El Govern assegura que si Sánchez convoca a Prohens a la Moncloa aquesta anirà, però que “encara no hi ha data confirmada”

El portaveu del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha assegurat que si el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, convoca a la presidenta autonòmica, Marga Prohens, a La Moncloa aquesta anirà, però ha precisat que “encara no hi ha data confirmada” per a una trobada entre tots dos mandataris.

Costa s'ha pronunciat així aquest divendres, en roda de premsa, posterior al Consell de Govern, preguntat per informacions que apunten que el president Sánchez preveu reunir-se amb la presidenta del Govern el 18 d'octubre que ve per parlar sobre finançament.

“Si el president del Govern d'Espanya truca a la presidenta Marga Prohens a la Moncloa, ella anirà”, ha manifestat Costa, que, tot i això, ha negat que hi hagi data confirmada per a aquesta trobada.

En tot cas, en relació amb les qüestions que es tractaran, el portaveu del Govern i conseller ja ha advertit que aquestes “no seran només les que es dictin des del Govern d'Espanya” que, segons sembla, preveu com a tema central el finançament, sinó que “la presidenta Prohens també posarà sobre la taula algunes qüestions”.

“Tenim una agenda balear que fa temps que intentem negociar amb el Govern d'Espanya, per tant, és evident que aquesta qüestió es posarà sobre la taula, si el president del Govern vol reunir-se amb la presidenta Prohens”, ha apuntat com a exemple.

“Suposo”, ha afegit Costa, “que el senyor Pedro Sánchez plantejarà la qüestió del finançament”. “I la posició del Govern balear és claríssima” en aquest sentit. “Si el president del Govern ens diu que està disposat a obrir la reforma del sistema de finançament per a totes les comunitats autònomes, a través de la Conferència de Presidents i el Consell de Política Fiscal Financera, aquí ens trobarà sempre, si, per contra, el que planteja és un xantatge per blanquejar la independència fiscal de Catalunya, aquí no hi serem”.