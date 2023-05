La Ley de Startups, el marco normativo para impulsar la innovación en Canarias, también liderada por personas con discapacidad

El Congreso de los Diputados ha aprobado en enero la Ley de Fomento de las Empresas Emergentes, conocida como la Ley de Startups, que establece un marco normativo para apoyar la creación y el crecimiento de las empresas más innovadoras en España.

Si bien la Ley de Startups fue aprobada en enero, sigue siendo relevante en la actualidad porque sienta las bases para el fomento del emprendimiento y la innovación en España. Esta ley busca apoyar y promover la creación y el crecimiento de empresas emergentes y representa un importante avance en el apoyo al emprendimiento y la innovación en España.

Además, las medidas que establece la ley, como la reducción de los tiempos y costes necesarios para crear una empresa, la mejora de las condiciones fiscales para las startups, la exención de pluriactividad y la exención fiscal de las stock options, son medidas que pueden tener un impacto positivo en la atracción y retención del talento en España y en la promoción del emprendimiento.

La Ley de Startups establece criterios específicos para definir qué se considera una startup, como no haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil (7 años para empresas biotecnológicas, energéticas, industriales o de sectores que desarrollen tecnología propia en España), no nacer como resultado de una fusión, escisión o transformación de empresas que no sean emergentes, no cotizar en mercado regulado, no haber distribuido dividendos o retornos, tener la sede social permanente en España, contar con al menos el 60% de la plantilla con contrato laboral en España, y llevar a cabo un proyecto de emprendimiento innovador con un modelo de negocio escalable. La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) será el organismo encargado de certificar el grado de innovación y escalabilidad de estas startups.

José Bayón, CEO de ENISA, destaca que la edad media de emprendimiento en España se sitúa en los 42 años y que esta ley busca cambiar esa situación y fomentar un ecosistema empresarial más dinámico y competitivo.

Entendemos que hay un antes y un después de la aprobación de esta ley, que introduce importantes mejoras en aspectos clave para el desarrollo de startups:

- Tiempo para abrir una empresa: se reduce de 10-15 días a tan solo 6 horas.

- Exención de pluriactividad: se amplía de 0 años a 3 años.

- Tributación por IRNR: se reduce del 25% al 15%.

- Coste para montar una sociedad limitada (SL): se reduce de 3.000 euros a 1 euro.

- Exención fiscal de las stock options: se aumenta de 12.000 euros a 50.000 euros y se retrasa la atribución cuando se hagan líquidas.

Esta legislación representa un importante avance en el apoyo al emprendimiento y la innovación en España y sienta las bases para el crecimiento y desarrollo de las empresas emergentes en el país. Con la aprobación de la Ley de Startups, España se posiciona como líder en Europa en la creación de un entorno propicio para el desarrollo de empresas innovadoras y escalables representando un impulso importante para el ecosistema emprendedor español, ya que establece un marco normativo que apoya y promueve la creación y el crecimiento de empresas innovadoras.

La reducción de los tiempos y costes necesarios para crear una empresa, así como la mejora de las condiciones fiscales para las startups, son medidas que contribuirán a atraer y retener el talento en España y fomentar el emprendimiento.

