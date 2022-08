La Asociación La Foresta presenta alegaciones a la instalación de 22 telescopios en viñedos de Puntagorda

La Asociación Biocultural La Foresta informa en nota de prensa que ha presentado alegaciones “ante el proyecto de construcción de 22 telescopios para observación astronómica promovido por el Ayuntamiento de Puntagorda en la zona de viñedos de El Reventón, por carecer de informe de Evaluación de Impacto Ambiental y dada la falta de transparencia e información general a la población sobre el proyecto: objetivos, plan de viabilidad, uso y gestión de la edificación, etc.”.

Desde la Asociación Biocultural La Foresta “denunciamos la falta de transparencia de la administración local: el proyecto está sometido a información pública durante 10 días naturales a contar desde el 30 de julio. La dificultad de acceso se constata en los cinco días reales de los que dispone cualquier ciudadano/a para solicitar información sobre un informe de 490 páginas, que se encuentra impreso por solicitud ciudadana desde el miércoles 3 de agosto y que solo se puede consultar físicamente en las dependencias municipales, vulnerando así el derecho de obtención de copias recogido en el artículo 49 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre de transparencia y de acceso a la información pública, y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)”.

“El proyecto carece de Informe de Evaluación de Impacto Ambiental, además de no haber sido remitido a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma (CEALP) para su revisión y consulta, es conveniente destacar que la propuesta de edificación está hecha sobre suelo de protección agraria 1.1 (máxima protección ambiental), donde están prohibidas las intervenciones que supongan alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados a los mismos o degradación de sus valores naturales, en particular todas las de movimientos de tierras, así como que toda infraestructura de nueva construcción debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental”, asegura.

“Las medidas correctoras de los impactos negativos derivados del desmonte de tierras, instalación de maquinaria, gestión de residuos, tráfico rodado en red viaria incluida en espacio protegido, etc., no se contemplan en ningún documento. Si bien es cierto que las instalaciones proyectadas no están incluidas en espacio natural protegido Red Natura 2000, sí lo está gran parte de la red viaria de acceso a las mismas. La edificación propuesta se encuentra en el límite de la Zona de Especial Conservación ES7020084 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe, en Zona A (Zona de Conservación Prioritaria), Área de Sensibilidad Ecológica y Zona A2.3 según Plan Insular de Ordenación de La Palma, por lo que entendemos necesario un informe de Evaluación de Impacto Ambiental”, afirma.

“En este sentido, cabe mencionar que la zona propuesta para la instalación de dicho proyecto alberga una de las 4 poblaciones que existen en el mundo de la especie Helianthemum henriquezii (A. Rebolé, A. Acevedo & A. García), recientemente descrita para la ciencia. Entendiendo que el género Helianthemum presenta muchos endemismos en peligro de extinción, la ausencia de informe de Evaluación de Impacto Ambiental supone una total falta de respeto hacia un entorno de grandísimo valor natural, etnográfico y cultural”, subraya.

“Desde la Asociación Biocultural La Foresta instamos a la administración local a ejercer un verdadero ejercicio de transparencia, y requerimos la paralización del expediente o la iniciación de un nuevo proceso de participación pública, incluyendo los informes de Evaluación de Impacto Ambiental inexistentes y permitiendo la participación ciudadana, facilitando el acceso a la consulta pública en formato digital desde la web. Es urgente y necesario que se promueva y fomente el acceso de la ciudadanía a la información sobre este tipo de proyectos y actuaciones, proyectos promovidos con fondos públicos que entendemos deben formar parte de un plan estratégico de desarrollo que desconocemos, así como su plan de viabilidad o la verdadera utilidad científica y social del mismo”, concluye.