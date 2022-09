Scopri le ragazze dagli 8 ai 18 anni che imparano a creare le startup del futuro in Technovation Girls

Lunedì 25 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso l'Aula di Pietra del Rettorato (c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta), si terrà l'atto di presentazione, a carico delle squadre partecipanti, dei progetti sviluppati nel programma Technovation Girls durante l'edizione 2021-2022. Questo programma è sviluppato da AIVERSE/Technovation Girls Canarias, in collaborazione con il Vicerettore di Studenti, Alumni e Occupabilità, il Consiglio Sociale e la Cattedra Telefonica dell'Università di Las Palmas de Gran Canaria.

Technovation Girls è un programma globale per l'imprenditorialità e la promozione di vocazioni tecnologiche nelle ragazze di età compresa tra gli 8 e i 18 anni tutorate da un mentore o mentore. Attraverso lo sviluppo di un'applicazione mobile che risolva qualche problema nella loro comunità, le ragazze acquisiscono competenze tecnologiche, imprenditoriali, comunicative e di lavoro di squadra, tra le altre.

L'evento sarà inaugurato da David Sánchez Rodríguez, Vicerettore degli Studenti, Alumni e Occupabilità dell'ULPGC; Miguel Ángel Acosta Rodríguez, Segretario del Consiglio Sociale dell'ULPGC; Jamila Diallo Ba Dieng, Ambasciatrice di Technovation Girls Canarias e María José Ferremonr, Presidente di Associazione AIverse.

All'evento di presentazione, tre squadre delle Canarie mostreranno le loro idee, sviluppate tra i mesi di gennaio e aprile, che saranno valutate da un team di esperti formato da María José Monferrer, Presidente dell'Associazione AIverse; Nira Santana Rodríguez, docente, ricercatrice e consulente esperta in arte, genere e videogiochi; e Moisés Santana Quintana, Amministratore Delegato di Emerge Canarias.

Le applicazioni sviluppate in questa edizione dai tre gruppi delle Canarie sono state:

1. Team M2IA. App: Maxbot.

L'intelligenza artificiale identifica la persona che può accedere all'app se autorizzata. Successivamente, un sensore sonoro avvia un motore che aprirà la porta di casa.

2. Team Trillonarias. App: Salvanario

In caso di possibile aggressione o incidente, l'APP dà accesso diretto alle chiamate di emergenza.

3. Team ART GIRLS. App: Coe.

Poiché il cambiamento climatico sta influenzando l'ambiente, questa app aiuta a ridurre questo cambiamento climatico attraverso il riciclaggio

Al termine della presentazione si procederà alla consegna dei premi.

Per controllare la capienza della sala, che è limitata, i familiari delle partecipanti che desiderano essere presenti all'evento dovranno iscriversi preventivamente a questo formulario.

Traduzione di Francesca Usai

Incubatore di startup e soft landing alle Isole Canarie per imprenditori Italiani

Impulsa Ventures è un incubatore per startup in fase iniziale stabilite nelle Isole Canarie. Questo incubatore lavora con il talento dell'università (sia in Spagna che in America Latina), focalizzato su aree come energia, governo, economia blu, cultura, turismo...Impulsa Ventures lavora di pari passo con partner pubblici e privati, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'Agenda 2030. L'incubatore aiuta le startup britanniche, italiane e altre europee ad affermarsi nelle Isole Canarie come uno spazio con trattamento fiscale esclusivo in Europa, un clima e servizi che attraggono ogni anno milioni di persone da tutto il mondo. Data la posizione geografica strategica delle Isole Canarie, Impulsa Ventures facilita anche i collegamenti tra startup e imprenditori provenienti dall'America Latina, dai paesi arabi, dall'Africa o dall'Asia. Per condividere notizie con Impulsa Startup o sviluppare attività con Impulsa Ventures, puoi contattare tramite WhatsApp: +34 662 156 672