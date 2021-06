Critican que no se haya protegido el valioso suelo de la iglesia de Los Remedios de Los Llanos durante la rehabilitación del templo

SOS Patrimonio Histórico La Palma critica que no se haya protegido el valioso suelo de la iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios de Los Llanos de Aridane durante las obras de rehabilitación del templo. “Es el ejemplo más antiguo y mejor conservado de un tipo de pavimento que solo se dio en La Palma. Se trata de tres naves completamente entablonadas con madera de tea que no se encuentran en ningún sitio, ni dentro ni fuera de las Islas Canarias”, afirman. “A pesar de su importancia, no se ha visto que se haya puesto ningún cuidado especial en su conservación durante las obras y hemos visto cómo sobre él se amontonaban, hasta hace poco tiempo, maderos, tejas y materiales de obra”, añaden.

“Parte (no mucha) de la antigua teja que se pudo salvar del tejado del templo de Los Remedios se apilaba hasta el último cierre del templo, junto con tablas y vigas de madera, en el interior de la iglesia, convertida en un almacén y sin que se vea que se hayan tomado medidas para proteger su valioso y delicado suelo de madera”.

Los ciudadanos “tienen que saber que es un suelo sencillamente único. Bajo él yacen enterrados además nuestros antepasados, que durante siglos recibieron en este lugar cristiana sepultura. Ha resistido bien el paso del tiempo y todavía es posible caminar sobre él sin que se oiga un crujido”, señalan.

“Su belleza estriba en su irregularidad e incluso en su desgaste, en las huellas del paso del tiempo y del uso que, generación tras generación, han dejado en él y, en suma, de los valores inmateriales adheridos a sus humildes maderas. Regularizarlo, pulimentarlo, abrillantarlo o sustituir sus tablas por otras sin razones justificadas pueden convertirlo en parquet, perdiendo el valor que lo hace único”, subrayan. “El patrimonio, si se destruye, no tiene vuelta atrás. Es irremplazable”, remarcan.