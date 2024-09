El Paso inicia la fase de votación de los Presupuestos Participativos

Este viernes, 20 de septiembre, ha dado comienzo la fase de votaciones de las propuestas que han sido presentadas a los Presupuestos Participativos del municipio de El Paso, en su tercera edición, informa el Ayuntamiento.

De las 66 propuestas presentadas en la fase anterior, han pasado el análisis de viabilidad 30, que podrán recibir los apoyos de la ciudadanía pasense hasta el próximo 10 de octubre, por medio este formulario.

De las 36 propuestas que no pasaron de fase, 18 lo fueron por no cumplir con los criterios básicos de este proceso, 16 por no cumplir los técnicos y 2 por motivos económicos. Estas circunstancias han sido comunicadas a las personas que las promovieron, y se encuentran expuestas en la plataforma web de este proceso.

Ahora corresponde a la ciudadanía empadronada en el municipio y mayor de 16 años elegir qué 3 propuestas les parecen merecedoras de sus apoyos. El Ayuntamiento anima a que se produzca una participación tan alta como en las ediciones anteriores, reiterando su compromiso con la potenciación de la participación ciudadana y de procesos como este, que permite una participación activa en las decisiones de la gestión de la vida comunitaria.

Podrán encontrar toda la información necesaria para el desarrollo de este proyecto en esta web.