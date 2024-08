El personal de Santa Cruz de Tenerife pide el cese de la directora de Políticas Sociales por “mala gestión”

La Junta de Personal del personal funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido el cese de la directora general de Políticas Sociales del municipio, María del Pilar Rodríguez Machín, por “mala gestión”. Ana María Álvarez García, secretaria de la Junta de Personal, explica a este periódico que el área está sumida en falta de recursos, ansiedad y estrés.

En Sesión Ordinaria del miércoles 21 de agosto de 2024, la Junta “acuerda por unanimidad de las delegadas y delegados presentes, solicitar el Cese de la Dirección General y política del Área de Políticas Sociales, por la mala gestión del Área”, se explica en un comunicado.

Álvarez subraya que el personal lleva tiempo en esta situación, pero se ha agravado con la llegada de la actual dirección. “El modo de dirigirse al personal no es el adecuado, incluso con faltas de respeto”, apunta.

Señala que incluso con la estabilización del personal interino, “quien ha podido irse del área se ha ido”. “Es muy complicada la situación que se está viviendo”, insiste la secretaria de Junta de Personal, que añade que es importante denunciarlo, “porque si no cuidamos al personal, que es el que sirve a las personas, y en servicios sociales por ejemplo, los profesionales que están son vocacionales, son profesionales de vocación”.

El personal destaca que esta gestión afecta “muy negativamente” a la salud de los trabajadores y trabajadoras y en el desarrollo de sus funciones. Y, en consecuencia “en la población que atienden, la más vulnerable del municipio”.

No es la primera vez que el personal alerta de la situación que atraviesa el área de Servicios Sociales, ya en julio exigió “protección de todo el personal del Servicio de Atención Social, tanto psicológica como respecto a su seguridad personal” y “autonomía técnica en el desempeño de sus funciones”. La plantilla también pidió además la disolución del IMAS y, en consecuencia, reabsorción por parte del Ayuntamiento, del personal del Servicio de Atención Social.

Los sindicatos ASIPAL, CCOO, CSIF, IC, SEPCA y UGT también denunciaron este verano “la situación de precariedad, abandono y maltrato que sufre el personal del Servicio de Atención Social a causa de la desidia que manifiesta la dirección política”. “Una muestra de esta grave problemática la encontramos en que, la organización, planificación, seguimiento, liderazgo y comunicación son deficientes rozando la inexistencia, además, peligra la autonomía técnica del Servicio”, destacaron.

“La falta de personal agrava la calidad e intervención en el trabajo, esta falta de personal conlleva sobrecarga de tareas con ratios que no se ajustan a la legalidad vigente, provocando un problema grave en la salud de las/os trabajadores, quedando todo ello reflejado en la evaluación psicosocial de estos profesionales vocacionales”, subrayaron entonces.

Una RPT que no se negocia

Además, reprocha que no se cumpla con los compromisos adquiridos, en la reunión del 25 de julio, entre La Junta de Personal y el alcalde, José Manuel Bermúdez, en relación a la RPT del Servicio de Atención Social, “que no se negociará antes de finalizar el año, contradiciendo lo que nos aseguró el alcalde” o que no se ha convocado la Mesa Técnica para trabajar en las modificaciones de dicha RPT. También se reprocha que “no se ha mejorado la Seguridad del personal en las UTS”.

Ya en julio, los trabajadores también reclamaron la “creación urgente” de una Mesa Sectorial del personal, en donde mediante la negociación colectiva, se tomen acuerdos no sólo en relación a la elaboración y desarrollo de una RPT, y un catálogo de puestos de trabajo, sino de todo aquellas otras cuestiones relacionadas con el Servicio de Atención Social, que directa o indirectamente afecten al personal.