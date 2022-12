Programa Radia: promover la presencia de mujeres con discapacidad en puestos de trabajo STEM

Más de la mitad de las mujeres con discapacidad que han participado en las dos primeras ediciones del Programa Radia han logrado mejorar su empleo una vez finalizado el periodo de formación. Así se puso de manifiesto en el acto de entrega de diplomas de la segunda edición y presentación de la tercera, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de “Por Talento Digital” de Fundación ONCE.

El programa, por el que ya han pasado casi un centenar de mujeres con discapacidad, está impulsado por Fundación ONCE, Fundación CEOE y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Además, cuenta con el apoyo de Minsait, una compañía de Indra.

Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, fue la encargada de inaugurar el encuentro, que contó con la presencia de Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital del Consejo General de la ONCE; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas; Ángel Sánchez, coordinador general de Fundación CEOE, y Margarita Fernández, responsable de Acción Social en Minsait.

En su intervención, Martínez Lozano señaló que además de mejorar las capacidades digitales de las alumnas, el programa pretende ayudar a que las mujeres con discapacidad ocupen posiciones de liderazgo, porque algunas tienen mucho talento y no siempre está bien encauzado.

Por su parte, Antonio Abril reconoció el mérito de las participantes, que “han apostado por salir de su zona de confort” e iniciar una formación en algo nada relacionado con sus conocimientos anteriores.

Y en este sentido, añadió que los conocimientos son muy importantes, pero que el mundo en que vivimos aprecia mucho, además, las llamadas “competencias blandas”, “donde caben cosas maravillosas como el emprendimiento, capacidad de liderazgo, resiliencia o compromiso ético, entre otras”.

De talento y competencias habló igualmente Ángel Sánchez, quien consideró que “hay que pasar a la acción, como hace Radia”, y que hay que hacerlo “pensando en dos palabras: excelencia y humanismo”. A su parecer, el principal activo de las empresas es el talento en toda su diversidad, por eso entiende que “solo si perseguimos el talento estamos alcanzando la excelencia como sociedad”.

“Para la Fundación CEOE”, ha concluido, “este es un proyecto de vanguardia en el que se canaliza todo lo que hacemos. Es un proyecto de talento y de vida al que la Fundación CEOE está muy orgullosa de pertenecer”.

Finalmente, en la clausura del acto Patricia Sanz aseguró que Radia “es un magnífico ejemplo de lo que intentamos hacer cada día desde el Grupo Social ONCE, trabajar en red y sumar aliados para generar empleo para las personas con discapacidad”.

Desde esta perspectiva, animó al sector empresarial a que se sume al Programa Radia, porque, según dijo, tener en plantilla a una persona con discapacidad no es solo generar un empleo, sino dar una oportunidad de vida a una persona con discapacidad que, como cualquier otra, tiene un proyecto de vida. “Nuestro reto”, concluyó, “es detectar el talento con discapacidad y ayudarles a que se sumen al mercado laboral”.

En nombre de las participantes tomaron la palabra Marietta de Miguel, alumna de la segunda edición, y Laura Colás, una de las estudiantes que han comenzado el curso en esta tercera edición. El programa está dirigido a mujeres con titulación universitaria de todo el territorio español, de todas las edades y de distintas disciplinas de formación y carreras profesionales.

Está diseñado para alumnas como Ana Marín, licenciada en Derecho, que asegura que su experiencia en Radia le ha permitido “dar un giro de 180 grados a su carrera profesional”, formándose en competencias que antes de participar en el programa “creía exclusivas para ingenieros o expertos en el sector”.

También está pensado para estudiantes como Carlota Ponce, ingeniera aeroespacial, que declara que el programa le ha aportado “herramientas e ideas tecnológicas para trabajar en su sector y que éste sea más seguro, más eficaz y más fiable”.

Como en las dos ediciones anteriores, el aprendizaje se dividirá en tres fases que combinan formación presencial y virtual sobre los asuntos más candentes de la transformación digital, como inteligencia artificial, fintech, e-sport, comercio electrónico, ciberseguridad, biotecnología, blockchain o green tech. Además, contará con tutorías y contenidos inspiradores con mentoras de diferentes empresas y prácticas en compañías tecnológicas.

La primera de las tres fases de la formación será la denominada “Brain Storm”, cuya finalidad es que las alumnas adquieran conocimientos y habilidades tecnológicas para trabajar en empleos de la economía digital a lo largo de sus 13 semanas de duración.

Terminado este periodo, comenzará el titulado “Mentor Women”, que durante 12 semanas pretende orientar a las beneficiarias para que puedan decidir cuál será la certificación profesional que realizarán en esta fase, que contará con sesiones de mentoría para ayudarlas a crecer en el aprendizaje digital.

Finalmente, llegará “Real Work”, una etapa de 13 semanas en la que las alumnas podrán realizar prácticas remuneradas en un entorno real, aplicando los conocimientos adquiridos para que aumenten sus experiencias y aprendizaje.

Programa RADIA

El Programa RADIA WOMEN’S DIGITAL INCLUSION toma su nombre de Radia Perlman, la creadora de uno de los protocolos de comunicación más utilizados del mundo que hace que las redes funcionen correctamente, sean estables, robustas y seguras.

Actualmente, solo uno de cada seis especialistas TIC incorporados al mercado laboral son mujeres. A este dato se une además la circunstancia de la discapacidad, que dificulta la inclusión de las mujeres en el ámbito de la educación superior y el empleo. Por eso el propósito del programa es ofrecer formación y trabajo que incluya a más mujeres con discapacidad en el sector digital, reconociendo tanto el valor de sus contribuciones como su talento, algo esencial para construir una sociedad digital inclusiva, competitiva y dinámica.

Desde esta perspectiva, Radia establece una serie de pasos encaminados a aumentar el número de universitarias con discapacidad sentadas en puestos de trabajo basados en el manejo de tecnología digital.