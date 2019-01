London Conchord Ensemble hará sonar la mejor música de cámara de Europa en El Paso

Considerada una de las formaciones de cámara más prestigiosas de Europa, el carismático grupo London Conchord Ensemble inicia esta semana una gira por las islas no capitalinas dentro del 35 Festival Internacional de Música de Canarias, se indica en una nota de prensa del Festival . Destaca que “el carismático grupo británico” hará “sonar la mejor música de cámara de Europa en las islas”. En La Palma actuará el viernes, 25 de enero, en la Casa de la Cultura Braulio Martín de El Paso.

Del martes 22 al domingo 27 de enero, se apunta en la nota, “su imaginación, ingenio y sensibilidad sobre el escenario, características que le han hecho ganar numerosos galardones a lo largo de los años, podrán disfrutarse en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, en un recorrido en el que ofrecerán al público obras de Schubert, Français y Beethoven”.

La gira comienza este martes, día 22, en el Teatro Municipal de San Bartolomé (Lanzarote), y continuará el miércoles 23 en el Palacio de Formación y Congresos (Fuerteventura). Dos días más tarde, el viernes 25 de enero, recalarán en la Casa de la Cultura de El Paso (La Palma), el sábado 16, en la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey (La Gomera) y finalizarán en la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Frontera (El Hierro), el domingo 27 de enero.

Todos los conciertos darán comienzo a las 20.30 horas, salvo en La Gomera que comenzará media hora antes. Las entradas se encuentran disponibles en www.entrees.es y en las taquillas habituales de estos espacios el mismo día de los conciertos, salvo en los programados en recintos religiosos (El Hierro) que son abiertos al público. Organizada por el Gobierno de Canarias, la gira de London Conchord cuanta con la colaboración especial de Binter Canarias, además de la de la empresa Fred Olsen para todos los conciertos del festival en La Gomera.

London Conchord Ensemble “se ha significado por ser uno de las más sobresalientes formaciones de cámara de Europa. Gracias a su imaginativa programación y sobre todo a un singular y personal estilo de interpretación, este grupo ha cosechado un sinfín de elogios a lo largo de su carrera”. De su extenso y rico repertorio, en el Festival Internacional de Música de Canarias interpretarán Octeto en Fa mayor, de Schubert; Octeto 1972, de J. Françaix, y Septimino, de Beethoven.

Cabe reseñar, se señala en la nota, que “son habituales sus retransmisiones en la BBC Radio 3 y en la American National Public Radio. En las últimas temporadas ha ofrecido audiciones en salas tan importantes como el Amsterdam Concertgebouw, Wuigmore Hall, Düsseldorf Tonhalle, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, la Biblioteca del Congreso en Washington DC y repetidas visitas a países como Alemania, Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Asimismo, entre sus integrantes se encuentra el clarinetista tinerfeño Maximiliano Martín”.

Desde su fundación, ha mantenido su residencia artística en Champs Hill, una sala de conciertos privada, con capacidad para 160 personas, en el campo de West Sussex, que se ha convertido en uno de los lugares escogidos para recitales de música de cámara, grabaciones y transmisiones en vivo, y sede, junto a otros espacios, del Festival de Petworth, que este 2019 cumple cuarenta años de existencia. En este lugar, el grupo ha grabado gran parte de su discografía, entre la que destacan sus discos dobles sobre Bach y las obras completas de cámara de Francis Poulenc. El proyecto más reciente del conjunto es un doble CD en Viena, que recoge temas como el Trío Kegelstatt y Quinteto para piano y vientos, ambos de Mozart; Quinteto para piano y vientos de Beethoven, ademas de música de cámara de Zemlinsky, Berg, J. Strauss y Scoenberg.

El conjunto está integrado por los siguientes instrumentistas: Daniel Rowland y Micahel Foyle, violines; a la viola, Benjamin Roskams; Thomas Carrol en el cello; Nikita Naumov como contrabajo; Daniel Pailthorpe a la flauta; Emily Pailthorpe en el oboe; el clarinetista tinerfeño Maximiliano Martín, solista de la Orquesta de Cámara de Escocia y asiduo colaborador del Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava; Nicholas Korth al corno, Andrea de Flammineis en el fagot y Julian Milford al piano. “Cada uno es, obviamente, un artista solista consumado, y juntos, en cualquier combinación, su actuación se traslada a un plano superior. La atención absorta y la completa participación de toda la audiencia fue evidente de principio a fin”, afirmaba Hawkes Bay a propósito de un concierto en Nueva Zelanda.

El London Conchord Ensemble establece colaboraciones regulares con artistas invitados y conciertos en festivales como los de Schleswig Holstein (Alemania), el de otoño de Windsor, el de primavera en Newbury, también el de Winchester, o el de música clásica y jazz de Chelsea, todos ellos en Inglaterra, en los que han intervenido, entre otros, las soprano Dame Felicity Lott y Katherine Broderick, los tenores Robin Tristchler, Toby Spence, Andrew Kennedy y James Gilchristlas o la mezzo Susan Bickley.

Este conjunto desarrolla sus propios festivales de fin de semana, presentaciones de clase mundial con figuras como el director de teatro Simon Callow, el barítono Roderick Williams, el director de orquesta Duncan Ward y la compaña Action to the World Theatre Company.

Precisamente, una de las virtudes del London Conchord Ensemble descansa en proyectar la música de cámara en un amplio espectro artístico y gracias a su proyecto The Rhythm of Silence (El Rirmo del Silencio), en el que se combina la escritura de Virginia Woolff con la obra fantástica del compositor, director de orquesta y pianista británico Benjamin Britten, una inciativa que ha recibido magníficas críticas.

Y en lo referente a los comentarios de prensa sobre sus actuaciones, valgan algunos ejemplos: “Encontrarás el programa muy bien ejecutado (...) Cada frase tiene una forma hermosa”; “El pianista Julian Milford es todo gracia y elegancia”; “La apasionada interpretación del violinista Daniel Rowland merece una mención especial; “Martín y Milford son un gran equipo, jugando con excelente equilibrio, técnica sólida y sinceridad; sus sonatas de Brahm merecen ser escuchadas en un campo lleno de gente” (Guia de registro americana).

También, y acerca del clarinetista tinerfeño Maxi Martín, se habla así: “¿cómo produce ese líquido, un tono infinitamente melifluo?” (Glasgow Herald); “la música de cámara de Poulenc está bastante descuidada (...) The London Conchord Ensemble es el grupo perfecto para defenderla y revelan algunos tesoros, especialmente en la música de viento” (Paul Genk, The Daile Telegraph); “The London Conchord Ensemble se ganó su nombre en una actuación del Quinteto de Mozart para piano y vientos en un recital en la Biblioteca del Congreso” (Joe Banno, The Washington Post); “Tocan con un aplomo, sensibilidad y determinación que sugieren un entusiasmo genuino en lugar de un simple desinterés por el hecho de ser diferentes” (The Daily Telegrapf); “El sonido refrescante del conjunto de Conchord de Londres” (revista Classic FM) y, a manera de colofón, “El supergrupo de Londres juega con estilo, ingenio y sensibilidad discreta en actuaciones que son una alegría constante” (revista Gramophone).