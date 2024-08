Un Ayuntamiento de Fuerteventura gobernado por Coalición Canaria difunde un bulo contra Irene Montero

El Ayuntamiento de La Oliva, Fuerteventura, ha iniciado un bulo contra la eurodiputada de Podemos Irene Montero. La corporación municipal, gobernada por Coalición Canaria, lanzó este miércoles un comunicado, publicado también en redes sociales, en el que denuncia el ''uso inapropiado de elementos naturales protegidos'' por parte de la exministra, fundamentándose en una foto publicada en Instagram de piedras ''pintadas y dañadas que parecen ser de la isla''. La Oliva insinúa que Montero habría recogido estas piedras de las playas majoreras durante sus vacaciones para convertirlas en ''elementos decorativos'', contradiciendo la normativa de protección del patrimonio natural.

La exministra de Igualdad ha desmentido el comunicado este jueves en su cuenta de Instagram. ''Solo tengo cosas buenas que decir de Fuerteventura, pero esta publicación del Ayuntamiento de La Oliva es mentira y es vergonzosa'', ha comenzado. ''Teniendo la posibilidad de confirmar la información, han preferido lanzar un bulo desde sus cuentas oficiales diciendo que he dañado el patrimonio natural de la isla pintando piedras de colores. Miente, que algo queda'', añade Montero. ''El Ayuntamiento de La Oliva y su alcalde, Isaí Blanco, de Coalición Canaria, deben rectificar'', concluye.

Desde el gabinete de prensa de la eurodiputada aclaran que la publicación utilizada por el Ayuntamiento es de hace dos semanas, antes del viaje de la exministra a Fuerteventura. Además, Montero asegura que se desplazó a la isla con sus amigas y no con sus hijos, quienes pintaron las piedras por las que La Oliva la ha señalado. ''Se puede y se debe disfrutar de actividades con tu familia sin dañar el patrimonio natural. Pero es que en Fuerteventura he estado con mis amigas, no con mi familia. Cutres'', ha dicho.

En el comunicado enviado por el Ayuntamiento, el gobierno local ''lamenta que personas públicas como Montero sean quienes realicen este tipo de acciones y, además, las publiquen en las redes sociales''. Según la corporación municipal, estos actos generan un ''efecto dominó''. ''Instamos a la exministra a aclarar el origen de los elementos mostrados y a rectificar públicamente en caso de que estos hayan sido sustraídos de nuestras playas'', dicen.

''Fuerteventura se caracteriza por sus playas vírgenes y paisajes únicos, cuya conservación ha sido posible gracias al compromiso de la comunidad local por proteger nuestro entorno natural. Actos tales como la sustracción de piedras y conchas para fines decorativos van en contra del esfuerzo colectivo por preservar la isla'', incide el alcalde en la nota de prensa.

Preguntado sobre una posible rectificación por parte del Ayuntamiento, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, insiste en que el gobierno local no ha dicho que las piedras sean de Fuerteventura. ''El mensaje que queremos transmitir es que las piedras naturales sustraídas de dominio público no pueden usarse para este fin. ¿Tiene la administración que rectificar cuando está intentando atajar este problema? De algún lado natural las han sacado. No son piedras de una cantera autorizada. ¿De dónde son? La ley es de ámbito nacional'', subraya.

El concejal de Turismo advierte de que en La Oliva, y en Fuerteventura en general, hay un ''serio problema de expolio, sustracción y alteración'' de todo tipo de elementos naturales como riscos o callaos. ''Se requisan en el aeropuerto como pueden, pero son toneladas. Todo propiciado por publicaciones imprudentes como esta'', apunta. Fajardo defiende que el Ayuntamiento también publica sus sanciones y denuncias a infractores ''no tan famosos''.

Montero ha aprovechado la polémica para defender en su Instagram la urgencia de ''combatir la turistificación y la especulación urbanística''. ''Eso es lo que pone en riesgo el territorio y la vida de los canarios y canarias'', asevera. ''No son problemas que caigan del cielo, tienen responsables políticos. Aquí tenéis a Coalición Canaria, que concede licencias a hoteles ilegales como el Papagayo Arena y usa las instituciones para facilitar proyectos turísticos dañando el territorio como en el Puertito de Adeje'', ha concluido la eurodiputada.