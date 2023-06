El STC-Intersindical Canaria rechaza el acuerdo “por un turismo insostenible” firmado por los sindicatos con la patronal palmera

El STC-Intersindical Canaria rechaza el acuerdo “por un turismo insostenible” firmado por los sindicatos por la patronal palmera. Asegura en un comunicado que “Intersindical Canaria no estaba autorizada” para firmar “en nombre de esta Federación de Enseñanza, el STEC-IC, que no había sido consultada al efecto”.

“Con la pérdida para la actividad turística de la zona de Puerto Naos y parte del Valle de Aridane, como consecuencia de la erupción del Tajogaite, está clara la necesidad de compensar, de recuperar la capacidad alojativa y económica perdida por nuestra isla. Pero no se trata de hacerlo de cualquier manera, ni a cualquier precio”, subraya.

“El desarrollo turístico necesario ha de ser controlado, dentro de un verdadero Plan Insular de Reconstrucción de La Palma, que garantice la coordinación y el desarrollo armónico de todos los sectores. Un proyecto de desarrollo para toda la isla, dentro del Plan de Reconstrucción. Por una nueva economía diversificada y respetuosa con la legislación medioambiental y nuestros paisajes, que no hipoteque el futuro y los recursos de las nuevas generaciones de palmeros y palmeras”, expone.

“Pero nada de eso recoge dicho acuerdo, sino que se pretende seguir haciendo más de lo mismo; que cada uno va a lo suyo, despilfarrando esfuerzos e inversiones públicas, como ya hay lamentables ejemplos de infraestructuras desproporcionadas y hasta obsoletas por todo Canarias, como ya ocurre también con nuestra red viaria y hasta aeroportuaria; sin garantizar la obtención y sostenibilidad de suelo, agua y energía necesarias”, lamenta.

“El documento firmado por los sindicatos ha sido promovido por la patronal palmera y es el mismo ha sido suscrito por el PP, PSOE y CC, aprovechando la ‘oportunidad’ electoral. Este documento ya había sido rechazado por el pueblo palmero, por todas las organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos, en la manifestación del pasado 4 de abril en la que, por cierto, participó activamente Intersindical Canaria”, recuerda.

“Y es que no se trata de un pacto insular por el turismo necesario, como pretenden vendernos, sino un pacto descontrolado para la construcción de infraestructuras, alguna de ellas desmesuradas, salpicadas por toda la isla y sin control insular, que ya suman cerca de 20.000 nuevas camas”, aseguran.

“No nos van a engañar. Turismo en La Palma sí, pero no más de lo mismo, sino que debemos ser responsables, los partidos políticos y sindicatos primero, para no caer en los mismos errores del turismo masificado, que ya ha arruinado los litorales y el paisaje insular de las islas mayores, hasta hacer la vida imposible para nuestra propia gente. Isla bonita, sí, pero no boba”, subraya.

“No podemos permitir aquí los macro proyectos como los campos de golf que nos quieren vender, disfrazados ahora de proyectos verdes ecosostenibles, alguno de ellos ya rechazados desde los años noventa, por desproporcionados e incumplir la legislación medioambiental, como es el caso del ecoresort de La Pavona, que ahora nos quieren vender como de ‘interés insular’, con la cobertura de la Ley de Islas Verdes, hecha a la medida de sus ambiciones capitalistas”, afirma.

“Nuestra organización es bien conocida en Canarias por cerca de cuarenta años de brega junto a la ciudadanía y las organizaciones ecologistas, tratando de salvar nuestros espacios naturales de la especulación y el capitalismo salvaje, y poder traspasarlos a las nuevas generaciones de palmeros y palmeras”, indica.

“En los últimos años, desde el STEC-Intersindical Canaria, hemos estado participando y apoyando todas las plataformas e iniciativas ciudadanas, ecologistas e institucionales en defensa de nuestra isla. Ahora nos toca continuar bregando hasta conseguir aprovechar la energía geotérmica que ha despertado el volcán Tajogaite, para que sea la garantía de la transición energética, hacia un nuevo sistema descarbonizado, que ya está tramitando el Cabildo, que nos libere del petróleo y de la central de Los Guinchos, frenando así la dependencia exterior, empoderando y capitalizando nuestra isla, hasta conseguir abaratar el recibo de la luz para todos y todas”, señala.

“A tal fin, en su día propusimos la constitución de una empresa mixta palmera, con clara mayoría de capital público, que lidere el Cabildo Insular, y que ya está en marcha, capaz de gestionar los proyectos de investigación, prospección, y luego la producción, la comercialización y la distribución de nuestra propia energía, y no regalarla a Repsol o a Endesa-Enel, para que nos siga explotando y descapitalizando nuestra isla”, dice.

“Esa debe ser nuestra nueva tarea sindical en los próximos años, además de continuar con nuestro firme compromiso en la defensa de la Educación y todo el sector público, y no la de firmar con la patronal y el CIT cheques en blanco sine die, que conlleven la destrucción de nuestros territorios insulares, y que no contiene ninguna cláusula en concreto que se comprometa con la formación y la mejora de condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras”.