La joven pianista mexicana María Hanneman protagoniza el concierto ‘Gershwin in blue’ en el Teatro Circo de Marte

La prometedora pianista mexicana de 18 años María Hanneman se presenta por vez primera en Canarias y lo hace en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma el día 5 de junio, para interpretar como solista invitada el último de los conciertos que se celebra en el marco de la iniciativa ‘Sinfónicos en Miniatura’ titulado ‘Gershwin in blue’, informa la organización.

Hanneman, una de las más jóvenes intérpretes del piano que asombra por su depurada técnica, estará dirigida por la maestra Isabel Costes y acompañada en esta ocasión por un ensemble de músicos de la Orquesta Sinfónica del Atlántico. El repertorio del concierto que tendrá lugar a la 19:00 horas, está conformado por un repertorio que incluye las celebérrimas obras del músico, compositor y pianista estadounidense, Gerorge Gershwin, ‘Porgy and Bess Fantasy’, ‘Rhapsody in blue’ y ‘An american in Paris’.

La mexicana señala que en este concierto el público podrá descubrir “un lado de mí que ni yo conocía. Realmente estoy encantada con interpretar esta gran obra de Gershwin. Cuando toco hay mucho compromiso con el piano y con el propio compositor que interpreto”. Hanneman, que se ha presentado en destacados lugares como el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres o el Mozarteum de Salzburgo,

La también embajadora de la Fundación Sempiterno que ayuda a cambiar la vida de comunidades que viven en pobreza extrema en la ciudad mexicana de Oaxaca, comenzó a tocar el piano a los cuatro años, y a los nueve, decide seguir su formación a nivel profesional entrando al Conservatorio Nacional de Música, y paralelamente al Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, tomando clases con los distinguidos maestros Vlada Vassilieva, Anatoly Zatin y David Rodríguez de la Peña. Últimamente ha completado sus estudios en el Conservatorio del Centro Integrado Padre Antonio Soler en Madrid, reforzando su formación musical.

La historia de María Hanneman es un ejemplo de cómo incentivar la educación musical desde edades tempranas. Como ella misma afirma: “No importa la edad, el género o de dónde vengas, porque siempre es posible alcanzar tus sueños e inspirar a otros a que también los persigan. Todo esto se lo debo a mis maestros y a mis padres que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Desde el momento en que empecé a tocar el piano supe que esto iba a ser para toda la vida”.

La pianista mexicana sostiene que “el mundo está lleno de sorprendentes talentos y muy jóvenes, y realmente lo que yo he tratado de dedicarme es a estudiar y a estar muy enfocada en mi carrera”.

Se describe como una adolescente normal a la que le gusta hacer tiktoks con sus amigas, pasear a su perro y salir con sus padres, aunque con su talento ya se perfila como una de las grandes artistas mexicanas contemporáneas. Cuando toca explica que lo importante es “sentir y hacer la pieza mía. Además, son muchas las emociones que me asaltan, desde los nervios a la felicidad, que tengo de dominar con mucha concentración”, añade. “Mi pasión, pasión, es la música, desde estudiarla, tocarla, verla, escucharla…” Además, su activismo la ha llevado también a dedicar su carrera a promover que más niños y niñas persigan sus sueños. “A esta carrera hay que echarle muchas ganas, hay que trabajar muy duro. Nada es fácil, nada sale a la primera, se necesita mucha paciencia, y saber disfrutar con todo lo que se haga, que es lo que te permite no rendirte ante las adversidades”.

Desde los seis años es invitada a diferentes festivales a los que acude acompañada de sus padres. “Lo llevo muy bien, me encanta viajar, conocer gente, nuevos lugares, hasta ahora me encanta hacerlo y ojalá así siga”. A Canarias llega de la mano de la maestra Isabel Costes. “La maestra es súper admirada en México. La soprano mexicana María Katzarava nos ha hablado muy bien de su compromiso y profesionalidad, de su vinculación con la regeneración del género de la zarzuela. Hemos seguido muy de cerca su carrera porque ha trabajado en México con grandes amigos y modelos a seguir que yo tengo. Para mí es un verdadero honor que me haya invitado a Canarias”, sostiene Hanneman.

El espectáculo que este año cierra el ciclo ‘Sinfónicos en Miniatura’ impulsado en Canarias desde hace nueve años por la Orquesta Sinfónica del Atlántico vuelve a acercar el mundo de los grandes repertorios y sinfonías al gran público, consolidando una manera de interacción entre músicos y público tan directa como original, inspirada en el uso de formaciones orquestales de pequeño formato.

