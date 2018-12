Reventón Trail estrenará un documental antes de la carrera

Reventón Trail El Paso está en fase de postproducción de un documental que se centra en el trail running como herramienta y elemento que ayuda a superar obstáculos en la vida. Este cortometraje estará narrado por José Antonio de Pablo, Depa, voz más que reconocida en el trail canario, nacional e internacional, y speaker de esta prueba palmera. Contará las historias de corredores como Jokin Lizeaga, Zaid Air Malek, Javier Vega y Enedina Pérez. Esta producción se estrenará en El Paso antes de la próxima edición de Reventón Trail y, además, será proyectada en otros emplazamientos, informa la organización de la prueba.

Rodado en La Palma, los protagonistas de esta historia relatarán, siempre en primera persona, sus vivencias en este deporte de montaña. Por ejemplo, Lizeaga, entrenador de Aritz Egea, corredor vasco ganador de las últimas dos ediciones de Reventón Trail, rememorará el accidente que sufrió durante una carrera y que estuvo a punto de costarle la vida. La de Javi Vega es una historia de superación total. Este corredor discapacitado (tiene una pierna ortopédica) grancanario, ha hecho del trail un modo de vida y una forma de reivindicarse.

La historia de Zaid es mucho más conocida, pero se conocerán más detalles de la nueva vida que afronta ahora el corredor marroquí ya nacionalizado español, bautizado como la sonrisa del trail. La visión del trail local la aportará la carismática Enedina Pérez, una cabrera palmera, de Tijarafe, que con su club, el CM Laurisilva de La Gomera, y a sus 63 años, ha recorrido gran parte de Canarias participando en medias maratones de montaña. Su vigor y espíritu de superación la han convertido en toda una referencia para el trail regional.

“Pretendemos ser una carrera de montaña con un potente lado humano detrás y con este documental queremos acercar la visión tan distinta que tienen del trail personas que no viven lejos y que experimentan este deporte desde un punto de vista muy distinto. No obstante, a lo largo de la pieza veremos que surgen puntos de encuentro y de unión, que en definitiva es un poco lo que se busca en una disciplina tan igualitaria como es el trail. No hemos realizado un corto para hablar de Reventón. Nuestra intención es hablar de trail con los corredores, que nos explicasen lo que les aporta y cómo podemos mejorar este deporte”, explica Omar.

Hernández, director de Reventón Trail acerca de un documental que está guionizado por el escritor palmero Samuel Tomás, producido por Kikazaru TV y rodado en La Palma los pasados 12 y 13 de diciembre en espacios naturales como La Cumbrecita, Llano del Jable, Ermita del Pino o Llano de las Cuevas.

Cuatro modalidades, con el cupo completo

Reventón Trail El Paso completado el aforo de cuatro modalidades, por lo que solo restan unos pocos dorsales correspondientes a La Subida a las Estrellas, que se correrá el 28 de marzo. Ya están agotadas las inscripciones para la Sprint (16 kilómetros), Classic (31 kilómetros) y Maratón (42 kilómetros). Sin embargo, las pruebas de mayor recorrido, Classic y Maratón, mantiene abiertas las listas de espera abiertas en el siguiente enlace https://goo.gl/oF6MR8. La organización de la prueba está trabajando con diferentes fórmulas con el fin de poder ampliar algunas plazas en todas las modalidades, por lo que recuerda la importancia de que los corredores que estén interesados se inscriban en estas listas, ya que de ellas saldrán los participantes que se beneficien de esa posible ampliación.