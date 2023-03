Una de mis canciones satíricas favoritas, y modestia aparte soy especialista, es una de un dúo bastante desconocido llamado Astrud, ‘Hay un hombre en España que lo hace todo’ y parodia toda la parafernalia nacional, ese hombre lo mismo te sirve copas que escribe libros, recoge aceitunas, juega al fútbol, es concejal, preside el comité nacional de cuñados, etc. Bueno, hace años que no escucho la canción y estoy improvisando y viene a cuento como homenaje al padre palmero, pues hay un hombre en La Palma que lo hace todo, todito, en algunos casos mientras otros miran y hacen correcciones. Ese hombre, al que conozco muy bien, sorriba, cuida la platanera, pone invernaderos, carga piñas, construye su casa con sus propias manos, incluso luz y fontanería con ayudita de un vecino, es paredero, pinta, expone acrílicos de bastante calidad, por cierto, pone inyecciones, es miembro de Protección Civil, camarero en el Chipi-Chipi, baila Los Enanos, y por supuesto, es al que los gandules culpan cuando algo no va bien. Remato diciendo que hace años iba para Los Sauces, pinché dos ruedas y este palmero que lo hace todo paró su viejo furgón, quitó las ruedas, me llevó a Vultesa a repararlas y luego me trajo, cambió las ruedas y no lo he vuelto a ver, como esos ángeles de las leyendas. Dios bendiga ahora y siempre al palmero que lo hace todo, el que siempre ayuda. No me resigno a pensar que está en vías de extinción.