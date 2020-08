El Festivalito de La Palma proyecta dos películas de temática LGTBI

El XV Festivalito de La Palma-Festival de Cine de las Estrellas prosigue su programación. Este lunes se estrena, a las 19:30 horas, en los Multicines Millenium de Los Llanos de Aridane, la última película del cineasta boliviano Rodrigo Bellot, Tu me manques (105 minutos), que aborda la temática LGTBI.

“Con este filme encontré el proyecto idóneo para volver a dirigir tras 10 años supervisando castings. Se basa en una tragedia que pasó en mi vida. He convertido algo negativo en algo positivo: volver a rodar cine desde mi punto de vista. Cuando hace cinco años se estrena la obra de teatro homónima, la comunidad LGTBI es invisible en Bolivia. En este lustro, gracias al trabajo de los activistas, observo un avance enorme al respecto y la película es seleccionada para representar a mi país en los Óscar y los Goya. Todavía falta mucho camino aún por recorrer”, argumenta Rodrigo Bellot.

La situación de la cultura en su país de origen no puede ser más dramática porque se ha suprimido el Ministerio de Cultura. “En estos momentos Bolivia está viviendo el mayor número de contagios por este dichoso virus. El Gobierno ha decidido que la cultura no es un bien necesario, lo cual me parece un despropósito. La gente necesita cultura, el cine es un soplo de aire fresco”, reivindica.

Fruto de la colaboración entre el Festivalito y el Proyecto Social del Isla Bonita del Love Festival la película se proyectó también dentro de su programa social. El Festivalito invita a ver esta proyección, y según el director José Víctor Fuentes, “considera que el cine es el reflejo de la sociedad y necesitamos más espejos para llegar cuanto antes a la normalidad, a los derechos e integración del colectivo LGTBI, no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo”.

A las 21:30 horas, también en los Multicines Millenium, se podrá ver Hambre (100 minutos), de Manu Herrera, que se estrena en Canarias. Esta cinta de terror ha sido seleccionada en festivales internacionales de Canadá, Venezuela o Chile, ha sido elegida como mejor película en el Mindfield Film Festival de Albuquerque, de Estados Unidos. El argumento gira en torno a Judah, un apasionado a la danza, hasta el punto de que se ha aislado de la sociedad. “Hambre es una película que hibrida varios géneros. Es cine independiente, ya que hemos tardado siete años en levantar el proyecto y hemos contado con muy poco presupuesto. El filme se ha podido completar gracias a la desinteresada aportación del compositor de la banda sonora y del bailarín protagonista”, afirma el mallorquín Manu Herrera.

Asimismo, el Festivalito acoge el taller de iniciación a la fotografía nocturna y realización de timelaps que será impartido por Toño González en el Llano de las Brujas en su parte práctica.

Desde la Consejería de Cultura del Cabildo palmero se reiteran en el compromiso con el Festivalito de “transmitirle a la sociedad mensajes de solidaridad, respeto, mensajes que hagan que podamos vivir en un mundo mejor. Que la creatividad que aquí nazca refleje la sociedad tan diversa en la que vivimos y en la que todos contamos. La cultura es un bien necesario para el progreso humano y el cine una de sus herramientas”, declara Jovita Monterrey.

El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.

También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como ESETEC-Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, la Universidad del Atlántico Medio, Cajamar (Caja Rural) y Casa Cabrera, además de contar con la colaboración de numerosas empresas de la isla de La Palma.

Tráilers:

- Tu me manques: https://festivalito.com/tu-me-manques/

- Hambre: https://festivalito.com/hambre/