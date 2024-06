El PSOE pide explicaciones por el “terrorífico” centro para menores migrantes de Lanzarote

La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, ha tachado de “terrorífico” el estado del centro para menores migrantes de la Casa del Mar de Arrecife este sábado, anunciando que el PSOE pedirá explicaciones de sus “pésimas condiciones”, tanto a la corporación insular como al Gobierno de Canarias.

Según sostiene el partido en un comunicado, las condiciones en que se encuentra el centro, cuestionadas por dos abogadas que han denunciado ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo la situación de los 55 chicos alojados allí, “representan la gestión de Coalición Canaria y el Partido Popular”, fuerzas que sustentan el Ejecutivo.

González argumenta que ambos son “partidos que se niegan a la implantación de recursos de atención humanitaria en Lanzarote” y prefieren tener a chicos en un lugar de condiciones “inaceptables” y hasta con “situaciones que hacen peligrosa la estancia”, como cables sueltos o ventanas rotas, y “duplicando además su capacidad”.

Porque -apunta- “el centro está preparado para recibir a menos de la mitad de los menores que habitaban el espacio”.

Desde ese planteamiento, la portavoz socialista subraya que su partido “pedirá explicaciones por el inhumano estado del centro para menores migrantes de la Casa del Mar de Arrecife, después de que la Sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria haya recibido una denuncia por desprotección infantil contra la entidad Fundación Samu”, encargada de su gestión.

Y alude, así mismo, a la circunstancia de que, conforme a lo expuesto en la denuncia, allí incluso “se estaban dando episodios de presuntas amenazas y situaciones de violencia por parte de algunos miembros del personal a los menores acogidos”.

Al tiempo que se les acusa también de “no ejercer cuestiones básicas en la protección y el amparo, como ofrecer apoyo básico o cuidado de su salud física y mental”, apostilla.

Su conclusión es que “deberán darse explicaciones de estas pésimas condiciones y por qué la Dirección General de Protección a la Infancia no ha cerrado el centro, a pesar de haber sido informada hace más de un mes de las deficiencias de este recurso de acogida”, pese a que “el Gobierno de Canarias dijo que en un plazo de 15 días desmantelaría el espacio”.

Un compromiso este que recuerdan también las letradas firmantes de la denuncia, que relatan cómo públicamente se anunció la clausura de las instalaciones al cabo de una quincena después de que la Fiscalía de Canarias las inspeccionara hace un mes y varias semanas, el 6 de mayo, y apreciara deficiencias serias que puso en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias “de inmediato”.

Sin embargo, el Ejecutivo ni siquiera ha actuado ante esas circunstancias, que ha corroborado a EFE la fiscal responsable de Extranjería en la provincia de Las Palmas, Teseida García.

Quien ha declarado: “¿Cómo es posible que no esté cerrado ya?”, aduciendo que, después de haber visto las fotos de la Casa del Mar, no cabe más que llevar a los chicos a otro centro, “porque eso no se arregla en dos días con ellos dentro”.