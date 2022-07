Pourquoi la délocalisation des logiciels vaut le coup aux îles Canaries

Le processus d'externalisation pour votre entreprise à partir de régions relativement proches est appelé délocalisation. Il dépend des deux parties, soit géographiquement, soit culturellement. Ses modèles vous permettent de mieux communiquer et, à cette fin, vous n'avez pas besoin de vous adapter à un fuseau horaire différent pour votre travail. Vous n'avez pas non plus besoin d'adopter la culture juridique d'un autre pays à partir duquel vous souhaitez externaliser un service.

Les îles Canaries sont l'une des régions les plus populaires pour la délocalisation par de nombreux pays européens qui fournissent les meilleurs services à de nombreuses entreprises confrontées au problème du manque de personnel. Les îles Canaries ensoleillées soutiennent ces types d'entreprises en mettant à leur disposition leur personnel qualifié. La délocalisation à Gran Canaria, Tenerife ou Lanzarote peut donc être une excellente idée.

Selon les informations publiées sur un site d'information officiel, “qu'il s'agisse d'avantages financiers, d'une main-d'œuvre qualifiée, d'un climat incomparable ou de temps de trajet courts, les îles Canaries proposent une offre globale d'implantation de sites à laquelle il est difficile de résister”.

“Les îles Canaries sont faciles à parcourir et leur réseau de transport est excellent, ce qui se traduit par des temps de trajet courts à peu près partout dans ces îles. L'enquête Site Sélection menée auprès des cadres de l'immobilier d'entreprise (2018) nous apprend que les infrastructures de transport constituent le deuxième facteur le plus important dans le choix d'un nouvel emplacement de site. Il va sans dire que l'archipel espagnol se classe très haut à cet égard. Ces huit îles offrent 8 aéroports nationaux et 6 internationaux desservant plus de 35 millions de voyageurs chaque année (dans des circonstances normales) », selon les mêmes sources officielles.

Un bon marché de compétences, lié à l'Amérique latine

La délocalisation de logiciels vers les développeurs des Canaris, sont des experts dans leurs compétences en codage et maîtrisent de nombreuses autres compétences. Ils ont une solide connaissance en marketing pour traiter efficacement avec n'importe quel client. Ils peuvent rapidement rassembler différents clients de différentes plateformes et les faire accepter de travailler efficacement avec eux.

En outre, il existe une excellente connexion entre les développeurs des îles Canaries et ceux d'Amérique latine, pour des raisons linguistiques et de relations historiques avec des pays comme le Venezuela, Cuba, la Colombie ou l'Équateur.

Hébergement pour les nomades numériques et espaces de colocation pour les startups

En tant que nomade numérique, il n'y a pas moyen d'y échapper: même lorsque le soleil est au rendez-vous, il faut travailler. Les nouveaux espaces de colocation vous offrent le plus grand confort possible et créent différents cadres à partir desquels vous pouvez travailler. Lorsque vous séjournez dans un espace de colocation, vous avez accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un espace de travail entièrement équipé et doté de l'internet à haut débit. Avec une vue magnifique sur la ville et la mer.

La littérature commerciale de ce type d'espaces est vraiment poétique: “Vivez l'instant et le présent. Appréciez les sensations ici et maintenant, découvrez les petits détails... Carpe diem, mon ami. Demain est encore à venir !”, “vis et travaille à ton rythme, laisse-toi porter par les sensations et recherche la curiosité. Rencontrez de nouvelles personnes, explorez d'autres cultures... Et profitez-en !”, “chaque jour est une nouvelle aventure, une occasion de faire quelque chose de nouveau et de différent...”.

Les îles Canaries vous offrent toutes les options pour vous installer et travailler dans un environnement bien connu des Européens : hébergement nomade numérique multinational ou indépendant, location d'appartement à court terme, cohabitation, hôtel, auberge, Airbnb, échange de maison, hébergement, couch surfing ou même caravane.