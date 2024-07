Ricardo Calderón: “Cantar te exige responsabilidad porque como artista posees el don privilegiado de poder sobrecoger las fibras de las personas”

El tenor mexicano de 36 años Ricardo Calderón es uno de los máximos exponente del género de la zarzuela en su país. El citado intérprete participa en el programa de la décima edición del Festival Internacional de Música Española y Zarzuela que hasta el día 30 de julio se celebra en la isla de La Palma, con dos programas distintos, ‘Expresiones musicales de México’ que afronta el día 22 de julio en las antiguas salinas de Los Cancajos, en Breña Baja, y ‘De lo fingido a lo verdadero’, que se celebra el día 23 de julio en la Casa de la Cultura Braulio Martín de El Paso, ambos a las 20:00 horas y con entrada libre para el público, informa la organización.

Calderón explica que en los repertorios de estos dos conciertos se pondrá de manifiesto “las conexiones que la música española y la mexicana tienen en común. El primero se trata de un programa cien por cien de música mexicana en el que interpreto desde piezas antiguas hasta contemporáneas, del Ponce tradicional y culto al ‘El triste’ una obra muy famosa de José José, escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral. Será un recorrido muy sentido a través de diferentes corrientes y épocas en las que mostraré la pasión tan intensa que contiene la música mexicana. Hacerlo junto al maestro y pianista Alain Del Real es un honor y un privilegio, porque además estrenaremos una canción suya. El otro concierto lo hago con el pianista español Miguel Huertas y estará sujeto a un repertorio de canción española, en su mayoría compuestas por el propio Huertas”.

El tenor no es la primera vez que se encuentra incluido en el programa del festival internacional palmero, en el que ha estado en tres ocasiones con ésta nueva edición. Reconoce que “siempre he estado muy cerca de la zarzuela como la mayoría de los mexicanos que tenemos raíces españolas. Al no existir la barrera idiomática nos identificamos con una idiosincrasia común, un sentir y un carácter similar que se manifiesta en nuestros respectivos legados musicales”, indica Calderón, que se ha especializado en el repertorio zarzuelístico y ha tenido la ocasión de trabajar junto a grandes maestros a lo largo de su carrera.

En este género Ricardo Calderón se encuentra cómodo. “No solo por su bella música, sino por los requerimientos actorales que comporta. Es un género muy completo que te demanda como artista tanto actuar como cantar y te exige sentir”, avanza el tenor mexicano, que estima que esta manifestación “que vive ahora un gran momento ha ido evolucionando a medida que han pasado los años y se ha popularizado e impregnado de múltiples influencias, sobre todo de la ópera italiana”.

“La mal denominada expresión de ‘género chico’ no deja de ser una connotación negativa de las élites vinculadas a la ópera que vieron en sus propuestas en las que destacaban la naturalidad en la emisión y la espontaneidad teatral, una debilidad artística. Los compositores se empeñaron en plasmar en sus obras la vida cotidiana de las gentes corrientes. Ahora, gracias a un movimiento internacional, la zarzuela ocupa un lugar preferente en el mundo de la lírica, tanto que ha sido declarada manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, contribuyendo así a la conservación y normalización del género, permitiendo que sea accesible tanto para los interesados en su conocimiento como para el público en general”, añade el tenor.

Exigencia y responsabilidad

“En México siempre hemos disfrutado de la zarzuela, aunque es cierto que vivimos una época complicada hace unos años. Gracias al impulso del maestro Leopoldo Falcón, director de la Compañía Nacional de Zarzuela Mexicana, se ha generado más títulos y desde hace más de cuarenta ediciones se celebra el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli del que surgen nuevos intérpretes en su sección dedicada a la zarzuela”.

“Provengo de una familia musical, pero no de músicos. Siempre nos gustó cantar a todos en las reuniones familiares, algo muy común en las sagas mexicanas. Con cinco años me incorporé a un coro y a partir de ahí se ha desarrollado toda mi formación alrededor de la ópera, la zarzuela y el recital”, explica. Confiesa declararse fan de la argentina Mercedes Sosa y del cubano Silvio Rodríguez, aunque escucha música antigua del Barroco virreinal y de otros géneros.

Para Ricardo Calderón, que curiosamente estuvo en dos ocasiones como alumno de la experiencia formativa Zarzuela Estudio Internacional, esta propuesta es “una oportunidad excelente para impulsar a las nuevas generaciones de cantantes líricos”. Ahora, curiosidades del destino, se ha convertido en el coordinador académico de esta iniciativa que concentrará en La Palma, bajo la dirección de la maestra Isabel Costes, a intérpretes jóvenes procedentes de Italia, Portugal, México, Venezuela, Bulgaria y España, que recibirán clases magistrales de profesores de la talla de Vincenzo Spatola, Enedina Lloris, Aquiles Machado, Leopoldo Falcón, Nauzet Mederos, Miguel Huertas, Alain Del Real, Sánchez Santianés, Nikoleta Popova y Jesús Caramés, entre otros.

“El programa ofrece todos los aspectos integrales de la formación y de la carrera profesional. Entregamos herramientas a los cantantes para que entiendan lo que conlleva la profesionalización de una trayectoria que posee muchas vertientes. No solo se trata de cantar, sino de investigar la historia y la procedencia de las regiones de las que provienen determinados géneros. Conocer por ejemplo la realidad política en la que se compusieron las piezas nos ayuda a entender las obras de distinta manera para poder luego interpretarlas de una manera más fiel y honesta”, sostiene Calderón.

Se define como un tenor lírico ligero con “recursos técnicos para poder afrontar lo que mi interpretación artística demande. Cantar exige mucha disciplina y responsabilidad, porque como artista posees el don privilegiado de poder sobrecoger las fibras de las personas. Por eso hay que asumirlo con responsabilidad. Es un camino que uno emprende en soledad, una carrera más de resistencia que de velocidad, en la que tienes que tener humildad para seguir aprendiendo rodeado de tus maestros”, confiesa. Sigue creciendo a las órdenes del maestro Vincenzo Spatola y dice que se encuentra “ávido de interpretar distintos géneros, aunque me haya especializado en la zarzuela. Regularmente canto ópera y repertorio sinfónico”, señala Calderón, que próximamente ofrecerá en la capital grancanaria el concierto ‘Secretos líricos, el musical’ (día 25 de julio), para luego participar en el espectáculo de zarzuela que se estrena el día 14 de agosto en el Teatro Pavón de Madrid, ‘Cállate corazón’, que permanecerá en cartel hasta el mes de septiembre.