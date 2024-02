Vito Pietroburgo expone ‘Arqueología inventada’ en la Casa Vandewalle de Santa Cruz de La Palma

El artista Vito Pietroburgo expondrá del 1 al 17 de marzo, en la Casa Vandewalle de Santa Cruz de La Palma (calle Virgen de la Luz, 13) ‘Arqueología inventada. Restos de una civilización inexistente’, “un viaje onírico que bordea el realismo abstracto en el que las obras retoman las texturas y formas de las piedras, en particular de la piedra volcánica, dando vida a hallazgos arqueológicos que forman parte de una civilización inexistente”, explica el creador.

Superficies recubiertas de colores con trazos bien definidos se sumergen en el blanco del soporte como si fueran recortes de photoshop, fotografías saturadas en blanco y negro, dando lugar a una imagen ambigua, cuya materialidad evoca una idea primordial de escultura.

Los hallazgos de Pietroburgo son una metáfora de la memoria, ecos de su inconsciente y como tales crean una síntesis narrativa sobre la verdad o falsedad de esta ‘civilización inexistente’.

La ceremonia inaugural de la muestra tendrá lugar el 1 de marzo, de 18.00 a 20.00 horas.

Vito Pietroburgo se formó como artista en la Art Students League de Nueva York en 2001. Vivió varios años en Brooklyn, donde tuvo la oportunidad de entrar en contacto con otros artistas de renombre internacional, inauguró su primera exposición personal y participó en su primera feria (AAF NYC Galeria Galou).

Asiduo en la búsqueda del color y la forma, a lo largo de su trayectoria artística desarrolla un estrecho contacto con la pintura abstracta.

Sus últimos trabajos nacidos entre Canarias y Barcelona definen un nuevo proyecto: ‘‘Arqueología inventada. Restos de una civilización inexistente’, que podrá contemplarse en el referido espacio hasta el 17 de marzo.

‘Arqueología inventada’ se compone de varias fases: pintura- instalación-fotografía-video, que se desarrollarán en 2023/2024.

En la actualidad, el artista reside entre Canarias y Barcelona. En la Ciuda Condal preside la asociación cultural 2 Walls Studio.

Exposiciones individuales

2003

Another world. Williamsburg Art Nexus. Brooklyn, New York

2014

Fluctuaciones. 2 Walls Studio, Barcelona

2018

Aqueología Inventada. Sala O' Daly, La Palma, Canarias

Exposiciones colectivas: 2005

Arte/Natura-Il bosco e i suoi abitanti. Studio D’Ars, Milano Arte/Natura-Il bosco-Opere silvestri. Citifin D’Ars, Torino Arte/Natura-Il bosco. Il resto del Carlino D’Ars, Ferrara

Re-interpretazione particolare. Galleria 9 colonne, Bologna

Diritto di amare al rovescio. Associazione culturale Locomotiva, Milano Re-interpretazione particolare. Studio D’ars, Milano

Le vie dell'erotismo. Sassetti Cultura, Milano

Feria

AAFF Contemporary Art Fair of New York, New York

2006

Al caro Giorgio Gaber, Circolo Artistico Politecnico, Napoli

Al caro Giorgio Gaber, Lbreria Bocca, Milano

Al caro Giorgio Gaber, Palazzo della Ragione, Milano

Al caro Giorgio Gaber, Libreria Tombolini, Sala Santa Rita, Roma Al Caro Giorgio Gaber, Galleria Bianca Maria Rizzi, Milano

2008

Colectiva In Sitio, Barcelona

2009

Allunaggio 40 anni dopo, Studio D'Ars, Milano

2016

Graffi a mente Performance, Passo Blu, Barcelona

2017

Rifugiati da noi. Passo Blu, Villa Piaggio, Génova

2021

This is not happening. 2 Walls Studio,

Barcelona Change, Passo Blu, LaB Story, Génova

2022

Open studio, 2 Walls Studio, Barcelona

Liberi tutti/tutti/liberi, Passo Blu, Génova

2023

Naturaleza Surreal, Museo Municipal de Reducción. Córdoba, Argentina Naturaleza Surreal, Tintorería Japonesa. Río Cuarto- Córdoba. Argentina