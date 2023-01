Breña Baja vuelve a Fitur a mostrar las bondades del municipio y dar apoyo la Isla en la captación de turistas

De la mano del Cabildo de La Palma, que tendrá espacio propio dentro del stand de Canarias, el Ayuntamiento de Breña Baja vuelve a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) inaugurada este miércoles en su sede habitual, IFEMA. Durante los tres primeros días, hasta el próximo viernes 20, tendrán lugar las jornadas profesionales, mientras que sábado y domingo abrirá sus puertas al público, informa el Consistorio en nota de prensa.

Breña Baja, con una delegación municipal encabezada por el alcalde Borja Pérez y el edil de Turismo, Juan Manuel Pérez, colaborará con el Servicio de Turismo del Cabildo Insular promocionando los viajes a la isla tanto en las jornadas profesionales como los días habilitados para el público.

“Nuestra zona turística ya era la mayor bolsa de camas de la isla y actualmente ese peso es mayor en el conjunto del ámbito insular. Es cierto que nos queda un importante trabajo de renovación y esperamos seguir avanzando durante el 2023, dando pasos hacia el nuevo Plan General, en el que tendrá gran importancia Los Cancajos. Pero en materia de promoción tenemos que ir de la mano del Cabildo y apoyarlo para atraer visitantes a la isla.”, destaca Borja Pérez.

En este marco, la delegación de Breña Baja promocionará Breña Baja y la Isla mediante la distribución de la publicación editorial “Siente la magia de un lugar único”, que narra las vivencias, a lo largo y ancho de la La Palma, de una escritora afincada precisamente en Los Cancajos. De la distribución del libro se desprenderán dos sorteos - uno al finalizar las jornadas profesionales y otro tras la apertura la público - de un total de doce bonos de consumo de 250 euros cada uno que los turistas afortunados podrán ejecutar en los comercios de Breña Baja en el momento en que viajen a La Palma.

Asimismo, se repartirá otro material promocional creado para la ocasión. Se trata de de una colección exclusiva de postales y marcalibros creadas a partir de capturas del fotógrafo local Dominic Dänhcke, que posteriormente se han convertido en ilustraciones por el artista palmero Gonzalo Concepción. Además, se distribuirá el nuevo calendario de Breña Baja tematizado con lugares emblemáticos del municipio.

No obstante, la delegación del Gobierno Local ha visto cómo, tras muchos años, la organización no le ha permitido renovar en esta edición su tradicional box. Una mesa de trabajo, junto a las de otras entidades y empresas, en las que durante años se han mantenido reuniones y facilitado el encuentro entre agentes del sector no solo con representantes locales, sino también insulares.

“Ha sido una decisión que no esperábamos, nos ha pillado por sorpresa y, francamente, no entendemos. En ese box se han mantenido muchísimas reuniones que han beneficiado no solo a Breña Baja sino a La Palma. La isla no está para retroceder en ningún detalle relacionado con el turismo. Por eso, los fondos que destinábamos a la reserva de ese espacio los hemos dedicado en esta ocasión a los bonos de consumo que beneficien a nuestros comercios locales y supongan un atractivo para potenciales turistas”, explica Borja Pérez, alcalde de Breña Baja.

Pese a todo, la delegación de Breña Baja en Fitur pondrá en valor la oferta turística, alojativa, cultural y deportiva del municipio. “Fitur nos ha permitido en ediciones anteriores, por ejemplo, encontrar acuerdos para promover mejoras en la playa de Los Cancajos, nos facilitó su conversión en una playa inteligente, entre otros. Esperamos volver a encontrar un nuevo impulso y, por qué no decirlo, aportar nuestro granito de arena a través de la distribución de nuestro libro promocional y del sorteo de los bonos que seguramente alivian al turista no residente en su desplazamiento a La Palma”, señala Juan Manuel Pérez.