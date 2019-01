Reventón Trail da a conocer las camisetas del proyecto ‘The on team’

El proyecto The On Team, que vio la luz a finales de noviembre y principios de diciembre, sigue su curso con normalidad. Los ocho aspirantes a corredores de montaña ya se preparan para su gran cita con la modalidad Sprint de Reventón Trail, mientras que ahora se da a conocer la camiseta que recibirán los participantes de este programa de adecuación física y nutricional dirigido a personas que se propusieran superar su primera carrera de montaña. Una prenda que tendrá un significado especial, ya que simboliza muchos de los valores que quiere difundir la carrera de montaña organizada por el Ayuntamiento de El Paso, informan en nota de prensa.

Superación, respeto, sostenibilidad, compañerismo, solidaridad o esfuerzo son los valores que transmite la camiseta de The On Team, un artículo que recibirán los ocho participantes según atraviesen la meta de la carrera. Será la señal de que han superado con éxito su programa de entrenamiento. Además, estará a la venta para todo el público en los centros de preparación funcional donde entrenan y aprenden los futuros corredores de trail (en La Palma, Forus Balta Vida (Breña Alta); en Tenerife, en Hara Sport Center (Santa Úrsula) y en Gran Canaria, Runhábitat (Las Palmas de Gran Canaria). Igualmente estarán disponibles en la Feria del Corredor de Reventón Trail, los días 28, 29 y 30 de marzo de 2019.

“ The On Team es un proyecto que pretende inspirar a la sociedad a realizar actividades que nos ayuden a relacionarnos, a cuidarnos, a comunicarnos y, especialmente, a superar metas que parecían inalcanzables. Esta camiseta simboliza muchas cosas positivas y esperamos que, a partir de ahora, deje de ser una prenda llamativa y que gustará al corredor, y pase a identificar a aquellos que tengan los mismos valores que representa”, señala Omar Hernández, director de Reventón Trail acerca de esta propuesta que pretende cambiar la vida directamente de ocho personas, e indirectamente de muchísimas más.

Pero esta innovadora idea no es la única que tiene puesta en marcha Reventón Trail El Paso para demostrar que, con pasión, se puede crear un mundo mejor. Además de The On Team, se están llevando a cabo diversas acciones formativas con los voluntarios, mientras que la prueba sigue dando pasos en su defensa del astroturismo. Este segmento emergente, que aúna divulgación científica y desarrollo sostenible, se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares de crecimiento de Reventón Trail El Paso.

Y, además, recientemente se ha unido a Moving the Planet, un proyecto que se basa en tres pilares fundamentales: la solidaridad, la sostenibilidad y el deporte. Su meta es cambiar el mundo mediante acciones que aúnen el desarrollo sostenible, el deporte y que mejoren la calidad de vida de todos. Precisamente la sostenibilidad es uno de los grandes caballos de batalla de Reventón Trail, lucha que entronca directamente con el ideario de Moving the Planet. Ejercicio físico, superación, compañerismo y cooperación son otros lazos que unen los caminos de este movimiento social y de la prueba deportiva de montaña de El Paso.

En definitiva, toda una serie de actividades con las que Reventón Trail El Paso traspasa las fronteras de lo puramente deportivo, para convertirse en un evento de un intenso calado social.