L'avenir du secteur de la mode, analysé à Gran Canaria lors de la conférence sur la durabilité, l'entrepreneuriat et l'économie circulaire.

Le département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du Cabildo de Gran Canaria promeut un programme de formation sur la durabilité, l'entrepreneuriat et l'économie circulaire par le biais de Gran Canaria Moda Cálida. Cette rencontre, qui débute aujourd'hui à la Casa Condal de San Fernando, est conçue par l'Association Creadores de Moda de España (ACME), qui s'associe une fois de plus à la corporation insulaire pour développer une initiative de formation destinée aux professionnels et aux futurs professionnels de la mode de l'île.

Des designers et des experts en économie circulaire aideront les participants à approfondir les clés de l'avenir du secteur de la mode. Cadre réglementaire, plans d'action, stratégies collaboratives, exemples de réussite ou mesures de financement pour le développement de projets de mode circulaire seront quelques-uns des sujets qui seront développés durant ces deux jours.

La conseillère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, donnera aujourd'hui le coup d'envoi d'un programme qui réunira des professionnels de haut niveau du secteur à l'université d'été de Maspalomas, dans le sud de Gran Canaria, les 18 et 19 juillet.

Le designer Moisés Nieto et la designer et chercheuse Isabel Berz seront les protagonistes des discussions d'aujourd'hui. Le designer de Jaén, l'une des figures de proue de la mode durable dans notre pays, parlera au public de son parcours, qui comprend son engagement dans des projets originaux d'upcycling, l'utilisation de tissus fabriqués à partir de matériaux recyclés et son travail pour la récupération et la transformation de l'artisanat traditionnel.

Isabel Berz, créatrice de mode et chercheuse, expliquera les clés pour comprendre les opportunités d'innovation et de croissance des entreprises de mode à travers la collaboration transnationale, en informant les participants des différentes initiatives de l'Union européenne auxquelles ils peuvent participer.

La deuxième journée débutera avec la participation d'Albert Guerrero, directeur de la qualité et de la durabilité chez Lola Casademunt. Son travail à la tête de la stratégie de durabilité de cette marque catalane renommée servira d'exemple pratique pour expliquer aux participants le nouveau cadre réglementaire dans lequel, dorénavant, l'industrie de la mode en Europe et ses entreprises opéreront, quelle que soit leur taille.

La journée se poursuivra avec l'intervention de la spécialiste des contenus numériques et de l'économie circulaire María Giraldo.La servitisation, la sensibilisation, le supra-recyclage et le restylage seront des concepts clés de son discours, dans lequel il parlera des grandes opportunités commerciales qui existent pour l'industrie de la mode dans ce nouveau contexte.

Les sessions de formation se termineront mardi par une table ronde animée par la directrice exécutive d'ACME, Pepa Bueno, avec la participation de la directrice de Gran Canaria Moda Cálida, Araceli Díaz Santana, et des designers Jorge Toledo de Chela Cló, Elena Morales et Aurelia Gil, tous chefs de file de projets d'innovation, de durabilité et d'artisanat sur l'île.