Reflexión para el Día Internacional del Turismo: astroturismo en La Palma, una oportunidad única

En el escenario internacional, La Palma ha logrado consolidarse como la meca del astroturismo gracias a uno de los cielos más transparentes y oscuros del planeta. Este valioso recurso natural debería ser uno de los pilares estratégicos de nuestra oferta turística, diferenciándonos de otras islas del archipiélago, donde no cuentan con cielos tan privilegiados. Nuestra competitividad radica en lo que nos hace únicos, y el astroturismo es un claro ejemplo de ello.

A pesar de nuestra veteranía en este campo, la realidad es que aún estamos lejos de contar con las infraestructuras y servicios que nos permitan aprovechar al máximo este recurso. Así lo pude constatar en la reciente Feria de Naturcyl, dedicada al ecoturismo y al turismo sostenible. El nuevo centro de astroturismo en Fuencaliente es, sin duda, un paso en la dirección correcta, ofreciendo espacios con servicios básicos, algo de lo que carece la mayoría de nuestros miradores. Otros destinos en España, como Castilla y León, Extremadura o Aragón, están haciendo grandes avances en esta área, controlando la contaminación lumínica y creando observatorios y miradores que no solo atraen a más visitantes, sino que generan empleo y crecimiento.

Es crucial que La Palma se sume a este impulso. No podemos permitirnos seguir perdiendo terreno en un área donde tenemos todas las ventajas. Es necesario controlar el impacto de la contaminación lumínica, que ha sido un reto en eventos recientes, y avanzar en proyectos como el centro de Mendo o la renovación de nuestros miradores astronómicos. El astroturismo no es solo una oportunidad económica, es una inversión en el futuro sostenible de nuestra isla, que debe combinar la promoción turística con una gestión eficiente y responsable de nuestros recursos. Si queremos seguir atrayendo a visitantes conscientes y exigentes, debemos mejorar nuestra gestión turística y cuidar aquello que nos hace especiales. Esta es mi pequeña reflexión. Bajo las estrellas de esta maravillosa isla, pido un deseo: más oportunidades. Desarrollo y futuro, pero donde no todo vale. La Isla debe seguir siendo la más bonita.