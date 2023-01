La investigadora Sonia Petiño ofrece una conferencia en La Cosmológica

El próximo miércoles, 8 de febrero, la investigadora Sonia Petisco ofrecerá una conferencia en la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma sobre “dos mentes privilegiadas del siglo xx: María Zambrano y Agustín G. Calvo. Si hay algo verdaderamente común y vivificante en la obra de estos grandes intelectuales es su aspiración a una nueva conciencia que nos libere de la quimera de la historia, convirtiéndola de historia trágica en historia ética”, informa la entidad en nota de prensa.

“Para Zambrano tomar conciencia de los sucesos acaecidos a la humanidad es todo lo contrario a una revolución, ocurre en un solo instante, porque ‘despertar de una pesadilla sucede en un instante, como todos sabemos por experiencia’. No quedará entonces otra opción que la de recorrer lo vivido en sentido inverso, para hacerlo, en la medida de lo posible, transparente, ‘traspasando un dintel jamás traspasado en la vida colectiva’. Y esto sólo será posible ‘en una civilización cuyo misterio original sea el de la encarnación del Lógos”.

“Con la misma entrega y perseverancia, a lo largo de su excelente magisterio García Calvo cuestiona la condena a este terrible destino o fatum que es la historia de los hombres, poniendo siempre en tela de juicio lo que él denomina ‘la Realidad’, es decir la necesidad de que las cosas tengan que ser lo que son, y no de otra manera: ‘Lo importante – apunta – es destruir la realidad, la mentira; nosotros no podemos ser dueños de la verdad, pero somos capaces de decirle ‘No’ a la mentira, y ahí se termina nuestra labor. (…) Porque la realidad no es todo lo que hay, yo sigo por ahí, dando guerra y diciendo ‘No’ a este destino fatal». Para el ilustre filólogo zamorano esta negación sólo puede proceder de la Lengua o Razón Común que es la única que piensa, la única que está dentro y fuera de la realidad, y que por ende puede levantarse contra cualquier forma de dominio establecida, despejando la confusión a la que estamos desde nuestro nacimiento sometidos”.

“En resumidas cuentas, y en esto coinciden ambos maestros, se trata de ‘desnacer’, de volver a una situación, si no prehistórica, al menos sí ante-histórica, es decir, anterior a la historia, purificándola de todo saber impuesto desde lo Alto, en esa apertura a una razón que es al mismo tiempo corazón, sentimiento, pasión”.

«Es preferible una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila», escribe Zambrano. La Dra. Petisco desea expresar “su más sincera y profunda gratitud a todas aquellas personas que han hecho posible la gestación de esta feliz iniciativa. La conferencia se celebrará en el Salón Noble de la Real Sociedad Cosmológica gracias a la generosa invitación de su presidente, Ignacio Jesús Pastor Teso, quien ha tenido la gentileza de acompañar a la conferenciante en estas apasionantes y reveladoras disquisiciones”, informa la entidad.

Sonia Petisco es Doctora en Filología Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y MSc en Lingüística Aplicada por la Universidad de Edimburgo. Ha realizado estancias de investigación en diferentes centros nacionales e internacionales de Europa y América como el RCC de Harvard (USA) o la Tübingen Universität (Alemania). Sus líneas de estudio giran en torno al lenguaje como instrumento de acción política y de psicoanálisis. Actualmente es miembro del Comité Científico de Cosmológica, Anuario de la Real Sociedad Cosmológica y está involucrada en la creación del «Laboratorio de Nuevas Tendencias» de la Sociedad «La Investigadora» de Santa Cruz de La Palma. Entre sus publicaciones destacan: Aproximación a los estudios del lenguaje de Agustín García Calvo (Universidad de Zaragoza, 2012), Oh corazón ardiente (Madrid: Trotta 2015), Thomas Merton’s Poetics of Self-Dissolution (Valencia: Biblioteca Javier Coy, 2016), Pasión por la Palabra (Valencia: Biblioteca Javier Coy, 2018), Diálogos en la Periferia (Santa Cruz de La Palma: Cartas Diferentes Ediciones, 2020), La sabiduría de lo femenino en María Zambrano (Revista Exégesis/Cuadrivium, Universidad de Puerto Rico, 2021).