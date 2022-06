Buenas noticias para los corredores que no obtuvieron plaza en Transvulcania by UTMB, indica la organización del evento deportivo en una nota de prensa. La reapertura de su sendero más famoso, la Ruta de los Volcanes, como el avance de los trabajos de reconstrucción del enlace entre el Valle de Aridane y el Sur de la Isla, así como la apertura de la carretera LP-301 San Isidro-Refugio El Pilar, que permanecía cerrada desde la fecha en que se inició la erupción volcánica, el 19 de septiembre de 2021, ha permitido ampliar el número de participantes del evento, que antes por razones de seguridad, no permitía, añade.

A partir del viernes 17 de junio, a las 12h del mediodía, Transvulcania by UTMB® vuelve a abrir inscripciones para la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón con un número muy limitado de plazas. Las personas interesadas en participar en el Vertical Challenge tendrán que esperar hasta agosto, y las categorías Kids y Junior se estrenarán a mediados de septiembre.

Tras dos años de ausencia, regresa la edición más esperada de una de las carreras más bonitas y emocionantes del mundo. Del 20 al 23 de octubre la isla de La Palma volverá a vestirse de fiesta para acoger Transvulcania by UTMB®.

Cuatro distancias principales y una única meta

Transvulcania by UTMB® arrancará el jueves 20 de octubre con el Vertical Challenge (desafío vertical), y dos días más tarde, el sábado 22, tendrá lugar la carrera de referencia del evento, la Ultramaratón, entre Fuencaliente y Los Llanos de Aridane. Ese mismo sábado se disputará la Maratón, con salida en el municipio de El Paso y meta en Los Llanos de Aridane. También el sábado llegará una inédita Media Maratón que, con salida en la cima de la isla, en el Roque de Los Muchachos, descenderá hasta la icónica meta de Los Llanos de Aridane.

Además, durante esos días se realizará la Feria del corredor, un evento por el que cada vez más firmas muestran su interés, y una oportunidad excelente para el disfrute de los y las amantes del trail y la montaña.

Como estaba previsto para 2021, la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón terminarán en Los Llanos de Aridane. Esta medida afecta principalmente a la Media Maratón que, en anteriores ediciones, discurría desde el Faro de Fuencaliente hasta el Refugio del Pilar, compartiendo el primer tramo de la ultra por la Ruta de los Volcanes.

Con el fin de evitar una mayor afección al Monumento Natural Volcanes de Teneguía, se ha modificado la salida de la distancia de 21 kilómetros al Roque de Los Muchachos, por lo que la prueba contará con un prolongado descenso hasta Tazacorte para, después, afrontar los últimos cinco kilómetros de ascenso hasta el ‘corazón’ de Los Llanos de Aridane.

La Maratón podrá por fin estrenar su nuevo recorrido. Comenzará en El Pino de La Virgen (El Paso) a 853 metros y, a partir de ahí, tras una pronunciada subida, enlazará con el sendero de Gran Recorrido GR 131, pasando por El Puerto de Tazacorte, para finalizar en Los Llanos de Aridane.

La prueba reina de la Transvulcania by UTMB®, la Ultramaratón, arrancará en el Faro de Fuencaliente, discurriendo al completo por el sendero de Gran Recorrido GR 131, popularmente conocido como Ruta del Bastón, hasta el Puerto de Tazacorte. Desde ese punto, enlazará con el GR 130, Camino Real de la Costa, hasta la meta, situada en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane.

Transvulcania by UTMB® también se vuelca con la cantera del trail running y organiza la modalidad para kids y junior que quieran disfrutar con sus familias de una prueba en plena naturaleza a través de los senderos de La Palma.

Vuelve la pasión por el trail, los nervios de la salida, la magia de un recorrido tan duro como espectacular, la ilusión de toda una isla con ganas de compartir una experiencia única e irrepetible. Vuelve la Isla Bonita. Regresa Transvulcania by UTMB®, más fuerte que cualquier volcán.

Más información sobre las UTMB® World Series

Las UTMB® World Series, se señala en la nota, “son una revolución para este deporte, y reunirán a la comunidad del trail running mundial a través de un nuevo sistema integrado de eventos y abierto a todos. Inspiradas en los estándares de calidad de UTMB®, los corredores podrán participar en las pruebas más bellas del planeta. Los eventos incluidos en las UTMB® World Series serán la única forma de que los corredores puedan iniciar su camino hacia el Mont-Blanc, en Francia, donde se celebrarán las prestigiosas UTMB® World Series Finals. En línea con el rápido crecimiento de este deporte, los eventos se celebrarán en seis continentes, dando a todos los corredores más oportunidades para poder correr en UTMB®”.

Las UTMB® World Series se basan en los principios fundadores de UTMB® Mont-Blanc: superación personal, juego limpio, respeto a las personas y al medio ambiente, y solidaridad.

Para más información www.utmb.world“.

Más información sobre el Grupo UTMB®

Durante los últimos 18 años, agrega, y desde la creación por un grupo de amigos del UTMB® Mont-Blanc en 2003, UTMB® Group ha sido el motor del desarrollo del trail running. UTMB® Mont-Blanc es el evento deportivo por excelencia y, cada año, 10.000 corredores se ganan su lugar en la línea de salida. UTMB® se ha convertido en una marca global, premium y líder.

Más información sobre UTMB® Iberia

UTMB® Iberia, explica, es la filial para España y Portugal de UTMB® Group, con sede en Vielha. UTMB® Iberia nace con el propósito de ampliar el calendario de carreras de las UTMB® World Series en España y Portugal. Transvulcania by UTMB® y Val d’Aran by UTMB® son eventos organizados por UTMB® Iberia.