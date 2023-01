El Paso acoge la primera gran cita atlética de Canarias

La primera competición importante de 2023 para el atletismo canario ya está aquí. El próximo domingo se celebran en la palma el XXXVII Campeonato de Canarias de campo a través de categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluto individual y el XXI Campeonato de Canarias campo a través máster, tanto individual como por clubes. Ambos se disputan en El Vendaval, del municipio de El Paso. Una cita de altura que congregará en un circuito sumamente exigente a los mejores corredores de cross y a los mejores clubes del Archipiélago. La competición está organizada por la Federación Canaria de Atletismo, en colaboración con el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso, informa la organización.

Debido a las recientes lluvias caídas en El Paso, los corredores se enfrentarán a un terreno de máxima exigencia y a un circuito de 1. 710 metros de longitud y 100 metros de desnivel acumulado por vuelta. Este itinerario de campo a través con terreno húmedo y pedregoso, contiene charcos de barro y algunos toboganes ligeros que vienen a ser dos depresiones del terreno separadas por una planicie donde se encuentra la salida y la meta.

Tras una salida amplia, a pocos metros el camino comienza a ascender suavemente durante 200 metros. Después se produce una suave bajada que introduce al atleta en una depresión del terreno que transcurre por unos 300 metros de pista pedregosa, húmeda y con algunos ramales, es una senda que prácticamente en su totalidad permite correr acompañado o adelantar para coger la posición adecuada, menos en el paso de la zona de agua, que se ralentizaran los ritmos de forma generalizada con casi total seguridad. Saliendo de esta primera depresión se asciende ligeramente para cruzar unos 100 metros de terreno sensiblemente en bajada que permite subir ritmos y que transcurre por la zona cercana a la salida/meta. Posteriormente la carrera se introduce en una segunda depresión de terreno para pasar por otra zona húmeda, con barro. Un bucle más corto que el anterior y que sale en ascenso suave por una pista entre pinar y mejor estabilidad en el terreno durante unos 250 metros para volver a pasar por la planicie de la zona de salida y meta. En este punto se vuelve a realizar el primer bucle, que lleva al finalizarlo, a la entrada directa a la meta.

La cita concentrará a una nutrida representación de los mejores corredores de Canarias. En el campeonato de categorías sub 16 a absoluta hay un total de 170 inscritos. Los atletas de categorías sub 20, sub 23 y absoluta se juegan el representar a Canarias en el Campeonato de España por FFAA, que se celebrará en Vizcaya. En la relación de corredores destacados que correrán este campeonato, en sus diferentes categorías, destacan nombres como los de Raúl González del Toro, Estela Guerra, Aday Salas, Yurena Castrillo, Ana Boullón, Sandra Trujillo Armas, Jairo Paule Martín, Aday López Abellán, Miguel Ángel Vaquero, Ana Toral, María y Diego Camacho, Iris Barreto, Yamila Pérez, Derimán Santos, Abdellah Akhouch y Pablo Calero Koury, entre otros muchos.

Con respecto al campeonato de categoría máster, que cuenta con 142 participantes, por primera vez se disputa de manera individual y por clubes. Dentro de la categoría de clubes también se disputa el relevo mixto (dos hombres y dos mujeres).