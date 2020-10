El Paso inicia la Promoción Deportiva con máxima atención a los protocolos Covid-19

El Área de Deportes del Ayuntamiento de El Paso, ante el comienzo de los entrenamientos del Plan Insular de Promoción Deportiva, agradece “a todas las personas participantes en este proceso el respeto al conjunto de normas derivadas de la aplicación de los protocolos anti Covid-19”, indica en una nota de prensa.

Daniel Martin, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Paso, hace hincapié en ‘la necesidad de evitar acudir a las instalaciones deportivas e inmediaciones de personas que no tengan planificada la realización de un entrenamiento. Los familiares de deportistas participantes solo están autorizados a llevar y recoger a los jóvenes practicantes. Por lo que no podrán permanecen en las instalaciones. Tampoco podrán hacerlo los deportistas que no tengan entrenamiento ese mismo día”.

Los horarios de acogida y recogida, se apunta en la nota, deberán ser pautados con los monitores responsables de cada disciplina deportiva.

Martín recuerda a “los menores usuarios de la Promoción Deportiva la imposibilidad de permanecer en las instalaciones cuando no se tenga entrenamiento programado. Y que las sesiones se celebrarán a puerta cerrada”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Paso, Daniel Martín, anima a los deportistas del municipio a disfrutar del deporte con responsabilidad y seguridad. Aprovecha el inicio del plan de promoción para desearles ‘todo tipo de éxitos haciendo gala de la deportividad que nos caracteriza’.