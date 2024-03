PSOE: “El Centro de Salud de Breña Baja, crónica de tres años de abandono”

“Este marzo los vecinos y vecinas de Breña Baja llevamos tres años de espera para contar con un consultorio de salud en condiciones dignas. Este es el tiempo que el alcalde de Breña Baja lleva prometiendo la ejecución urgente de una obra, de poco más de setenta metros cuadrados, con fondos propios, y que ya lleva un año parada por la incapacidad del Gobierno municipal de ejecutarla, en perjuicio de los pacientes y los profesionales”. Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista de Breña Baja, Ana García, quien señala que “mientras tanto, los usuarios y las usuarias del Centro así como el personal, tienen que soportar unas condiciones poco dignas cada vez que acuden a una consulta, por falta de ventilación, espacio e incluso intimidad”. “El Centro de Salud ha entrado, como no podía ser de otra manera, en la espiral de aplazamientos y demoras a las que somete este Gobierno municipal de Breña Baja todo lo que toca. Nunca se terminan las obras en tiempo y forma”, asegura.

La dirigente socialista de Breña Baja pide al alcalde que “diga la verdad y si realmente no tiene la intención de acometer esta obra, compromiso personal suyo anunciado en marzo de 2021, que lo reconozca y busque una alternativa viable de manera urgente, pero que no siga engañando al pueblo con éste y otros proyectos que se agolpan en su largo listado de promesas incumplidas”.

Asimismo, reclama “transparencia con esta obra, cuya copia del expediente solicitó el Grupo Socialista a principios de año en sesión plenaria y posteriormente por registro de entrada y aún no se le ha trasladado por el Gobierno local”. En este sentido, destaca “el baile de cifras que ha sufrido el proyecto, licitándose inicialmente por 99.000 euros, para incluirse en los Presupuestos de este año con 160.000 euros cuando está a medio construir”.

“Es muy difícil entender esta situación, con un servicio tan esencial como la salud, por mucho que estemos acostumbrados en Breña Baja a los constantes incumplimientos de quien se supone que tiene que velar por el cuidado, bienestar y desarrollo de su pueblo. Por no saber, no sabemos por qué se ha paralizado la obra; no tenemos copia del expediente. Y dudamos que pueda ser meramente por incumplimiento de la empresa contratada como se nos ha dicho, puesto que si fuera así, no seguiría trabajando con Breña Baja en otros servicios como la limpieza de Los Cancajos”, añade.

Señala que el Ayuntamiento “no ha sacado aún a licitación la continuación de la obra y no tenemos constancia de renegociación con el Área de Salud, por lo que mucho nos tememos que no tendremos un consultorio digno, renovado y ampliado antes de que acabe el presente año”.