Jon Fatelevich: “Je pense que les jetons de titres, lorsque le cadre juridique sera disponible, constitueront un marché inexploité”

Jon Fatelevich est un ancien joueur de basket-ball professionnel (1996-1999). Il est actuellement PDG et cofondateur de StadioPlus, une entreprise qui se consacre à la vente de jetons non fongibles (NFT) liés au monde du sport à des collectionneurs et des investisseurs. Il a également investi dans plus de 80 startups telles que PlayJoy, Armada Aeronautics ou LingoKids.

Question: En guise d'introduction, que mettriez-vous en avant dans votre profil d'investisseur ?

Réponse: le bon sens. Si on me dit quelque chose, j'essaie de l'analyser et de voir si cela a un sens.

P: Avez-vous une expérience de l'incubation universitaire ?

R: J'avais une entreprise où nous avions un petit incubateur et nous recherchions des projets qui nous intéressaient et qui pouvaient être utilisés pour créer des synergies avec notre entreprise. La plupart des projets étaient dirigés par des personnes travaillant dans des universités.

P: Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui vient de sortir de l'université avant de lancer une startup ?

R: Mettez-le en place. Mon conseil est de le mettre en place et de l'essayer, et si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. La seule façon pour moi d'apprendre est d'essayer, de faire des erreurs, de me relever et de réessayer. Ne réfléchissez pas trop.

P: Étant donné qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi en Espagne, surtout pour les jeunes, pensez-vous que c'est une erreur de créer une entreprise par nécessité ?

R: Non, je pense que l'esprit d'entreprise est la bonne chose à faire. Vous devez être un entrepreneur. Ne pas être un entrepreneur, c'est penser que l'on va échouer avant d'essayer, donc je pense que les gens doivent être des entrepreneurs. L'esprit d'entreprise ne signifie pas être le fondateur d'une startup à plusieurs reprises, il peut s'agir de l'esprit d'entreprise et de la création de votre propre boutique physique, de l'esprit d'entreprise et de la consultation d'autres personnes, de la création d'un blog, d'un article, d'une newsletter... Tout peut être de l'esprit d'entreprise. Pour les gens, l'esprit d'entreprise signifie qu'il faut avoir une startup technologique qui soit le futur Google, mais ce n'est pas forcément le cas.

P: Avant d'investir dans une startup, faites-vous une validation préalable ? Avez-vous une sorte de liste de contrôle pour évaluer si une idée est valable ?

R: Bien sûr que oui. J'aime voir qui est l'équipe, leur parler, voir s'ils ont de l'expérience ou non. S'ils n'ont pas d'expérience, je peux aussi investir si je vois qu'ils ont des connaissances, de la volonté, du désir et qu'ils savent de quoi ils parlent. J'essaie d'investir dans des projets dont j'ai une certaine connaissance, comme le monde du sport, le monde de la blockchain ou le monde de l'investissement fintech.

Je cherche aussi à ce que le marché ait du potentiel, à ce qu'il ne soit pas un petit marché car, en fin de compte, lorsque j'investis, j'essaie de faire des investissements dans lesquels, s'ils se portent bien, le multiple sera important. Je ne cherche pas tant la sécurité de faire un petit multiple, mais la possibilité de faire un grand multiple. Si je veux de petits multiples, j'investis dans d'autres choses, ou j'investis dans des entreprises déjà cotées, ou dans certaines crypto qui sont déjà plus ou moins établies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum... Si j'investis dans une startup, je prends généralement un plus grand risque.

P: Avez-vous eu une expérience dans le domaine des startups issues de la formation professionnelle ? Pensez-vous que c'est un espace propice à la création de startups ?

R: Je connais beaucoup de start-ups dont les employés sont issus de l'EFP. Des start-ups nées d'enfants qui ont fait l'ESO ou le Bachiller et qui ne sont pas allés à l'université. Oui, il y a de nombreux cas. Je n'ai pas l'habitude de mesurer les startups en fonction du diplôme de leurs fondateurs, bien que celui-ci soit parfois important pour certains projets en raison de la mise en réseau et de la connaissance du marché. Si je dois investir dans une entreprise de haute technologie et que le fondateur a étudié au MIT (Massachusetts Institute of Technology), oui, c'est important, mais pour moi, ce n'est pas la priorité.

