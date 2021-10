Carta abierta al Sr. Consejero de Turismo Cabildo Insular de La Palma, Don Raúl Camacho

Cuando ya hace un mes del comienzo de la erupción volcánica en La Palma que ha creado, de nuevo, y por segunda vez en dos años un cero turístico, el Sr. Consejero Don Raúl Camacho solo ha lanzado una invitación a viajar a la isla, donde a pesar de la crisis provocada por la erupción volcánica en el Valle de Aridane, el resto de la isla es segura. Eso, por el momento es verdad, pero eso, también por el momento, ha sido su único freno ante la desbandada de turistas y touroperadores.

Esta comunicación improvisada ha sido su única contribución a la crisis turística hasta el momento. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, sin embargo, ha actuado más rápido y ha atendido a las peticiones del sector hechas por Ashotel, Fedepalma, FAEP, Cámara de Comercio, CIT-Tedote y CIT-La Palma lanzando una batería de acciones como son los ERTE, moratorias hipotecarias, petición de ayudas directas, etc.

En La Palma, desde hace seis años, el Cabildo de La Palma cuenta con mecanismos consultivos como las Mesas Sectoriales representada la institución insular y el sector turístico palmero. Se trata de cuatro órganos de participación, debate e información, que abarcan la Promoción e Infraestructuras Turísticas, el Astroturismo, la Gastronomía y Cultura, y el Turismo Activo y Naturaleza, pero a día de hoy no se han convocado estas Mesas que representan ampliamente al sector turístico de la isla.

Así pues no conocemos de primera mano, si las hubiese, las acciones realizadas para prevenir el cero turístico, ni tampoco hemos dialogado cuáles serían las mejores acciones para diseñar las estrategias para salir del mismo así como las nuevas iniciativas de turismo de volcán o turismo express que viene de Tenerife, que no proporciona riqueza ni beneficios económicos para la isla de La Palma, además de dudosa ética ante tal catástrofe natural y en total oposición al tipo de turismo responsable requisito en una Reserva de la Biosfera.

Sr. Consejero Raúl Camacho, convoque usted las Mesas Sectoriales por favor. No haga como en la crisis anterior derivada del covid, cuando durante casi un año no dialogamos las acciones y tuvimos que esperar e insistir!!! hasta abril de 2021, un año después, para salir del largo letargo y así poder prepararnos para la llegada de la temporada de verano. Si el turismo en La Palma actualmente es seguro, dialogue las acciones con el sector, así como la estrategia de comunicación. Si la temporada de invierno es salvable usando transporte marítimo, cómo se puede y se va a hacer. Si tenemos que esperar al final de la erupción, cuáles son las ayudas específicas y directas. De la decisión para instalar las desaladoras en Puerto Naos, si se tuvo en cuenta al sector turístico y de cómo les va a afectar (estética, ruidos, tubos, huella de carbono, ...) o si solo se tuvo en cuenta la supervivencia del sector agrícola. Dialoguemos de cómo el sector turístico va a afrontar el segundo cero turístico en dos años, cuando solo uno de ellos es una herida mortal. Su trabajo es gestionar e informar. No lo está haciendo.

Le recordamos que el sector turístico de La Palma mueve más del 20% del PIB de la isla y que, sin duda, seremos la primera piedra económica para la reconstrucción.