gründungsidee gerne vertieft. “Es wäre interessant, einen längeren Workshop zu veranstalten. Zu wenig Zeit, um sich auf die Geschäftsidee einzustellen”, waren die am häufigsten wiederholten Antworten.

Die Universität von Las Palmas de Gran Canaria und der Startup-Inkubator Impulsa Ventures arbeiten bereits an neuen Aktivitäten zur Förderung der Startup-Kultur in ihrer Gemeinde.