P: Que pensez-vous des équipes de coentreprises internationales, pensez-vous qu'elles sont viables et avez-vous une quelconque expérience en la matière ?

R: Oui, absolument. Je crois beaucoup aux équipes mixtes et aux équipes à distance. Dans les startups que j'ai fondées, et dans certaines que je dirige actuellement, nous avons des équipes mixtes et à distance. Des gens en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Il me semble que le travail à distance est là pour rester. De nombreuses personnes préfèrent travailler à distance, je le préfère personnellement. Nous nous réunissons avec des personnes de l'étranger tous les deux ou trois mois et nous organisons une sorte d'événement, une activité de renforcement de l'esprit d'équipe.

P: Quelle expérience avez-vous eu avec des startups en Amérique latine, ou avec des startups espagnoles sur les marchés d'Amérique latine ?

R: Je suis Argentin, je vis en Espagne depuis 14 ans, mais je suis partenaire, investisseur ou conseiller de nombreuses startups d'Amérique latine. J'aide également des startups espagnoles qui veulent comprendre le marché latino-américain et des startups latino-américaines qui veulent venir en Europe du Sud. Il y a beaucoup de talents, les coûts sont plus bas, le marché est fort, les fonds veulent investir dans des startups latino-américaines ou dans des startups espagnoles qui attaquent le marché latino-américain..... Dans mon cas, j'ai quelques startups où notre public cible est l'utilisateur latino-américain.

P: Avez-vous déjà eu une expérience avec des startups dans les îles Canaries ?

R: Oui, je suis allé plusieurs fois aux îles Canaries avec les gens de Draper VC, qui ont des accords avec des accélérateurs et du capital-risque aux îles Canaries. Nous envisageons également de transférer certaines de nos startups espagnoles vers les îles Canaries en raison des avantages fiscaux et économiques. C'est un endroit où de nombreuses personnes aimeraient vivre en raison du climat, ce qui nous aide à attirer les talents. J'ai investi dans des startups aux Canaries et je pense qu'il y a beaucoup de talents et que c'est une très bonne porte d'entrée vers l'Afrique et l'Amérique latine.

P: Quel potentiel voyez-vous dans une région comme les îles Canaries et une île comme La Palma ?

R: Dans le cas de La Palma, c'est une question compliquée. Je pense qu'elle aura besoin de plus d'aide que le reste des îles. Je comprends qu'il faudra un soutien public plus important que d'habitude pour encourager les startups à venir à La Palma et contribuer à son tissu économique.

En ce qui concerne les îles Canaries elles-mêmes, je ne pense pas que beaucoup de gens soient conscients des avantages fiscaux disponibles. Nous les étudions depuis un certain temps et nous sommes déjà assez avancés dans l'exécution de certaines tâches. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et que les prochaines années devraient être très bonnes pour les Canaries. Le mot se répand que c'est un bon endroit pour l'esprit d'entreprise, c'est un bon endroit pour avoir ces avantages et, comme nous l'avons dit, le climat et l'emplacement pour les affaires avec l'Afrique du Nord et l'Amérique latine sont également très bons.

P: Pensez-vous qu'il y a une tendance à investir dans de plus en plus de startups en phase de démarrage ? Comment vous positionnez-vous personnellement pour ces étapes ?

R: Je pense que les personnes qui débutent préfèrent investir dans les premières phases parce que les tickets sont plus petits, mais elles ne connaissent pas tous les risques liés à l'investissement dans les premières phases. Dans mon cas, j'ai un mélange de tours précoces et de tours plus importants. En fin de compte, si vous investissez dans une startup qui est déjà plus développée, qui fait une série A ou une série B, alors elle a sûrement déjà parcouru un long chemin et a quelques années d'avance sur une pré-amorçage ou un amorçage.

Je pense que vous devez avoir un mélange. Dans mon cas, j'effectue certains investissements dans des tours de pré-amorçage ou d'amorçage parce que je pense pouvoir les aider et apporter une valeur ajoutée. Et quand je passe à des tours plus importants, j'investis par le biais d'un véhicule d'investissement dans lequel je vais avec plus de personnes, ou par le biais du capital-risque comme les gens de Draper VC. Lorsque vous investissez dans un grand tour, vous devez faire preuve de diligence raisonnable. Personne n'investit des millions sans faire de diligence raisonnable et je n'ai pas le temps, ou peut-être les connaissances, pour faire une diligence raisonnable sur une grande startup, il est donc préférable de travailler main dans la main avec une société de capital-risque.

Une autre option que j'apprécie également est d'entrer dans une phase plus proche de l'amorçage, mais par le biais d'une plateforme de crowdfunding, où vous pouvez vous joindre à d'autres investisseurs et mettre de plus petits tickets. Au final, il y a des options pour tous les goûts.

P: Qu'est-ce qu'une startup doit avoir réalisé avant de commencer à chercher des investissements au stade de l'idéation ou au stade pré-SEED ?

R: Dans la mesure du possible, l'adéquation produit-marché. Avoir un produit, avoir fait un MBP ( produit viable minimum ), avoir validé qui est son public cible et valider qu'il est intéressé par l'achat de ce produit ou service. En principe, cela suffit pour une phase de pré-amorçage. Dans une phase d'amorçage, je préfère qu'il s'agisse d'une facturation et d'une croissance, à raison de 20 % par mois par exemple, et qu'une équipe de personnes travaillant à temps plein sur le projet soit impliquée.

P: Quelles expériences ou perspectives avez-vous sur la tokenisation des startups comme moyen de financement ?

R: Il existe deux types de jetons, les jetons d'utilité et les jetons de titres. On parle de jetons d'utilité lorsque les jetons que vous vendez seront ensuite utilisés pour effectuer certaines actions au sein des plateformes. En d'autres termes, il s'agit de jetons d'utilité. J'ai acheté des jetons pour avoir accès à la plateforme, pour avoir des réductions, pour pouvoir ensuite utiliser ces jetons pour acheter des choses qui sont vendues au sein de la plateforme... C'est une façon pour une startup de se financer, de se financer en faisant un jeton utilitaire, pour que ce jeton ait ensuite une utilité au sein de son écosystème. Je pense que c'est bien, si l'utilité du jeton a du sens, et s'il a déjà été validé que la plateforme va fonctionner avec des jetons, car toutes ne le peuvent pas. Il faut utiliser la technologie blockchain et il faut que cela ait du sens.

En ce qui concerne les jetons de titres, qui sont directement assimilables à des actions de l'entreprise, le sujet est encore un peu plus vert. Les choses commencent à se faire. Je pense que ce sera un marché intéressant et je pense qu'il présente de nombreux avantages car il est liquide. Si vous commencez à faire des tours de table avec des jetons, ce qui revient à acheter des actions de la startup avec des jetons, ces jetons pourraient être liquides dès le premier jour.

En bref, je pense que les titres à jetons, lorsque le cadre juridique sera en place, connaîtront un grand succès. Il y aura de nombreuses startups qui seront financées de cette manière, de nombreuses plateformes où vous pourrez investir dans des startups via des Token Securities. Aux États-Unis, à Miami, il y a un Espagnol, Carlos Domingo, qui a une société dédiée exactement à cela, à Token Securities. Nous verrons s'il exportera bientôt ce modèle ici en Espagne, car je suis sûr que toute son expérience et toute la technologie qu'il développe seront très importantes.

P: Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite commencer à investir dans des start-ups dès les premiers stades de leur développement ?

R: Peut-être que les premiers investissements devraient être réalisés sur une plateforme de crowdfunding qui a déjà effectué une due diligence et filtré les opportunités, comme Startupxplore. Il devrait peut-être rejoindre une association telle que BigBan, où il y a de nombreux Business Angels qui ont déjà un peu d'expérience. Faites preuve de bon sens et laissez-vous aider. Beaucoup de gens veulent trouver la licorne par eux-mêmes, mais c'est très difficile. Je préfère être accompagné et pouvoir partager mes opinions avec d'autres investisseurs. Deux têtes valent toujours mieux qu'une.